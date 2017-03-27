Liste oluşturma özelliği Google Haritalar’a yeni eklenen ve uygulamayı seyahat rehberine dönüştürmeyi amaçlayan bir özellik. Gününüzü planlamanız için gerçek zamanlı trafik bilgisi, ev ve iş adreslerinize hızlı erişim noktaları gibi bilgiler sağlayan Google Haritalar’da listeler nasıl oluşturulur ve paylaşılır diye merak ediyorsanız rehberimize mutlaka göz atmalısınız.

Listeler oluşturarak favori restoranlar, marketler, parklar gibi şehrinizde ziyaret edilebilecek yerlerin listesini takip etmeyi kolaylaştırabilmeniz mümkün. Başkalarını takip ederek, gideceğiniz yerlerdeki en iyi yerler hakkında bilgi sahibi olabilmeniz de mümkün.

Google Haritalar’da Favoriler, Yıldızlı Yerler ve Gitmek İstiyorum başlıkları altında üç liste sunuluyor ve bunları herkese açık veya özel listeler şeklinde oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında, kendiniz de listeler oluşturabiliyor ve bunları dilediğiniz gibi isimlendirebiliyorsunuz. Herkes tarafından kullanılabilen bu özelliğin nasıl kullanılacağına bir göz atalım.

Google Haritalar’da Listeler Nasıl Oluşturulur?

Google Haritalar’ı açıyoruz ve Arama bölümüne listeye eklemek istediğimiz yerin adını giriyoruz.

Konum bilgilerine erişmek için aşağıdaki paneli yukarı kaydırıyoruz ve Kaydet butonuna dokunuyoruz.

İlgili konumu varsayılan listelerden birine eklemek istiyorsanız o listeyi seçebilirsiniz. Yeni bir liste oluşturmak için Yeni Liste seçeneğine tıklıyoruz.

Listeye isim veriyoruz ve işte bu kadar. Artık sizin de bir listeniz var ve bu listeye çeşitli yerleri ekleyebilirsiniz. Bunu da şu adımlarla yapıyoruz:

Arama kutusunun hemen solundaki hamburger menüsüne dokunuyoruz ve Yerleriniz seçeneğine tıklıyoruz.

Ekranı kaydırarak Kaydedilenler sekmesine geçiyoruz ve yeni oluşturduğumuz listeyi seçiyoruz.

Ekranın sağ alt köşesinde bulunan + işaretine dokunuyoruz.

Arama kutusundan listeye eklemek istediğimiz yerin adını yazıyoruz ve ilk adımlarda yaptığımız gibi kaydediyoruz.

Google Haritalar’da Listeler Nasıl Paylaşılır?

Arama kutusunun hemen solunda bulunan hamburger menüsüne tıklıyoruz ve Yerleriniz seçeneğine tıklıyoruz.

Ekranı kaydırıyoruz ve Kaydedilenler sekmesine geçiş yapıyoruz.

Paylaşmak istediğimiz listeyi seçiyoruz ve sağ üst köşede bulunan Paylaş butonuna tıklıyoruz. Paylaşılabilir bağlantı oluşturmak için Devam butonuna tıklıyoruz.

Listenizi hangi platformdan paylaşmak istiyorsanız ilgili uygulamayı seçiyoruz.

Listenizi herkese açık bir liste haline getirmek istiyorsanız, sağ üst köşede bulunan üç noktalı butona dokunuyoruz ve Paylaşım Seçenekleri’ni seçiyoruz.

Açılan ekranda Herkese Açık seçeneğini işaretliyoruz. İşte tüm adımlar bu kadar. Artık listeniz herkese açık olarak görüntülenebiliyor. Bulunduğunuz şehri ziyarete gelen kullanıcılara yardımcı olmak için gezilecek yerler, restoranlar ve benzeri listeler oluşturabilirsiniz.

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