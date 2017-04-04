Bürokrasik işlemlerin olmazsa olmazı ikametgah belgesi artık e-devlet kapısından zahmetsizce temin edilebiliyor. İnternet üzerinden dakikalar içerisinde ikametgah belgenizi nasıl alacağınızla ilgili açık, anlaşılır bir rehber hazırladık.

İkametgah Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Bürokrasik işlemlerin olmazsa olmazıdır. Resmî olarak hangi adreste yaşadığımızı gösteren bir belgedir. GSM aboneliğinden tutunda, burs başvurularına kadar pek çok işlemde "İstenen Belgeler" listesindeki yerini hep korumuştur. İl ve ilçelerdeki nüfüs müdürlüklerinden alınabilen bu belgenin temini adına mühim bir emek ve zaman sarfiyatı veriliyordu. Ama artık istediğiniz yerden, istediğiniz saatte oldukça basit bir iki tıklamayla asli suretteki (orijinal, ıslak imza statüsündeki) ikametgah belgenizi alabilirsiniz.

İnternetten İkametgah Belgesi Nasıl Alınır?

Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapıyoruz. Bu kapıdan içeri girebilmek için TC kimlik numarası, e-devlet şifresi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmeti gereklidir. Eğer çipli kimlik kartlarınızı aldıysanız kartınızla da giriş yapabilirsiniz.

Ardından arama bölümüne ikametgah yazabilir veya direkt bu bağlantıyı kullanabiliriz.

Karşımıza böyle bir uyarı metni çıkacak. Onaylayıp, devam ediyoruz.

Belgenin Neden Verileceği bölümüne Kuruma İbraz seçeneğini aktif edebiliriz. Bir kurum sadece SİZE ÖZEL olarak ikametgah istemişse istedi içeren belgenin üzerinde yer alan tarih ve sayı bilgilerini Kurum Talebi altındaki alt seçeneklere girmemiz gerekiyor. Kurum Adı kısmına ise ikametgah belgemizi isteyen şirket/kurumu yazıyoruz. (Örneğin: Vodafone)

Sorgula diyoruz ve işlemlerin bitmesini bekliyoruz.

Ve barkodlu belgemiz karşımızda...

Belgenizin 1 ay (30 Gün) geçerliliği olduğunu unutmayın.

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