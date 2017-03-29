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Hosting Hizmeti İçin Ücret Ödemek İstemeyenlere Ücretsiz Hosting Rehberi!

İnternet

- 29.03.2017 -
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ücretsiz hosting rehberi

İnternet dünyasında var olmanın ilk adımı bir alan adı (com, net, org gibi) kayıt ederek kolları sıvamaktır. Alan adınızı aldınız, fakat web sitenizin dosyalarının 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlamak için bir barındırma hizmetine yani hostinge ihtiyacınız var. Hiçbir ücret ödemeden sahip olacağınız ücretsiz hosting servislerini sizler için derledik.

Paralı Hosting ile Ücretsiz Hosting Arasında Ne Gibi Farklar Var?

Hosting, ücreti mukabilinde sunulan sanal bir hizmettir. Büyük çaplı bazı firmalar kalitesini daha geniş kitlelere duyurmak adına tabiri caizse "tadımlık" olarak niteleyebileceğimiz sembolik özelliklerdeki hosting paketlerini müşterisi olmayan kullanıcılar özgürce deneyimlesin diye ücretsiz sunarlar. Örneğin ücret ödeyerek satın aldığınız bir hosting paketinde 2 GB alan verilirken ücretsiz bir hosting paketinde 500 MB ile yetinmeniz beklenir.

Ülkemiz de vergilendirme, elektrik fiyatları ve benzeri handikaplardan dolayı hosting hizmeti ekseriyetle pahalıdır. Bir çoğu da alanında yeteri kadar yetkinliği olmayan, esnaf mantığında çalışan kişi ve kurumlar tarafından sunulduğu için hem pahalı hem de arzu edilen kaliteden uzaktır. Rehberimizde tanıtacağımız ücretsiz hosting servisleri, pek çok paralı hostingden daha iyi performans sunan kaliteli platformlardır.

Birbirinden Güzel Ücretsiz Reklamsız Linux Hosting Paketleri Serisi

Linux hosting servislerinden Wordpress gibi PHP diliyle yazılmış ve Mysql veri tabanına ihtiyaç duyan yazılımları sorunsuzca çalıştırabilirsiniz.

000webhost: Yıllar boyu binlerce kullanıcıya ücretsiz hosting imkanı sağlamış köklü bir şirket olan Hosting24'ün bir koludur. 1 GB web alanı ve 10 GB trafikle göz alıcı opsiyonlar sunmakta. Kolayca kayıt olmak mümkün. Php, Mysql desteği mevcut.

ücretsiz hosting rehberi 

Byethost: İntenret yayıncılığı ile alakadar olmaya başladığım 2008 yılından beri bifiil hizmetini sürdüren köklü bir servis. 1 GB web alanı ve 50 GB trafik vermekte. Addon Domain özelliği ile bir hesapta 5 siteye kadar barındırma yapabilirsiniz. Otomatik SSL desteği de dikkat çeken bir başka özelliği. 

ücretsiz hosting rehberi

Çok vaktimizi almayacak bir üyelik formu mevcut. (Not: Internet Explorer'da açılmıyormuş.)

Hostinger: Şuanda deneme amaçlı kullandığım kaliteli hosting servislerinden biri. Türkçe dil desteği bulunmakta ve destek ekibinde Türk çalışanların olması da diğer bir artısı. 2 GB alan ve 100 GB trafik gibi devasa özellikleri ile öne çıkıyor. Üye olmak oldukça basit ve zahmetsiz.

ücretsiz hosting rehberi

Hostgator: Hosting sektörünün liderlerinden biridir! Her ölçekte web sitesinin barınabileceği güçlü bir alt yapı sunan Hostgator elbette bu büyük hizmetini belli bir ücret mukabilinde sunuyor. Fakat 1month1cent kupon kodunu kullanarak 1 ay boyunca sadece 1 cent gibi ücretle deneyimleyebilirsiniz. Paketlerinde SINIRSIZ özellikler barındırıyor. Fazlaca detay bilgi isteyen bir sipariş formunun olması tek negatif yanı diyebiliriz.

ücretsiz hosting rehberi

Ücretsiz ve Reklamsız Windows Hosting Servisleri

Windows hosting servislerinde ASP, ASPX diliyle yazılmış web yazılımlarını sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Somee: Yıllardır ücretsiz Windows hosting noktasında kapısını çaldığımız yegane istikrarlı firmalardan biridir. 150 MB alan ve 15 GB trafik sunan paketinde 15 MB limit bulunan MSSQL veritabanı desteği de sunmakta. Sipariş oluşturmak çok zamanımızı almıyor.

ücretsiz hosting rehberi

Smarterasp: Aslında ücretli hizmet veren bir servis ama paketlerini 60 gün boyunca ücretsiz olarak deneyimlemeye açıyor. 1 GB alan ve 10 GB trafik mevcut. Kayıt aşamasında "60 Days Free Trial" seçeneğini aktif etmeyi unutmayalım. 

ücretsiz hosting rehberi

Ücretsiz hosting hesabınızı oluşturduktan sonra sizlere sağlanan FTP bilgileri yardımıyla web sitenizin dosyalarını sunucuya aktarabilirsiniz. Bu noktada Filezilla size yardımcı olacaktır.

İndir6.7 MB
FileZilla
FileZilla Ücretsiz FTP Programı

Hosting Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Altın Noktalar!

Konular: İnternet

Editöre Yaz:
Yazar: (Tüm Yazıları) - 29.03.2017

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