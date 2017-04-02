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Instagram Gönderilerinizde Yorumlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır

Nasıl yapılır

- 02.04.2017 -
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Instagram Gönderilerinizde Yorumlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır

Arkadaşlarınızla ve diğer kullanıcılarla fotoğraf paylaşabileceğiniz onlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamalarda paylaştığınız fotoğraflar, arkadaşlarınız tarafından beğenilebiliyor ya da yorum yapılabiliyor. Yorum yapılmasını istemediğiniz  ya da herkesin görmesini istemediğiniz fotoğraflar paylaşmak isteyebilirsiniz. Facebook’ta bunu özelleştirebileceğiniz seçenekler mevcut. Fakat Instagram’da, hesabınızın gizli olmasını etkinleştirmeniz gerekiyor. Bizler de bu rehberimizde Instagram gönderilerinizde yorumları nasıl devre dışı bırakılır, adım adım anlatacağız.

Instagram’da Gönderi Paylaşmadan Önce Yorumları Devre Dışı Bırakma

fotoğraf ekle

Instagram uygulamasını açıyoruz ve yeni bir gönderi paylaşmak için + düğmesine tıklıyoruz. Bir fotoğraf veya video seçebileceğiniz gibi yeni bir tane de çekebilirsiniz.

filtre ve efektler

İstediğimiz filtreleri ve ayarları uyguluyoruz.

gelişmiş ayarlar

Açıklama, konum, etiketlenecek kişiler ve paylaşılacak platformlar gibi bölümleri düzenliyoruz ve alt kısımdaki Gelişmiş Ayarlar’a tıklıyoruz.

yorum yapmayı kapat

Gördüğünüz gibi Yorum Yapmayı Kapat seçeneği devre dışı konumunda. Bunu aktif hale getiriyoruz. Şimdi gönderiyi paylaşabiliriz. Hesabınızda paylaştığınız bu gönderiye artık kimse yorum yapamayacaktır.

Instagram’da Gönderi Paylaştıktan Sonra Yorumları Devre Dışı Bırakma

Paylaştığınız herhangi bir gönderiye yorum yapılmasını devre dışı bırakmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için de gönderiyi silip, baştan yüklemenize gerek kalmadan yapabileceğiniz birkaç adım mevcut.

seçenekler menüsü, yorum yapmayı kapat

Yoruma kapatmak istediğiniz gönderiyi açıyoruz ve üç noktalı seçenekler butonuna tıklıyoruz. Seçenekler menüsünden Yorum Yapmayı Kapat’a dokunuyoruz. Bu seçeneğe tıkladığınızda gönderinizi yeni yorumlara kapatmış olacaksınız. Daha önceden yapılmış yorumlar varsa, bunlar da artık görünmeyecektir. Aynı adımları uygulayarak yorum yapmayı tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 02.04.2017

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