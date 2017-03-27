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Google Haritalar'da Listeler Nasıl Oluşturulur ve Paylaşılır?

Nasıl yapılır

- 27.03.2017 -
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Google Haritalar'da Listeler Nasıl Oluşturulur ve Paylaşılır?

Liste oluşturma özelliği Google Haritalar’a yeni eklenen ve uygulamayı seyahat rehberine dönüştürmeyi amaçlayan bir özellik. Gününüzü planlamanız için gerçek zamanlı trafik bilgisi, ev ve iş adreslerinize hızlı erişim noktaları gibi bilgiler sağlayan Google Haritalar’da listeler nasıl oluşturulur ve paylaşılır diye merak ediyorsanız rehberimize mutlaka göz atmalısınız.

Listeler oluşturarak favori restoranlar, marketler, parklar gibi şehrinizde ziyaret edilebilecek yerlerin listesini takip etmeyi kolaylaştırabilmeniz mümkün. Başkalarını takip ederek, gideceğiniz yerlerdeki en iyi yerler hakkında bilgi sahibi olabilmeniz de mümkün.

Google Haritalar’da Favoriler, Yıldızlı Yerler ve Gitmek İstiyorum başlıkları altında üç liste sunuluyor ve bunları herkese açık veya özel listeler şeklinde oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında, kendiniz de listeler oluşturabiliyor ve bunları dilediğiniz gibi isimlendirebiliyorsunuz. Herkes tarafından kullanılabilen bu özelliğin nasıl kullanılacağına bir göz atalım.

Google Haritalar’da Listeler Nasıl Oluşturulur?

google yer arama

Google Haritalar’ı açıyoruz ve Arama bölümüne listeye eklemek istediğimiz yerin adını giriyoruz.

yeri kaydet

Konum bilgilerine erişmek için aşağıdaki paneli yukarı kaydırıyoruz ve Kaydet butonuna dokunuyoruz.

yeni liste

İlgili konumu varsayılan listelerden birine eklemek istiyorsanız o listeyi seçebilirsiniz. Yeni bir liste oluşturmak için Yeni Liste seçeneğine tıklıyoruz.

liste adı

Listeye isim veriyoruz ve işte bu kadar. Artık sizin de bir listeniz var ve bu listeye çeşitli yerleri ekleyebilirsiniz. Bunu da şu adımlarla yapıyoruz:

haritalar yerleriniz

Arama kutusunun hemen solundaki hamburger menüsüne dokunuyoruz ve Yerleriniz seçeneğine tıklıyoruz.

liste seç

Ekranı kaydırarak Kaydedilenler sekmesine geçiyoruz ve yeni oluşturduğumuz listeyi seçiyoruz.

yer ekle

Ekranın sağ alt köşesinde bulunan + işaretine dokunuyoruz.

yer arama

Arama kutusundan listeye eklemek istediğimiz yerin adını yazıyoruz ve ilk adımlarda yaptığımız gibi kaydediyoruz.

Google Haritalar’da Listeler Nasıl Paylaşılır?

yerleriniz

Arama kutusunun hemen solunda bulunan hamburger menüsüne tıklıyoruz ve Yerleriniz seçeneğine tıklıyoruz.

kaydedilenler

Ekranı kaydırıyoruz ve Kaydedilenler sekmesine geçiş yapıyoruz.

paylaşım izni

Paylaşmak istediğimiz listeyi seçiyoruz ve sağ üst köşede bulunan Paylaş butonuna tıklıyoruz. Paylaşılabilir bağlantı oluşturmak için Devam butonuna tıklıyoruz.

paylaşma

Listenizi hangi platformdan paylaşmak istiyorsanız ilgili uygulamayı seçiyoruz.

paylaşım seçenekleri

Listenizi herkese açık bir liste haline getirmek istiyorsanız, sağ üst köşede bulunan üç noktalı butona dokunuyoruz ve Paylaşım Seçenekleri’ni seçiyoruz.

herkese açık bağlantı

Açılan ekranda Herkese Açık seçeneğini işaretliyoruz. İşte tüm adımlar bu kadar. Artık listeniz herkese açık olarak görüntülenebiliyor. Bulunduğunuz şehri ziyarete gelen kullanıcılara yardımcı olmak için gezilecek yerler, restoranlar ve benzeri listeler oluşturabilirsiniz.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 27.03.2017

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