İnternetten E-YDS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akademik bir gelecek düşünen adayların yabancı dil yeterliliği önemli bir yere sahip. Yabancı dil bilginizi ÖSYM nezdinde belgelediğiniz, YDS sınavının internet üzerinden yapılan türü E-YDS hakkında önemli ipuçlarını yazımızda bulabileceksiniz.

YDS Sınavına Kimler Neden Katılır, E-YDS'nin Farkı Nedir?

Lisansüstü eğitim görüp akademisyen olmak isteyen adayların YDS (Yabancı Dil Sınavı) sınavına girip, belli bir puanı alması gerekiyor. Öğrenimin içeriğine göre İngilizce, Almanca gibi farklı türleri olan YDS sınavı yıl içinde belli etaplarda sürekli yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan türü ise E-YDS ise sadece 'belli' illerde sınırlı sayıda öğrencinin kabul edildiği zorlu bir maraton. E-YDS sınavında kalem ve optik form yerine sınav salonlarında bulunan bilgisayarlar üzerlerinde yüzlerce aday arzu ettiği puanı alabilmek için ter döküyor.

E-YDS'ye Nasıl Başvuru Yapılır?

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) koordine ettiği tüm sınavlara AİS (Aday İşlemleri Sistemi)'nden başvuru yapılıyor. Sisteme giriş için AİS şifresi gerekiyor. Şifreniz yoksa ÖSYM'nin resmi sitesinde belirtilen başvuru merkezlerinden kaydınızı oluşturup şifrenizi alabilirsiniz.

Bunun yanında e-Devlet kapısına entegre edilen ÖSYM arayüzüyle direkt olarak AİS sistemine bağlanabilir, başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-YDS Ücreti Ödemesi Nasıl Yapılır?

ÖSYM'nin web sitesine entegre ettiği sanal pos sayesinde sınav ve başvuru ücretleri için banka ve ATM sırası beklemeye artık gerek yok. Sahip olduğunuz banka veya kredi kartlarıyla sınav ve tercih harçlarını bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan kolaylıkla ödeyebilirsiniz.

İsteyen Herkes E-YDS'ye Katılabilir Mi?

Maalesef bu mümkün değil. E-YDS Sadece Ankara (4000 kişi), İstanbul (431 kişi) ve İzmir'de (72 kişi) ve kişi sınırlamasıyla yapılacak. Bu yüzden başvuru için acele etmeli, başvuru saati gelir gelmez tabiri caizse bilgisayar başında nöbet tutmalısınız.

E-YDS Ne Zaman Yapılacak?