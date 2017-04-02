İnternet Hızını Artırmakla İlgili Yanlış Bilinenler

İnternet hızı, günümüz koşullarında en çok dikkat edilen hususlar arasında yer alıyor. İnternet hızının yavaş olması, internette gezinme deneyimini olumsuz etkilediğinden bir süre sonra sinir bozucu bir hal alabiliyor. Pek çok kişi, internet hızını artırmak için çeşitli yöntemler sunuyor ancak bunların birçoğu sadece söylentilerden ibaret diyebilirim. Bizler de bu rehberde, internet hızını artırmakla ilgili yanlış bilinenleri sizlerle paylaşıyoruz.

1. Önbelleği Temizlemek İnterneti Hızlandırmıyor

Yaygın olarak konuşulan internet hızlandırma yöntemlerinden biri olan önbellek temizleme işlemi, internet hızını artırmıyor. Geçici internet dosyaları, çerezler, web sitesi verileri, form doldurma bilgileri, tarama geçmişi vb. şeyleri temizlemek faydalı olabilir, ancak internet hızı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

2. IPv6’yı Devre Dışı Bırakmak Hızı Arttırmıyor

Yakın zamanda IPv4’ün yerine geçecek olan IPv6, daha fazla numerik adres sunma ve daha iyi ağ güvenlik önlemlerini sunan bir teknoloji. Yine efsaneye göre, IPv6 özelliğinin kapatılması ile internet hızının artacağı söyleniyor. Bu tamamen yanlış yorumlanıyor diyebiliriz. Bunu kapattığınızda, bazı sitelerin görüntülenmesinde sorunlar yaşayabilirsiniz.

3. SSL, İnterneti Fazla Kullanmıyor

SSL / TLS, güvenlik için oluşturulmuş protokollerdir. İnternet tarayıcıları, mesajlaşma servisleri ve daha birçok uygulamada bulunan bu protokoller, bant genişliğini yok denecek kadar az kullanıyorlar. Bunları devre dışı bırakmak, internet hızınızı artırmayacağı gibi güvenlik konusunda da riskler doğuracaktır.

4. İnternet Hızı Arttırma Uygulamaları İşe Yaramıyor

Dial-up modemlerin popüler olduğu dönemlerde, internet hızını arttıran yazılımlar bir hayli meşhur olmuştu. Pek çok yazılım, Windows ve ağ ayarlarını otomatik olarak optimize ederek internet hızında anlık ve mucizevi bir artış sağladığını iddia ediyordu.

Şimdilerde kullandığımız bağlantılar, üçüncü parti yazılımlar tarafından desteklenmeyecektir. Şansınız varsa, kullandığınız yazılımlar hiçbir işe yaramadan çalışacaktır. Aksi durumda ise cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yükleyerek internet bağlantınızı önemli derecede yavaşlatabilirler.

5. DNS Temizlemek Hız Artışı Sağlamıyor

Komut İstemi’ne ipconfig /flushdns komutunu uyguladığınızda, DNS önbelleğini anında temizleyecektir. Bu komutu uygulamak, internet hızı üzerinde yok denecek kadar az etkiye sahiptir. Yani DNS önbelleğini temizlemenin, internet hızını artırmakta etkisi yok. Hatta, geçici olarak hızınızı yavaşlatabilecektir.

İnternet hızı nasıl arttırılır?

İnternet hızınızı arttırmak için yukarıda sıraladığımız yöntemleri deniyorsanız, bunlardan vazgeçmenizi öneriyoruz. Bunun yerine kullanabileceğiniz yöntemler elbette mevcut. Modem hızınızı arttırma yollarını deneyebilir, kablo uzunluklarınızı gözden geçirebilir, modeminizi evin her noktasından eşit sinyal alabilecek şekilde konumlandırabilirsiniz.

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