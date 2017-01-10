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İnternetten E-YDS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 10.01.2017 -
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e-yds başvurusu nasıl yapılır

Akademik bir gelecek düşünen adayların yabancı dil yeterliliği önemli bir yere sahip. Yabancı dil bilginizi ÖSYM nezdinde belgelediğiniz, YDS sınavının internet üzerinden yapılan türü E-YDS hakkında önemli ipuçlarını yazımızda bulabileceksiniz.

YDS Sınavına Kimler Neden Katılır, E-YDS'nin Farkı Nedir?

Lisansüstü eğitim görüp akademisyen olmak isteyen adayların YDS (Yabancı Dil Sınavı) sınavına girip, belli bir puanı alması gerekiyor. Öğrenimin içeriğine göre İngilizce, Almanca gibi farklı türleri olan YDS sınavı yıl içinde belli etaplarda sürekli yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan türü ise E-YDS ise sadece 'belli' illerde sınırlı sayıda öğrencinin kabul edildiği zorlu bir maraton. E-YDS sınavında kalem ve optik form yerine sınav salonlarında bulunan bilgisayarlar üzerlerinde yüzlerce aday arzu ettiği puanı alabilmek için ter döküyor.

e-yds başvurusu nasıl yapılır

E-YDS'ye Nasıl Başvuru Yapılır?

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) koordine ettiği tüm sınavlara AİS (Aday İşlemleri Sistemi)'nden başvuru yapılıyor. Sisteme giriş için AİS şifresi gerekiyor. Şifreniz yoksa ÖSYM'nin resmi sitesinde belirtilen başvuru merkezlerinden kaydınızı oluşturup şifrenizi alabilirsiniz.

e-yds başvurusu nasıl yapılır

Bunun yanında e-Devlet kapısına entegre edilen ÖSYM arayüzüyle direkt olarak AİS sistemine bağlanabilir, başvurunuzu yapabilirsiniz.

e-yds başvurusu nasıl yapılır

E-YDS Ücreti Ödemesi Nasıl Yapılır?

ÖSYM'nin web sitesine entegre ettiği sanal pos sayesinde sınav ve başvuru ücretleri için banka ve ATM sırası beklemeye artık gerek yok. Sahip olduğunuz banka veya kredi kartlarıyla sınav ve tercih harçlarını bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan kolaylıkla ödeyebilirsiniz.

e-yds başvurusu nasıl yapılır

e-yds başvurusu nasıl yapılır

İsteyen Herkes E-YDS'ye Katılabilir Mi?

Maalesef bu mümkün değil. E-YDS Sadece Ankara (4000 kişi), İstanbul (431 kişi) ve İzmir'de (72 kişi) ve kişi sınırlamasıyla yapılacak. Bu yüzden başvuru için acele etmeli, başvuru saati gelir gelmez tabiri caizse bilgisayar başında nöbet tutmalısınız. 
e-yds başvurusu nasıl yapılır

E-YDS Ne Zaman Yapılacak?

21 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/1 sınavının başvuru tarihleri 02 Ocak ve 12 Ocak tarihleri arasında olacaktır.
25 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/2 sınavının başvuru tarihleri 25 Ocak ve 16 Şubat tarihleri arasında olacaktır.
18 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/3 sınavının başvuru tarihleri 23 Şubat ve 9 Mart tarihleri arasında olacaktır.
29 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/4 sınavının başvuru tarihleri 22 Mart ve 22 Nisan tarihleri arasında olacaktır.
27 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/5 sınavının başvuru tarihleri 3 Mayıs ve 18 Mayıs tarihleri arasında olacaktır.
18 Haziran 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/6 sınavının başvuru tarihleri 24 Mayıs ve 8 Haziran tarihleri arasında olacaktır.
22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/7 sınavının başvuru tarihleri 21 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında olacaktır.
21 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/8 sınavının başvuru tarihleri 26 Temmuz ve 12 Ekim tarihleri arasında olacaktır.
25 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/9 sınavının başvuru tarihleri 25 Ekim ve 16 Kasım tarihleri arasında olacaktır.
23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan E-YDS 2017/10 sınavının başvuru tarihleri 29 Kasım ve 14 Aralık tarihleri arasında olacaktır.
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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 10.01.2017

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