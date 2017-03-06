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İnternette İp Adresinizi Gizleyerek Güvenli Gezinmenin Yolları

Nasıl yapılır

- 06.03.2017 -
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ip gizleme nasıl yapılır

Gerek güvenlik adına gerekse erişim engellerini aşmak adına ip adresimizi kamufle ederek internette dolaşmayı tercih edebiliyoruz. Birçok yolu ve yöntemi olan ip adresi gizleme/kamufle işlemi hakkında önemli bilgileri sizler için derledik.

Proxy

Vekil sunucu olarak da anılan bu sistemde web tarayıcımızdan oluşturduğumuz erişim isteği ara bir sunucudan geçerek erişmek istediğimiz web sitenin sunucularına ulaşır. Erişim esnasında hedef sunucuda var olan ip adresi bilgimiz değil proxy sunusunun ip adresi görünür. Böylece internet hizmeti sağlayıcı veya hedef web site tabanlı oluşturulan erişim engellerinden etkilenmemiş oluruz. Proxy dediğimiz kavramın birkaç çeşidi var. Beraber inceleyelim.

ip gizleme nasıl yapılır

Saydam/Yarı Saydam/Tam Anonim Proxy: Bazı proxyler internete eriştiğimiz gerçek ip adresimizi erişmek istediğimiz web sitesine arka planda sunarken bazıları tam olarak anonimdir gerçek ip adresimize dair bilgi vermez. Hangi tür proxy sunucusu kullandığımızı bu tür ip sorgu  web sitelerinden öğrenebilmek mümkün. 
Açık ve Kapalı Proxy: Bazı proxy servisleri tamamen halka açıp olup bazıları ise kullanıcı adı ve şifre talep ederek sadece belirli kişilere hizmet vermektedir.
Web Proxy: Google'da proxy diye yaptığımız aratmalar sonucu karşımıza çıkan servislerdir. Ulaşmak istediğimiz web sitesinin adresini bu web servislerine yazıp başka bir lokasyondan erişim sağlayabiliriz.
ip gizleme nasıl yapılır
İndir574.88 KB
X-Proxy
X-Proxy İnternet IP Adresi Gizleme Programı
İndir
Hotspot Shield Free VPN Proxy
Hotspot Shield Free VPN Proxy Chrome ve Firefox İçin VPN Proxy Eklentisi
İşletim Sistemi Üzerinden Yapılandıran Proxy: Bazı Proxy servisleri de kullanıcılarına belirli bir ip adresi ve port bilgisi sunar ve kullanıcılar bunu Başlat > Proxy sunucusunu yapılandır yolunu takip ederek ulaştığı Windows arayüzüne kaydeder. Böylece proxy üzerinden internete erişim isteğimiz sistem tarafına işlenmiş olur ve ayarları pasif etmediğimiz sürece tüm bağlantı isteklerimiz proxy sunucu ile işlenir.
ip gizleme nasıl yapılır

VPN

Virtual Private Network kelimelerinin ilk harfinden türeyen VPN kişiye özel ağ kavramını ifade etmektedir. Proxy'inden farklı olarak kimlik doğrulaması mutlaka gereklidir. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı alternatileeri bulunan VPN ağlarına bağlanmak için bize sunulan sunucu, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini Windows arayüzüne girmemiz gerekmektedir.

ip gizleme nasıl yapılır

Bunun yanında Opera web tarayıcısının yeni sürümünde ücretsiz tümleşik VPN hizmeti sunulmuştur.

İndir44.03 MB
Opera
Opera Alternatif Web Tarayıcısı

ip gizleme nasıl yapılır

Web tarayıcı eklentisi olarak da sunulan pek çok VPN servisi var.

İndir1.83 MB
Touch VPN
Touch VPN Google Chrome için Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir
Hotspot Shield Free VPN Proxy
Hotspot Shield Free VPN Proxy Chrome ve Firefox İçin VPN Proxy Eklentisi

Hotspot Shield ile Özgür ve Güvenli İnternet

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 06.03.2017

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