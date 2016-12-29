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İnternette Milli Piyango Sonuçları ve Bileti Nasıl Sorgulanır?

Nasıl yapılır

- 29.12.2016 -
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İnternetten Milli Piyango Sonucu ve Bilet Sorgulama

İnternetten milli piyango sonucu ve bilet sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyorsanız, yılbaşı gecesi aklınızda bulunması gereken bu bilgileri kaçırmayın. Milli piyango sonuçları açıklandığında, biletlerinizi sorgulama işlemini en kısa sürede yapmak ve büyük yılbaşı ikramiyesinin size çıkıp çıkmadığını görmek için yapmanız gerekenleri sizin için açıklıyoruz.

Malumunuz yılbaşına sayılı günler kaldı ve hepimiz pek iyi hatırlamayacağımız 2016 yılından kurtulacağız. Bu berbat yılda bizi üzen pek çok olay yaşadık. Bir an önce bitsin de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 2017 yılını geçirelim diye dua ediyoruz. Yılbaşı gecesinin en güzel umut kaynağı ise büyük beklentilerle aldığımız yılbaşı biletleri. Hepimizin hayallerini süsleyen o büyük ödül, milyonlarca insanın yılbaşı gecesini keyifli kılıyor. Bu içerikte de milli piyango sonuçları açıklandıktan sonra internetten milli piyango bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı en sade haliyle anlatmaya çalışacağız.

Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango Çekiliş Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Milli piyango bileti sorgulama işlemini yapmak için eskiden ertesi günün gazetelerini beklerdik. Sayfalarca süren sayıları teker teker okur ve bir umut bir şeyler kazanmayı dilerdik. Şimdi ise internetin nimetlerinden faydalanabiliyoruz. Milli piyango sonuçları açıklandığında, resmi Milli Piyango Çekiliş Sonuçları sayfasından geçmiş dönemlerdeki çekilişlerde dahil olmak üzere, bilet numaranıza göre sorgulama yapabilirsiniz. Bu sayfa Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Biletleri sorgulaması için de tek kaynağınız olmalı. 

Diğer yandan size önerebileceğimiz bazı uygulamalar var:

Milli Piyango Türkiye

Milli Piyango Türkiye, mobil uygulamanızdan bilet sorgulama ve milli piyango sonuçlarını görebileceğiniz güzel bir uygulama. Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Toto sonuçlarını da listeleyebilen Milli Piyango Türkiye, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı bir şekilde öğrenebileceğiniz uygulamalar arasında yer alıyor. Ayrıca iOS işletim sistemine sahip cihazlardan bu uygulamaya ulaşabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Uygulamaya Git
Milli Piyango Sorgulama
Milli Piyango Sorgulama Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Servisi

Milli Piyango Sonuçları

Nispeten eski bir uygulama olan Milli Piyango Sonuçları, yeni ve geçmiş milli piyango sonuçları sorgulamanız için biçilmiş kaftan. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinden uygulamaya erişebilirsiniz. Bu arada bu uygulamanın resmi olmadığını belirtmekte fayda görüyorum.

İndir1.2 MB
Milli Piyango Sonuçları Android
Milli Piyango Sonuçları Android Android için Milli Piyango Sonuçları Uygulaması

Milli Piyango Sorgulama

Az önce sizlerle linkini paylaştığım yöntemin ayrıntılı açıklaması burada bulunuyor. İnternetten milli piyango sonuçları ve bilet sorgulama konusunda en iyi yöntemin bu olduğunu söylemeliyim. Milli piyango çekiliş sorgulaması yapmak istediğinizde, sunucular kilitlenmeden buraya bakmanızda fayda var.

Uygulamaya Git
Milli Piyango Sorgulama
Milli Piyango Sorgulama Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Servisi

Umarız harika bir yıl geçirirsiniz. Tamindir ekibi olarak 2017'nin herkese mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyoruz. 

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 29.12.2016

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