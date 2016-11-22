Instagram Canlı Yayın (Canlı Video) Özelliği Nasıl Kullanılır?

Facebook, Twitter’ın ardından en çok kullanılan sosyal ağ uygulaması Instagram, canlı yayın yapma ve kaybolan fotoğraf/video paylaşma özelliğine kavuştu. Android ve iPhone kullanıcıları için çok yakında Instagram Stories üzerinden canlı video ve kaybolan video, fotoğraf gönderme özelliği aktif edilecek.

Popüler fotoğraf ve kısa video paylaşma uygulaması Instagram’ın belki de tek eksik özelliği canlı yayın yapma, canlı video paylaşma nihayet kullanıma açılıyor. Henüz dünya genelinde aktif edilmeyen güncellemeyle birlikte Instagram üzerinden takipçilerinize canlı yayın açabileceksiniz. Her gün 100 milyondan fazla kullanıcının kullandığı Instagram Stories'e eklenen canlı video başlatma özelliği hem Android hem de iPhone kullanıcıları için eş zamanlı gelecek güncellemeyle sunulacak. Peki Instagram’dan nasıl canlı yayın yapılacak? Canlı video paylaşımı nasıl olacak?

Instagram'da Canlı Yayın Yapma:

Instagram’ın canlı yayın özelliği Instagram Hikayeler’e (Instagram Stories) bağlı çalışıyor. Instagram Stories, bildiğiniz üzere belli süreliğine yayında olan, sonrasında otomatik olarak kaybolan fotoğraf veya videolar paylaşmanıza izin veriyor. Yeni güncellemeyle birlikte ayrıca canlı yayın yapma şansına sahip olacaksınız. Bu noktada canlı yayın süresinin 1 saate kadar sınırlandırıldığını belirtmekte fayda var deyip takipçilerinize nasıl canlı yayın başlatacağınıza geçmek istiyorum.

* Instagram’ı son sürüme güncellediğinizde arayüzün değiştiğini fark edeceksiniz. Canlı yayına başlamak için öncelikle sol üstteki kamera simgesine dokunuyorsunuz veya sağa kaydırma yapıyorsunuz.

* Instagram Stories özelliğini kullanıyorsanız bu ekran yabancı gelmeyecektir. Canlı yayın başlatmak için tek yapmanız gereken en altta parmağınızı kaydırarak “Canlı Video Başlat” moduna geçmek. Canlı yayına başladığınız vakit takipçilerinize bildirim gidecektir. Canlı yayında iken akan yorumlardan beğendiğinizi sabitleyebilir, yorumları kapatabilirsiniz.

* Peki takip ettikleriniz canlı yayına başladıklarında nasıl fark edeceksiniz? Hikaye paylaşan arkadaşlarınızı gördüğünüz tepe noktada kullanıcı adlarının altında LIVE ibaresi olanlar canlı yayında anlamına gelirken, Keşfet sekmesine giderek o anda popüler canlı yayınları da görme şansınız var.

Instagram Canlı Yayın Kaydetme:

Instagram hikayeler üzerinden gerçekleşen canlı yayın için şu anda kaydetme seçeneği yok. Instagram’ın canlı yayına başlarken belirttiği üzere canlı videoyu sonlandırdığınız anda canlı yayınız tabiri yerinde ise uçup gidiyor. Canlı yayınların sonradan izlenemiyor olması büyük eksiklik gibi görünse de Instagram güncelleme notlarında yakında “canlı yayın kaydet” özelliğini göreceğimize eminim. Facebook’ta olan canlı yayınların sonradan izlenebiliyor olması Instagram’da neden olmasın? Hele ki Türkiye’de her daim canlı yayın açmaya meraklı Instagram kullanıcıları olunca…

Instagram'da Kaybolan Fotoğraf/Video Paylaşma:

* Canlı yayın özelliğiyle birlikte eklenen Snapchat’ten bildiğimiz kaybolan fotoğraf ve video gönderimi de eklendi. Dilediğiniz kişi veya gruba görüntülendiği kaybolan video veya fotoğraf göndermek için tek yapmanız gereken parmağınızı sağa kaydırıp kamerayı açmak, fotoğraf/videonuzu çekip ardından sağ alttaki oka dokunmak. Son olarak göndereceğiniz kişi veya grubu seçip “Gönder” butonuna dokunuyorsunuz.

* Sizinle paylaşılan bu özel fotoğraf ve videoları görmek için de sağ üstteki uçak simgesine dokunuyorsunuz. Burada en üstte görüntülediğinizde uçup gidecek fotoğraf/videolar paylaşan takipçilerinizi altında da direkt mesajlarınız görüntüleniyor.

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