Instagram Gönderilerinizde Yorumlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır

Arkadaşlarınızla ve diğer kullanıcılarla fotoğraf paylaşabileceğiniz onlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamalarda paylaştığınız fotoğraflar, arkadaşlarınız tarafından beğenilebiliyor ya da yorum yapılabiliyor. Yorum yapılmasını istemediğiniz ya da herkesin görmesini istemediğiniz fotoğraflar paylaşmak isteyebilirsiniz. Facebook’ta bunu özelleştirebileceğiniz seçenekler mevcut. Fakat Instagram’da, hesabınızın gizli olmasını etkinleştirmeniz gerekiyor. Bizler de bu rehberimizde Instagram gönderilerinizde yorumları nasıl devre dışı bırakılır, adım adım anlatacağız.

Instagram’da Gönderi Paylaşmadan Önce Yorumları Devre Dışı Bırakma

Instagram uygulamasını açıyoruz ve yeni bir gönderi paylaşmak için + düğmesine tıklıyoruz. Bir fotoğraf veya video seçebileceğiniz gibi yeni bir tane de çekebilirsiniz.

İstediğimiz filtreleri ve ayarları uyguluyoruz.

Açıklama, konum, etiketlenecek kişiler ve paylaşılacak platformlar gibi bölümleri düzenliyoruz ve alt kısımdaki Gelişmiş Ayarlar’a tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi Yorum Yapmayı Kapat seçeneği devre dışı konumunda. Bunu aktif hale getiriyoruz. Şimdi gönderiyi paylaşabiliriz. Hesabınızda paylaştığınız bu gönderiye artık kimse yorum yapamayacaktır.

Instagram’da Gönderi Paylaştıktan Sonra Yorumları Devre Dışı Bırakma

Paylaştığınız herhangi bir gönderiye yorum yapılmasını devre dışı bırakmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için de gönderiyi silip, baştan yüklemenize gerek kalmadan yapabileceğiniz birkaç adım mevcut.

Yoruma kapatmak istediğiniz gönderiyi açıyoruz ve üç noktalı seçenekler butonuna tıklıyoruz. Seçenekler menüsünden Yorum Yapmayı Kapat’a dokunuyoruz. Bu seçeneğe tıkladığınızda gönderinizi yeni yorumlara kapatmış olacaksınız. Daha önceden yapılmış yorumlar varsa, bunlar da artık görünmeyecektir. Aynı adımları uygulayarak yorum yapmayı tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

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