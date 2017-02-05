Güvenli Mesajlaşma ve İnternet için En İyi Uygulamalar

Son zamanlarda kişisel gizliliğimizin korunup korunmadığı konusunda hepimiz paranoyak haline geldik. E-postalar, mesajlaşmalar, internet geçmişi gibi verilerimizin takip edilip edilmediği konusu herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Bizler de bu listemizde, mesajlaşmalarınızı ve internette gezinmenizi çok güvenli hale getiren uygulamalardan bir derleme yaptık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

Signal

Android ve iOS platformlarda güvenli mesajlaşabilmenizi sağlayan Signal, ileri düzey uçtan uca şifreleme protokolüyle sohbetlerinizi güvende tutuyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama açık kaynak kodlu olduğu için dileyen herkes kodları inceleme şansına sahip olabiliyor. Grup sohbetleri için de destek sunan uygulamayı güvenli mesajlaşma için kullanabilirsiniz.

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WhatsApp

Bazı güvenlik alanlarında yüksek derecelendirmeye sahip olan WhatsApp, dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarında zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz yıl uçtan uca şifreleme protokolünü devreye sokan WhatsApp’taki konuşmalarınız güven altına alınıyor. Bunun yanında, reklamlarla boğuşmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulamada sesli arama ve görüntülü arama özellikleri de yer alıyor.

Silent Phone

Mobil cihazlarınızda yaptığınız sohbetleri güvenli hale getiren Silent Phone uygulamasında yaptığınız her şey şifrelenerek koruma altına alınıyor. Ayrıca, metin mesajlarınızı otomatik olarak imha edebilen özellik de uygulamada yer alıyor.

Viber

Uçtan uca şifrelemeyi sağlayan güvenlik protokolüne sahip olan Viber, sohbetlerinizi güvenle yapabileceğiniz uygulamalardan biri. Çıkartmalar, grup sohbetleri, genel sohbetler, sesli mesajlaşma, video görüşmeleri ve daha fazlasını sunan uygulamayı da güvenle kullanabilirsiniz.

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Threema

Güvenlik konusunu diğer uygulamalardan daha fazla ciddiye alan Threema, tüm görüşmelerinizi şifreliyor ve anonim olarak sohbet etme imkanı sunuyor. Bir mesajlaşma uygulamasından beklediğiniz tüm özelliklere sahip olan uygulamada Android Wear desteğinin de bulunduğunu söyleyelim.

Dolphin Zero

Dolphin Zero uygulaması önbellek dosyaları, çerezler gibi geride bıraktığınız tüm şeyleri ele alıyor. İnternette gezinmeniz bittikten sonra tüm bu verileri otomatik olarak silen uygulama sayesinde hiçbir iz bırakmadan gönül rahatlığıyla internette gezinebiliyorsunuz.

Brave

Hız ve reklamsız bir internet gibi iki temel hedef üzerine odaklanan Brave ile web deneyiminizi daha yukarılara taşıyabilirsiniz. Kişisel verilerinizi toplayan web sitelerinden endişeleniyorsanız Brave uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz. Google Chrome tarayıcısını temel alan uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

Opera VPN

Sansüre takılmadan internete bağlanabilmenizi sağlamanın yanı sıra yerinizi ve kişisel ayrıntılarınızı da gizleyebilen Opera VPN uygulamasında reklam izleyicilerine ve halka açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken güvende kalabilirsiniz.

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