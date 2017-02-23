Instagram Albüm Özelliği (Çoklu Fotoğraf Yükleme) Nasıl Kullanılır?

Instagram kullanıcıları için çoklu fotoğraf yükleme (albüm oluşturma) özelliği kullanıma açıldı. Instagram 10.9 sürüm güncellemesi ile birlikte aktif olan özellik, Android ve iPhone için eş zamanlı sunuldu.

Dünya genelinde fotoğraf paylaşımı için en çok kullanılan uygulama olan Instagram, gün geçmiyor ki yeni bir güncelleme almasın. Instagram’a getirilen son yenilik; çoğumuzun bir süredir beklediği, “neden olmaz ki?!” dediğimiz Instagram çoklu fotoğraf yükleme. Tek gönderide birden fazla fotoğraf paylaşma seçeneği bir süredir Android platformunda test aşamasındaydı. Nihayet 10.9 sürüm ile birlikte hem Android hem de iPhone kullanıcıları Instagram’da albüm oluşturma özelliğini kullanabilecek. Kullanabilecek diyorum; Zira Instagram, henüz dünya genelinde bu özelliği açmış değil. Güncelleme notunda “Bu özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyada kullanıma açılacaktır” ibaresi var.

Instagram Albüm Oluşturma:

Instagram’ın yeni çoklu fotoğraf yükleme (albüm oluşturma) özelliği gün içinde sevdikleriyle, sevgilisiyle birlikte geçirdiği unutulmaz anları tek bir karede toplamak isteyenler için harika oldu. Tek bir gönderide maksimum 10 fotoğraf ve video paylaşabiliyorsunuz. Paylaştığınız gönderide ilk eklediğiniz fotoğraf veya video başta gösterilirken, klasik sola sağa kaydırma hareketiyle fotoğraf, videolar arasında geçiş yapılabilecek görünümde oluyor gönderiniz. Tüm gönderilerde olduğu gibi ayrı ayrı beğeni yapıp, yorum gönderebiliyorsunuz.

Instagram Çoklu Fotoğraf Yükleme:

Instagram'a çoklu fotoğraf yüklemek istediğinizde tek yapmanız gereken yeni gönderi oluşturma ekranında fotoğrafın sağ alt köşesindeki – ilk açtığınızda çıkacak Birden Fazla Seç yazılı - iç içe geçmiş kare simgesine (ilk kullanımdan sonra mavi renge bürünüyor) dokunmak. Ardından albümde toplayacağınız fotoğraf ve videoları seçmek. Seçimden sonra dilerseniz filtre uygulayabilirsiniz.

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