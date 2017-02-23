?     Geri Bildirim
TamindirBlogSosyal Medya , Nasıl YapılırInstagram Albüm Özelliği (Çoklu Fotoğraf Yükleme) Nasıl Kullanılır?

Instagram Albüm Özelliği (Çoklu Fotoğraf Yükleme) Nasıl Kullanılır?

Sosyal medya

- 23.02.2017 -
0 Yorum

Instagram Albüm Oluşturma, Çoklu Fotoğraf Yükleme

Instagram kullanıcıları için çoklu fotoğraf yükleme (albüm oluşturma) özelliği kullanıma açıldı. Instagram 10.9 sürüm güncellemesi ile birlikte aktif olan özellik, Android ve iPhone için eş zamanlı sunuldu.

Dünya genelinde fotoğraf paylaşımı için en çok kullanılan uygulama olan Instagram, gün geçmiyor ki yeni bir güncelleme almasın. Instagram’a getirilen son yenilik; çoğumuzun bir süredir beklediği, “neden olmaz ki?!” dediğimiz Instagram çoklu fotoğraf yükleme. Tek gönderide birden fazla fotoğraf paylaşma seçeneği bir süredir Android platformunda test aşamasındaydı. Nihayet 10.9 sürüm ile birlikte hem Android hem de iPhone kullanıcıları Instagram’da albüm oluşturma özelliğini kullanabilecek. Kullanabilecek diyorum; Zira Instagram, henüz dünya genelinde bu özelliği açmış değil. Güncelleme notunda “Bu özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyada kullanıma açılacaktır” ibaresi var.

Instagram Albüm Oluşturma:

Instagram’ın yeni çoklu fotoğraf yükleme (albüm oluşturma) özelliği gün içinde sevdikleriyle, sevgilisiyle birlikte geçirdiği unutulmaz anları tek bir karede toplamak isteyenler için harika oldu. Tek bir gönderide maksimum 10 fotoğraf ve video paylaşabiliyorsunuz. Paylaştığınız gönderide ilk eklediğiniz fotoğraf veya video başta gösterilirken, klasik sola sağa kaydırma hareketiyle fotoğraf, videolar arasında geçiş yapılabilecek görünümde oluyor gönderiniz. Tüm gönderilerde olduğu gibi ayrı ayrı beğeni yapıp, yorum gönderebiliyorsunuz.

Instagram Çoklu Fotoğraf Yükleme:

Instagram'a çoklu fotoğraf yüklemek istediğinizde tek yapmanız gereken yeni gönderi oluşturma ekranında fotoğrafın sağ alt köşesindeki – ilk açtığınızda çıkacak Birden Fazla Seç yazılı - iç içe geçmiş kare simgesine (ilk kullanımdan sonra mavi renge bürünüyor) dokunmak. Ardından albümde toplayacağınız fotoğraf ve videoları seçmek. Seçimden sonra dilerseniz filtre uygulayabilirsiniz.

İndir16 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Instagram Canlı Yayın (Canlı Video) Özelliği Nasıl Kullanılır?

Konular: Sosyal medya Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 23.02.2017

Instagram Albüm Özelliği (Çoklu Fotoğraf Yükleme) Nasıl Kullanılır? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Hayatınızı Kolaylaştıracak Facebook İpuçları Hayatınızı Kolaylaştıracak Facebook İpuçları “Ne olacak, Facebook işte senelerdir kullanıyoruz.” deyip de geçmeyin. Bu bilmeniz gereken ipuçları sayesinde, sosyal medyanın devi Facebook’u…
GTA 5 Patch Sorunu Nasıl Çözülür GTA 5 Patch Sorunu Nasıl Çözülür2015 yılında PC platformuna çıkış yapan GTA 5 ya da uzun adıyla Grand Theft Auto 5 kısa sürede oyun tarihinin en çok satan oyunları arasına… MWC 2017 (Mobil Dünya Kongresi) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey MWC 2017 (Mobil Dünya Kongresi) Hakkında Bilmeniz Gereken Her ŞeyMWC 2017, (Mobil Dünya Kongresi) 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Mobil platformu yakından takip eden kullanıcılar,…
e-ALES Nedir? ALES ile Farkları Nelerdir? Nostalji Seyahati: HMD'nin Geri Getirebileceği 5 İkonik Nokia Modeli

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR