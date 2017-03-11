Günümüzde sayısı milyarlar ile ifade edilen internet kullanıcısı tarayıcılarına girip arama yapmak istediklerinde Google arama motourunu kullanıyor. Google arama motorunun gücüne ve güvenilirliğinden şüphe yok, ancak aranılan şeyin türüne göre alternatif arama motorlarının daha kullanışlı olabileceğini hesaba katmalısınız. Örneğin, bir görsel arıyorsanız bu konudaki en iyi arama motorunu, ya da ses efekti arıyorsanız, bu kategori için en iyi arama motorunu kullanarak daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu doğrultuda Google'ın yükünü hafifletecek bir kaç arama motorunu sıraladık. İşte Google’a alternatif olabilecek 7 arama motoru:

1. DuckDuckGo

Bir arama motorunda aradığınız öncelikli kriter kişisel bilgilerinizin gizliliği ise, listenin en başında DuckDuckGo arama motorunu yazabiliriz. Bu arama motoru şirket politikasının bir gereği olarak hiçbir şekilde sizden kişisel bilgilerinizi istemez ve de yaptığınız aramaları kayıt altına almaz. Yani DuckDuckGo kullanırken kendinizi gizlilik modunda hissedebilirsiniz.

Tıpkı Google gibi DuckDuckGo da arama sonuçlarını fotoğraf, video ve web kategorilerinde daraltabileceğiniz filtreleri size sunuyor. DuckDuckGo’nun en belirgin farklılıklarından biri de arama sonuçlarının gösterildiği sayfalar. Arama sonuçları size Google’dakinin aksine tek bir sayfada sunuluyor. Sayfanın sonuna ulaştığınızda “Daha Çok Yükle” seçeneği ile diğer sonuçları da aynı sayfa da görüntülemeniz mümkün. Başta da dediğimiz gibi, eğer önceliğiniz gizlilik ise DuckDuckGo’yu yabana atmayın.

2. StartPage

Önceliği gizlilik olan kullanıcılar için bir diğer önerimiz de StartPage arama motoru. StartPage arama motorunun farkı, kullanıcıların IP adreslerini kayıt altına almaması ve yüksek bir SSL şifreleme skoruna sahip olması. Böylelikle arama motoru sizin gizliliğinize, sizden fazla saygı duyuyor diyebiliriz. Ayrıca belirtelim ki StartPage arama motoru bu yönüyle gizlilik konusunda saygın sertifikalara ve ödüllere layık görülmüş.

StartPage arama sonuçlarını Google’dan aldığı için görünüm ve ayarlar sekmesi bakımından Google ile benzer yönleri var. Aslında bu da Google kullanıcılarının kolayca adapte olabilmeleri için artı bir özellik olarak değerlendirilebilir. Kısaca toparlarsak, eğer ki Google’dan vazgeçemiyor ancak gizliliğe de önem veriyorsanız, StartPage arama motoru tam da size göre bir tercih olacak.

3. Video Aramaları için Vimeo

Bugün video aramaları için en kapsamlı kaynak kuşkusuz Google bünyesindeki Youtube. Peki, video kategorilerinin bulunabildiği Youtube olmasaydı ne olurdu? İşte bu soruya cevap verebilmek için alternatifleri de gözden geçirmek gerek. Vimeo'da bu markette söz sahibi olan video arama motorlarından biri konumunda. Vimeo’da aradığınız videonun kategorisini seçip arama sonuçlarını daraltabilirken, tıpkı Youtube’da olduğu gibi diğer kullanıcıları takip edebilirsiniz.

Vimeo ile Youtube arasındaki temel farklılık kuşkusuz arama sonuçlarının miktarı. Bu konuda Youtube hala lider konumda, ancak Vimeo’nun da bu konuda sağlam bir opsiyon olduğunu aklınızın bir köşesine yazın.

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4. Görsel Aramaları için Yahoo

Konu görsel arama olduğunda ister iş için ister zevk için olsun en önemli unsur filtreme işidir. Böylelikle aradığınız türdeki görsele kolayca ulaşırsınız. Yahoo’nun ise bu işte oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yahoo’nun görsel arama menüsünden aradığınız görseli GIF, grafik, fotoğraf tarzında filtreleyebilir, daha hedef odaklı bir arama yapabilirsiniz. Yahoo’nun görsel aramasına tıpkı Google’da olduğu gibi anasayfadan görseller sekmesine geçerek ulaşabilirsiniz. Aradığınız görselde nokta atışı yapmak niyetinde iseniz Yahoo’nun görsel aramasını deneyin deriz.

5. Ses Efektleri için FindSounds

İş veya kendiniz için ses efektleri bulma konusunda kesinlikle en iyi tercih FindSounds olacaktır. Arama motorunun anasayfasında sizi karşılayacak olan kutucuklar ile aradığınız ses efektinin tüm özelliklerini belirleyip arama sonuçlarını daraltabilirsiniz. Böylelikle aradığınızı elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz. FindSounds ile ilgili tek bir eksi yön var o da Türkçe dil seçeneğinin bulunmaması. Aradığınız terimi el ile yazmanın yanı sıra FindSounds; hayvanlar, araçlar, enstrümanlar gibi çeşitli kategoriler ile arama sonuçlarını size sunmaya hazır. Bu kategoriler ile aradığınız terimler ile ilgili benzer ses efektlerine de ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyoruz, Google her zaman bir opsiyondur ancak bu tarz hedef odaklı alternatifler sizi hızlandıracak.

6. Ecosia

Ecosia, özellikleri ile değil sosyal sorumluluk yönü ile öne çıkan bir arama motoru. Şirketin aylık kazancının yüzde 80’i Peru, Madagaskar gibi ülkelerde ağaç dikim faaliyetleri için hibe ediliyor. Ecosia sayesinde bugüne kadar altı milyon ağaç dikildiği söyleniyor. Ecosia arama motorunun anasayfasının alt kısmında bugüne kadar dikilen ağaçların sayısı da görünüyor. Şirket, arama motorunun reklam gelirleri ile bu projeyi sürdürdüklerini belirtiyor. Web’te arama yapmak artık bizim için bir refleks haline dönüştü, neden bu refleks böyle bir çevresel kazanca dönüşmesin ki? Gerçekten de fikir olarak takdire değer bir uygulama. Siz de Ecosia arama motoru kullanarak bu güzel uygulamaya destek olabilirsiniz.

7. Lilo

Lilo da tıpkı Ecosia gibi kazancını hayır işlerinde kullanan bir arama motoru. Şirket reklam gelirlerinin yüzde 50’sini sağlık, çevresel ve eğitim projelerine destek için hibe ediyor. Lilo sizden herhangi bir kişisel bilgi talep etmezken, arama motorunda yaptığınız her arama size bir su damlası kazandırıyor. Su damlaları Lilo’da puanı sembolize ediyor. Puanlar ise yardım projeleri için ayrılan para miktarına tekabül ediyor. Ayrıca Lilo’da katkı sağlamak istediğiniz yardım projesinin konusuna da karar verebiliyorsunuz. Örneğin bir eğitim projesinde kullanılmasını istiyorsanız, sizin yaptığınız aramadan gelen kazanç bir eğitim projesinde kullanılıyor. Lilo arama motoru bu yönüyle size iyi hissettirecektir.

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