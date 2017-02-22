Hayatınızı Kolaylaştıracak Facebook İpuçları

“Ne olacak, Facebook işte senelerdir kullanıyoruz.” deyip de geçmeyin. Bu bilmeniz gereken ipuçları sayesinde, sosyal medyanın devi Facebook’u kullanmak daha da kolay olacak.

Birden Fazla Facebook Hesabına Bağlanın

Kullandığınız bilgisayardan birden fazla hesap açamadığınızı düşünüyor ve hesap değiştirmek için sürekli "gir-çık" yapıyorsanız, bu püf noktasına dikkat! Google Chrome kullanıcısı iseniz,

Tarayıcınızın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve ayarları seçin. Kişi> Kişi Ekle’yi tıklayın. Profil resmi seçin ve kullanıcı adı oluşturun. Yeni açılacak sekmede bir başka Chrome hesabı açabileceksiniz. Artık diğer hesabınıza bu sekme üzerinden erişebilir, aynı anda iki veya daha fazla hesabı yönetebilirsiniz.

Facebook Photo Zoom Teknolojisini Keşfedin

Sadece buraya tıklayarak, Chrome’unuza ekleyebileceğiniz bu özellik ile ana sayfanızda paylaşılan fotoğraflara tıklamadan büyük halini görebilmenizi sağlar. Uygulamayı kurun ve farenizi ana sayfadaki fotoğrafların üzerine götürün. Kullanışlı değil mi?

Eklendikten sonra adres çubuğunun sağ üst köşesine sembolü gelen eklentiyi, dilediğiniz zaman kapatabilir ya da kaldırabilirsiniz.

Sahte Facebook Durumu Konuşmaları Oluşturun

The Wall Machine isimli siteden, kolaylıkla sahte durum konuşmaları oluşturabilirsiniz. Sadece siteye girip, hazır Facebook paylaşım çeşitlerini dilediğinizce şekillendirmeniz yeterli.

Uyumlu Facebook Profil ve Kapak Resmi Oluşturun

Kendi yaratıcı Facebook kapaklarınız olsun ister misiniz? Profil resminin kapak fotoğrafının bir parçası olduğunu unutmayın ve kendinize ait olan Facebook profilinizi oluşturmak için Tricked Out Timeline web sitesini kullanın.

Facebook Geçmişini İndirin

Facebook geçmişinin tamamını indirebileceğinizi ve bir zip dosyasında saklayabileceğinizi biliyor musunuz? Facebook 'Hesap Ayarları' sayfasına gidin, 'Genel' sekmesinin altındaki "Facebook verilerinizin bir kopyasını indirin" bağlantısına tıklayın. Bu arşiv, fotoğraftan sohbet geçmişinize kadar neredeyse her şeyi içerir. Arşivle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Social Fixer ile Facebook Deneyiminizi Geliştirin

Facebook'u istediğiniz gibi görünecek şekilde özelleştirmek mi istiyorsunuz? 'Sosyal Eklenti' ile reklamlardan kurtulun, zaten okunan yayınları gizleyin, haber akışlarını "önce son hikayeler" olarak ayarlayın. Buradan indirip, Chrome’a ekleyebileceğiniz eklenti sayesinde, ana sayfanızı filtreleyebilir, böylelikle dilerseniz politik paylaşımları, oyun paylaşımlarını hatta dizi ve filmlerin acımasızca paylaşılan spoiler’larını görmesiniz.

Matt Kruse isimli yazılımcının eklentisi olan Social Fixer ile, birçok kolaylığı bir arada bulabilir ve uygulayabilirsiniz.

Facebook Klavye Kısayolları

Google+ ve YouTube'da olduğu gibi, Facebook'da kendine özgü klavye kısayollarına sahip. Chrome tarayıcınız üzerinden Facebook'da gezinirken kullanabileceğiniz bazı klavye kısayolları sizlerle paylaşıyoruz.

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