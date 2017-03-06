İnternette İp Adresinizi Gizleyerek Güvenli Gezinmenin Yolları
Gerek güvenlik adına gerekse erişim engellerini aşmak adına ip adresimizi kamufle ederek internette dolaşmayı tercih edebiliyoruz. Birçok yolu ve yöntemi olan ip adresi gizleme/kamufle işlemi hakkında önemli bilgileri sizler için derledik.
Proxy
Vekil sunucu olarak da anılan bu sistemde web tarayıcımızdan oluşturduğumuz erişim isteği ara bir sunucudan geçerek erişmek istediğimiz web sitenin sunucularına ulaşır. Erişim esnasında hedef sunucuda var olan ip adresi bilgimiz değil proxy sunusunun ip adresi görünür. Böylece internet hizmeti sağlayıcı veya hedef web site tabanlı oluşturulan erişim engellerinden etkilenmemiş oluruz. Proxy dediğimiz kavramın birkaç çeşidi var. Beraber inceleyelim.
VPN
Virtual Private Network kelimelerinin ilk harfinden türeyen VPN kişiye özel ağ kavramını ifade etmektedir. Proxy'inden farklı olarak kimlik doğrulaması mutlaka gereklidir. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı alternatileeri bulunan VPN ağlarına bağlanmak için bize sunulan sunucu, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini Windows arayüzüne girmemiz gerekmektedir.
Bunun yanında Opera web tarayıcısının yeni sürümünde ücretsiz tümleşik VPN hizmeti sunulmuştur.
Web tarayıcı eklentisi olarak da sunulan pek çok VPN servisi var.