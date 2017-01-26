IBM, 2022 Yılında Hayatımızın Nasıl Olacağına Dair 5 Tahminde Bulundu

IBM, bundan 5 yıl sonra hayatımızı kökünden değiştirebilecek teknolojiler hakkında 5 önemli öngörüde bulundu. Bu öngörülerin arasında geliştirilmiş tıbbi yeteneklerle donatılmış akıllı mobil cihazlar ve elbette yapay zeka tabanlı teknolojiler ön planda tutuluyorlar.

Teknoloji devi IBM genel olarak geleceğe dair cesur ve tabiri yerindeyse tutarlı öngörülerde bulunmasıyla biliniyor. Son yaptığı 5 önemli teknolojik tahmin, bu öngörülere önemli bir örnek olarak bir kenara not alınacak nitelikte. Elbette bu öngörüler, şu an var olan birçok teknolojinin geleceğinin ne olabileceği hakkında üzerlerinde yapılan çalışmalara doğrultusunda tahminlerden ibaret. Ancak şöyle bir bakıldığında hiç de olamayacak tahminler gibi durmuyorlar. "IBM 5'te 5" adı verilen bu tahminlere gelin kısa bir göz atalım.

Konuşurken sağlığımızı kontrol edebileceğiz

Yapay zeka teknolojisi biz sözlü iletişimde bulunduğumuz süre boyunca akıl sağlığımızı kontrol edecek. Böylece görünmeyen bir şey olan dil kavramı, yapay zeka (AI) tarafından algılanarak ölçümlenebilecek. Düşünceleri, fikirleri ve duyguları anlatmak için kullandığımız oldukça güçlü bir araç olan dilimiz, IBM'e göre günlük hayatta sağlığımızla ilgili ipuçları da verecek. Tamamen yapay zeka destekli yazılımlar ve algılayıcılar sayesinde Alzheimer, gibi birçok dimağımızı tehdit eden hastalık teşhis edilebilecek. Stres anlarını önceden belirleyerek gözlemleyecek. IBM bunun mobil cihazlarla kolayca gerçekleştirileceğini düşünüyor.

Yapay zeka sadece hastalık teşhis ve tedavisinde değil, konuştuğumuz dili geliştirmede ve yeni lisanlar öğrenmede de oldukça etkili bir araç olacak.

Görme duyumuz süper kahramanlar gibi güçlenecek

IBM, şimdi yapılan araştırmalar ışığında renk körlerinin renkleri ve görme yetisini kaybetmiş engellilerin de tamamen dünyayı görebileceğini söylüyor. Obje ve renk algılayarak bunu farklı sensörler kullanarak aktarabilen yapay zeka teknolojileri artık şaşırtıcı olmayacaklar. Tıpkı lisanı kullanmak kadar dış dünyayla iletişim kurmak ve onu anlayıp kavramak için son derece elzem olan görme duyusu, önümüzdeki 5 sene içerisinde her hangi bir engelden etkilenmeyecek.

Tüm bu yeteneği portatif ve mobil cihazlarla kazanabilmek mümkün olacak. Yoğun bir sisin arkasında kalan nesneleri bile saptamak ve algılamak mümkün olabilecek. Görme duyusu güçlenerek insan kapasitesini aşabilecek.

Makroskoplar dünyayı algılamamız farklılaştıracak

IBM, makroskop teknolojisinin de mobil cihazlarda bulunabileceğini ve böylelikle etrafımızı saran dünyanın en detaylı hailinin de kolaylıkla incelenebileceğini ön görüyor. Mikroskopların tam tersi bir irdeleme yeteneğine sahip olan makroskop teknolojisi dünyada etrafımızı saran karmaşık verileri yapay zeka yoluyla ölçümleyerek bize analiz edilmiş rafine bilgiler verecek. Böylece bizden ne kadar uzak olursa olsun çok uzaktaki bulunan ve neredeyse görünmez olan çevresel detaylara ulaşabileceğiz. Makroskop teknolojisi ile görebildiğimiz dünyanın daha alt katmanlarında saklı olabilen verileri de algılamamız mümkün olabilecek.

Çip laboratuvarlar tıpta devri yaratacaklar

Yonga teknolojileri küçülüp hızlandıkça tıp bilimi de bunu avantaj olarak kullanıp, hızla faydalanmaya devam edecek. Nano teknolojik laboratuvarlar vücudumuzun her yerine yerleşecekler ve her hastalığı ya da rahatsızlığı anında algılayarak yapay zeka sayesinde minik teşhis ve tanı merkezleri gibi çalışabilecekler. Bu nano birimler yine vücudumuza yerleştirilmiş teşhis yongalarına bilgi aktaracaklar bu minik cihazlar büyük data vasıtasıyla bilgileri bir merkeze toplayarak tüm Dünya için teşhis ve tedavi merkezleri ile bütünleşebilecekler.

Böylece vücudumuzda sağlığımızı saniyesi saniyesine kontrol edebilen biyokimya laboratuvarlarımınız olabilecek. Yapay zeka sayesinde bu küresel olarak benzer semptomlarla karşılaştırılacak ve tedavi gerektiren tehditlerin önü alınabilecek.

Akıllı sensörler yaşadığınız ortamı da kontrol edebilecek

İklim şartlarındaki değişiklikler ve ortamın kalitesi yaşadığımız mevki için çok önemli kriterler. Bu genel sağlığımızı da oldukça etkileyen kondisyonlar sensörler sayesinde büyük veri tabanlarında anlık olarak depolanacak ve karşılaştırma yapabilmemiz mümkün olacak. Diyelim ki, A kentinden B kentine taşınacaksınız, yaşam alanınızdaki bu değişikliğin sizi nasıl bir hayat kalitesine ulaştıracağını karşılaştırmalı sorgulamalar yaparak bulabileceksiniz. Böylece ortam koşullarını en ince ayrıntısına kadar bilmeniz ve ona göre önlemler alabilmeniz mümkün olacak. Bu sorgulama ışık hızında olacak.

Doğal gaz temiz ve ucuz bir enerji olsa da küresel ısınmayı tetikleyen bir yapıya sahip. Metan gazının bu etkilerinin gideceğiniz yerde yaşam kalitenize ne kadar etki edeceğini bilmek hakkınız. İşte bu teknoloji ile bu gibi dezavantajları da sorgulamak mümkün olabilecek.

Sonuç

IBM'in 2017'de yayınladığı "5'te 5" ön görüleri aslında görünmeyen ve algılarımızın ötesinde kalan her şeyin saptanabilecek olmasıyla ilgili. Yukarıda saydığımız her şık, mobil teknolojilerle bütünleşerek bize anında bilgi verecek olmasıyla da çok bağlantılı.

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