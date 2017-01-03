Instagram Hesabı Nasıl Doğrulanır?

Facebook bünyesinde olan popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram da tüm sosyal ağ platformları gibi hesap onaylama sistemini kullanıyor. Sahte hesaplardan ayırt edilme noktasında yardımcı olan onay işareti (mavi tik) Instagram’da uzun süredir var ancak belli kişi ve kuruluşlara açık. Peki Instagram’da hesap onaylama süreci nasıl işliyor?

Hem kullanıcıların hem de işletmelerin sıklıkla kullandığı sosyal ağ uygulamaları arasında yer alan Instagram'ın dünya genelinde Facebook kadar olmasa da hatrı sayılır aktif kullanıcısı bulunmakta. Her gün tanınmış kişiler ve markalar tarafından paylaşılan milyonlarca fotoğraf ve kısa videonun bulunduğu bu platformda sahte hesaplarla karşılaşmamız da sürpriz olmuyor. Takip etmek istediğimiz kişinin veya markanın hesabına ulaşmak için arama yaptığımızda aynı isim ve profil resimli birden fazla hesapla karşılaşabiliyoruz.

Instagram’ın 2014 itibarıyla kullanıma açtığı doğrulanmış hesap simgesi (onay işareti) gerçek hesaplara ulaşmamıza yardımcı oluyor. Ancak Instagram’ın hesap onaylama sistemi Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağlardan biraz farklı işliyor. Ünlü bir gazeteci olsanız dahi Facebook profiliniz onaylanmışken Instagram profilinize mavi tık işareti gelmeyebiliyor. Şu an için bazı tanınmış kişiler, ünlüler ve markaların profillerinde gördüğünüz onay işaretine doğrudan sahip olamasanız da Instagram’ın sizi fark etmesini sağlayabilirsiniz. Nasıl mı?

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Instagram Hesap Onaylama Hakkında Ne Diyor?

İpuçlarını sizlerle paylaşmadan önce, Instagram hesap onaylamanın bir göstergesi olan doğrulanmış simge hakkında nasıl bir açıklama yapmış ondan maddeler halinde bahsetmek istiyorum.

Doğrulanmış simge nedir?

Kullanıcıların deyimiyle “mavi tik” işareti aramada ve profilde Instagram hesaplarının yanında görünen bir onay simgesi. Anlamı ise Instagram’ın bu hesabın tanınmış kişiyi, ünlüyü veya markayı temsil eden gerçek hesap olduğunu onaylamış olması. İşaretin koyulma sebebi ise tanınmış kişilerin ve markaların taklit edilme olasılığının yüksek olması.

Profilimde doğrulanmış simge olmasını talep edebilir miyim?

Kesin ve en kısa yanıtı hayır. Şu anda sadece bazı tanınmış kişiler, ünlüler ve markaların profillerinde doğrulanmış simgeleri bulunuyor. Twitter’da olduğu gibi Instagram’a tanınmış bir kişi olduğunuzu bildirip hesabınızın onaylanmasını talep etme şansınız – en azından şu an için – yok. Instagram’ın bu konuda önerisi ise resmi internet sitenizi, Facebook sayfanızı veya Twitter hesabınızı Instagram profilinizin altına iliştirmek.

Facebook hesabım doğrulandı, Instagram’da neden yok?

Bildiğiniz gibi Instagram Facebook bünyesinde; dolayısıyla Facebook hesabınız onaylandığında otomatikman Instagram hesabınızın da onaylanacağını düşünebilirsiniz ancak böyle olmadığını Facebook profilinize mavi tik işareti eklendiğinde anlıyorsunuz. Instagram’ın bu konuda da dahiyane önerisi Facebook sayfanızda Instagram profilinizin bağlantısını vermeniz.

Peki Instagram’ın sizi fark etmesi için neler yapabilirsiniz? Bu soruyu 5 maddede yanıtlayacağız.

Selena Gomez (@selenagomez) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Haz 2016, 14:03 PDT )

Instagram'da Onay İşareti Almak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Takipçi Kazanın:

Son derece popüler biri olmanız, Instagram’ın gözünden kaçmayacak; profilinizi incelemeye almalarını sağlayacaktır. Tanınmış kişiler, ünlüler, markalar kim olursa olsun hesaplarına girdiğinizde fark edeceğiniz belki de bakacağınız ilk nokta “takipçi sayısı” Instagram’da ne kadar popüler olduğunuzu gösteren işaretlerden biri. Tabii ki burada sahte takipçi satın alan kullanıcılardan bahsetmiyoruz. Düzenli olarak daha da önemlisi kaliteli fotoğraflar paylaşarak, takipçilerinizle etkileşime geçerek, ortak kullanılan değil fotoğrafınıza en uygun olduğunu düşündüğünüz hashtag’leri (etiket) kullanarak kazandığınız organik takipçilerden bahsediyoruz.

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Ünlüleri Temsil Edin:

Tabii ki nerede çalıştığınız, ne iş yaptığınız da hesap onaylama aşamasında önemli. Şu anda politikacılar, CEO’lar, spor yıldızları, ünlüler, gazeteciler gibi dünyaca tanınan kişilerin yanında NBC, BBC, ESPN gibi global markaların hesapları hızlıca onaylanıyor. Eğer ufak bir işletme, marka, e-ticaret sitesi veya mağaza iseniz tanınmış biri olmanıza karşın hesabınızın onaylanması biraz zor. Yani Instagram’ın hesap onaylama şartlarından biri olarak gösterdiği “tanınmış kişi, marka olmak” tek başına yeterli olmuyor; dünya çapında bilinirliğinizin olması gerek.

Aktif Olun:

Platformu ne kadar aktif kullandığınız da önemli. Bir fotoğraf paylaşıp aylar belki de yıllar sonrasında bir Instagram hesabınızın olduğunu hatırlayıp tekrar fotoğraf paylaşırsanız sadece takipçilerinizi bir nebze sevindirmiş olursunuz. Ancak Instagram, buna çok sıcak bakmayacak; zaten zor olan hesap onaylama işlemi hiç gerçekleşmeyecektir.

Olumsuz Eylemlerden Kaçının:

Instagram da hesap onaylama sürecinde sahte takipçilere hiç mi hiç sıcak bakmıyor. Hatta hem yabancılarda hem de Türk hesaplar için Instagram sahte takipçi temizliğine gitti ve onlarca ünlünün hesabı silindi. Siz siz olun sahte milyonlarca takipçi yerine organik takipçiler edinmeye bakın; 10 milyon sahte takipçi yerine 1 milyon organik takipçi edinmek belki sizi düşündürecek ancak Instagram’ın hoşuna gidecektir.

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Kimliğe Bürünün:

Platformda sizin adınıza açılmış hatta sizin ağzınızdan yorum yapan ve paylaşımlarda bulunan hesaplara rastlayabilmeniz kuvvetle muhtemel. Instagram hesabınızın veya internetten herhangi bir yerden aldığı fotoğrafları sizin adınıza paylaşan bu taklitçi kişileri görmezden gelmeyin. Instagram’ın konuyla ilgili olarak uygulamanın içinden veya formu doldurarak sizi taklit eden hesapları şikayet edebilirsiniz.

Tüm Bu Adımları Tamamladınız ama Yine mi Olmadı?

O zaman Instagram hesabınızı onaylatmak için profesyonel bir yardım almanız hiç de fena olmayacaktır. Instagram hesap doğrulama işlemi hakkında daha fazla bilgi almak ve Instagram hesabınızı doğrulatmak için buradan yardım alabilirsiniz.

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