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Google Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 15.03.2017 -
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Google Hesabı Nasıl Silinir?

Google, sunmuş olduğu hizmetler ile internet kullanıcılarının tamamına hizmet veriyor. Her alanda işinize yarayabilecek bir hizmet sunan Google’daki hesabınızı artık kullanmıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu rehberde Google hesabı nasıl silinir konusunu anlaşılır bir şekilde adım adım anlattık.

Haritalar, Play Store, Gmail, Drive, Google+, YouTube, Çeviri, Takvim, Fotoğraflar, Dokümanlar, Hangouts, Keep, Blogger, Adsense ve Adwords gibi birçok alanda hizmet veren Google’da tek bir hesapla tüm hizmetlerden faydalanabilmeniz mümkün. Artık kullanmadığınız bir hesap varsa ve bu hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.

Google hesabımızı silmek için öncelikle giriş yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Sonrasında burada yer alan Google hesap silme bağlantısına tıklıyoruz.

google hesap silme sayfası

Açılan sayfada Google bizden şifrenizi tekrar girmeniz isteyebilir. Şifremizi girdikten sonra ilgili hesabınızla kullandığınız hizmetlerin yer aldığı bir bölüme yönlendirileceksiniz. Burada yer alan uyarıları ve önerileri okumanızda fayda var. Gerekli bilgileri ve yedeklemeleri yaptığınızdan emin olduktan sonra sayfanın en altına iniyoruz.

google hesap silme onayı

Beklemede olan finansal işlemleriniz varsa, bu ödemelerden sorumlu olmaya devam edersiniz.” Başlığı altında yer alan iki kutucuğu da işaretledikten sonra Hesabı Sil butonuna tıkladığınızda Google hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Bu işlemin geri döndürülemeyeceğini ve tüm verilerinizin silineceğini bilmenizde fayda var.

Google hesabınızda yer alan verilerinizi yedeklemek istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 15.03.2017

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