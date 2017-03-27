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Instagram'da İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Nasıl Etkinleştirilir?

Nasıl yapılır

- 27.03.2017 -
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Instagram'da İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Nasıl Etkinleştirilir?

Instagram, uzun zamandır ihmal ettiği bir güvenlik adımı olan iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini devreye sokmuştu. Bu özellik sayesinde hesabınızın güvenliğini sağlamak daha kolay hale geldi. Bizler de bu rehberimizde, Instagram’da iki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl etkinleştirilir konusuna değineceğiz.

İki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini etkinleştirdiğinizde, Instagram hesabınızda oturum açtığınızda doğrulama için kayıtlı telefon numaranıza sekiz haneli kod gönderiliyor. Bu kodu doğru bir şekilde girdiğinizde, hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Peki bu özelliği nasıl etkinleştireceğiz? Hemen anlatalım.

ayarlar bölümü

Öncelikle Instagram uygulamasını açıyoruz ve Ayarlar bölümüne giriyoruz.

iki faktörlü kimlik doğrulaması

Açılan menüde biraz aşağı iniyoruz ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması seçeneğine tıklıyoruz.

güvenlik kodu gereksin etkinleştir

Güvenlik Kodu Gereksin seçeneğine tıklayarak etkinleştiriyoruz ve ardından butonuna tıklıyoruz.

telefon numarası doğrula

Instagram hesabınıza kayıtlı telefon numaranıza 6 haneli bir onay kodu gönderilecektir. Bu kodu uygulama üzerindeki alana giriyoruz.

yedek kodlar ekran görüntüsü

Sonraki adımda, güvenlik kodunun gelmediği durumlarda kullanabileceğiniz yedek kodlar ekranı açılacaktır. Bu kodları kopyalayıp bir kenarda saklayabileceğiniz gibi, ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Kodların hepsini kullandığınızda Yeni Kodlar Al butonuna tıklayarak listeyi yenileyebilirsiniz.

İki faktörlü kimlik doğrulamasını devre dışı bırakmak istiyorsanız, ilk adımları izleyin ve Güvenlik Kodu Gereksin bölümünü devre dışı bırakın.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 27.03.2017

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