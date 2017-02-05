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Güvenli Mesajlaşma ve İnternet için En İyi Uygulamalar

Mobil

- 05.02.2017 -
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Güvenli Mesajlaşma ve İnternet için En İyi Uygulamalar

Son zamanlarda kişisel gizliliğimizin korunup korunmadığı konusunda hepimiz paranoyak haline geldik. E-postalar, mesajlaşmalar, internet geçmişi gibi verilerimizin takip edilip edilmediği konusu herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Bizler de bu listemizde, mesajlaşmalarınızı ve internette gezinmenizi çok güvenli hale getiren uygulamalardan bir derleme yaptık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

Signal

signal

Android ve iOS platformlarda güvenli mesajlaşabilmenizi sağlayan Signal, ileri düzey uçtan uca şifreleme protokolüyle sohbetlerinizi güvende tutuyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama açık kaynak kodlu olduğu için dileyen herkes kodları inceleme şansına sahip olabiliyor. Grup sohbetleri için de destek sunan uygulamayı güvenli mesajlaşma için kullanabilirsiniz.

İndir
Signal Android
Signal Android Android İçin Güvenli Mesajlaşma Platformu

İndir8.7 MB
Signal iOS
Signal iOS iPhone ve iPad için Telefon Görüşmesi Şifreleme Uygulaması

WhatsApp

whatsapp

Bazı güvenlik alanlarında yüksek derecelendirmeye sahip olan WhatsApp, dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarında zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz yıl uçtan uca şifreleme protokolünü devreye sokan WhatsApp’taki konuşmalarınız güven altına alınıyor. Bunun yanında, reklamlarla boğuşmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulamada sesli arama ve görüntülü arama özellikleri de yer alıyor.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Silent Phone

silent phone

Mobil cihazlarınızda yaptığınız sohbetleri güvenli hale getiren Silent Phone uygulamasında yaptığınız her şey şifrelenerek koruma altına alınıyor. Ayrıca, metin mesajlarınızı otomatik olarak imha edebilen özellik de uygulamada yer alıyor.

İndir17 MB
Silent Phone Android
Silent Phone Android Android için Çağrı Şifreleme Uygulaması

İndir47.6 MB
Silent Phone iOS
Silent Phone iOS iPhone ve iPad için Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

Viber

viber

Uçtan uca şifrelemeyi sağlayan güvenlik protokolüne sahip olan Viber, sohbetlerinizi güvenle yapabileceğiniz uygulamalardan biri. Çıkartmalar, grup sohbetleri, genel sohbetler, sesli mesajlaşma, video görüşmeleri ve daha fazlasını sunan uygulamayı da güvenle kullanabilirsiniz.

İndir36.04 MB
Viber Android
Viber Android Android İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir26.5 MB
Viber iOS
Viber iOS iPhone ve iPod Touch İçin Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

Threema

threema

Güvenlik konusunu diğer uygulamalardan daha fazla ciddiye alan Threema, tüm görüşmelerinizi şifreliyor ve anonim olarak sohbet etme imkanı sunuyor. Bir mesajlaşma uygulamasından beklediğiniz tüm özelliklere sahip olan uygulamada Android Wear desteğinin de bulunduğunu söyleyelim.

İndir14 MB
Threema Android
Threema Android Android için Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

İndir13.4 MB
Threema iOS
Threema iOS iPhone ve iPad için Güvenilir Mesajlaşma Uygulaması

Dolphin Zero

dolphin zero

Dolphin Zero uygulaması önbellek dosyaları, çerezler gibi geride bıraktığınız tüm şeyleri ele alıyor. İnternette gezinmeniz bittikten sonra tüm bu verileri otomatik olarak silen uygulama sayesinde hiçbir iz bırakmadan gönül rahatlığıyla internette gezinebiliyorsunuz.

İndir
Dolphin Browser Android
Dolphin Browser Android Android İçin İnternet Tarayıcısı

İndir28.7 MB
Dolphin Browser iOS
Dolphin Browser iOS iPhone ve iPad İçin Web Tarayıcısı

Brave

brave

Hız ve reklamsız bir internet gibi iki temel hedef üzerine odaklanan Brave ile web deneyiminizi daha yukarılara taşıyabilirsiniz. Kişisel verilerinizi toplayan web sitelerinden endişeleniyorsanız Brave uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz. Google Chrome tarayıcısını temel alan uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

İndir106 MB
Brave Browser
Brave Browser Reklam Engelleme Özellikli Hızlı, Güvenli İnternet Tarayıcısı

İndir89 MB
Brave Browser
Brave Browser Mac İçin Hızlı, Güvenli Web Tarayıcısı

Opera VPN

opera vpn

Sansüre takılmadan internete bağlanabilmenizi sağlamanın yanı sıra yerinizi ve kişisel ayrıntılarınızı da gizleyebilen Opera VPN uygulamasında reklam izleyicilerine ve halka açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken güvende kalabilirsiniz.

İndir46 MB
Opera VPN Android
Opera VPN Android Android için Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir40 MB
Opera VPN iOS
Opera VPN iOS iPhone ve iPad İçin Tamamen Ücretsiz VPN Uygulaması

İsimsiz Olarak Mesaj Gönderebileceğiniz Mesajlaşma Uygulamaları

Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 05.02.2017

Güvenli Mesajlaşma ve İnternet için En İyi Uygulamalar için Yorum yap ve Puan ver

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