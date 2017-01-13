Google Dokümanlara Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz 5 Harika Servis

Dijital ortamda oluşturulan dokümanlar gün geçtikçe web ortamına taşınmaya devam ediyor. Elbette bunun birçok avantajı da mevcut. Web üzerindeki dokümanlara her yerden erişebilme, ortak çalışma ve paylaşmaya açabilme, içe ve dışa aktarma gibi kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.

Bu alanda en popüler çözümlerden biri Google Dokümanlar servisi diyebiliriz. Bu harika hizmet birçok işinizi kolaylaştırmak adına sürekli gelişmeye devam ediyor. Bizler de bu listemizde, Google Dokümanlara alternatif olarak kullanabileceğiniz 5 harika servisi sıraladık. Lafı daha fazla uzatmadan bu servisleri inceleyelim.

Dünyanın en popüler ofis paketinin ücretsiz çevrimiçi bir sürümü bulunuyor. Sadece bir Microsoft hesabı oluşturarak, tüm Microsoft Office uygulamalarına erişebilmeniz mümkün. Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook erişebileceğiniz servisler arasında yer alıyor.

Microsoft Office uygulamaları son derece kullanışlı olsa da, bazı temel özelliklerden yoksun diyebilirim. Örneğin, mevcut şablon sayısı azaltılmış ve entegre stilleri kullanabiliyorsunuz ancak kendi stilinizi oluşturamıyorsunuz. Office Online, zaman zaman karşılaşabileceğiniz bu “yarı özellikleri” içeriyor. Her ne kadar bazıları önemsiz olsa da, diğerleri sinir bozucu olabilir. Office Online, bazı eksikliklere rağmen yine de Google Dokümanlar’a mükemmel bir alternatif diyebiliriz.

2. Zoho Office

Kullanımı son derece kolay olan Zoho Office’in metin editörü birçok düzenleme seçeneğini estetik olarak oldukça hoş bir kenar çubuğunda sizlere sunuyor. Word’de yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi Zoho Office servisinde de yapabilmeniz mümkün. Posta birleştirilmesi, elektronik imza desteği gibi gelişmiş seçeneklere sahip olan serviste bulunan Zoho Sohbet özelliğiyle de çalışma sırasında ortak çalışma yürüttüğünüz kişilerle sohbet edebilmeniz mümkün.

Web tabanlı ofis uygulamalarından eksiksiz özelliklere sahip olan Zoho Office servisini de Google Dokümanlar’a alternatif olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kodlama ve programlama için mükemmel bir deneyim sunan Etherpad, belge oluşturma ve düzenleme işlemlerinde de benzer bir deneyim sunuyor. Herhangi bir kurulum veya üyelik işlemi gerektirmeyen Etherpad ile belgelerinizi şifrelenmiş bağlantılar ile istediğiniz kişilere gönderebiliyorsunuz. Kullanıcılar belgeleri açtıktan sonra metinleri gerçek zamanlı olarak düzenleyebiliyor ve değişiklikler otomatik olarak görüntülenebiliyor.

Yan tarafta bulunan menüde sohbet edebilme, kullanıcıların yaptıkları değişiklikleri ve bir kullanıcı hata yaptığında işlemi geri almak için düzeltmeleri kaydetme gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Dropbox Paper servisini kullanabilmek için ihtiyacınız olan tek şey bir Dropbox hesabı. Bazı mükemmel özelliklere sahip olan Dropbox Paper’da görüntü ekleme ve düzenleme işlemi oldukça kolay. Benzer şekilde, belgenize diğer içerikleri yerleştirmek de aynı şekilde çok kolay diyebilirim. YouTube, Vimeo, Spotify, SoundCloud, Facebook, Twitter ve Google Dokümanlar içeriklerini belgelerinize gömebiliyorsunuz.

Aynı Dropbox’ta olduğu gibi ortak çalışma ve paylaşma özelliklerini kullanmak için mavi tuşa tıklamanız ve paylaşmak istediğiniz kişileri seçmeniz yeterli oluyor. Bunun yanında, ortak çalışma yürütmüyor olsanız bile @ işaretini kullanarak kişilerle bir şeyler paylaşabiliyorsunuz. Son olarak, Görev Ataması özelliğini kullanarak herhangi bir listeyi ortak çalışanlara atanacak bir görev listesine hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz

Kullanımı son derece basit ve ortak çalışmaya uygun en iyi ücretsiz editörlerden biri olan Nuclino, çok iyi bir kullanıcı arabirimi sunuyor. Yazı yazma ve düzenleme işlemi, basit ve kolayca kullanılabilen editör araçlarıyla destekleniyor.

Çok yönlü bir servis olan Nuclino’da çoklu gruplar, çoklu panolar, davetiyeler, akıllı etiketler, YouTube, Vimeo ve SoundCloud gibi hizmetlerle entegrasyon özellikleri sunuyor. Saf bir editoryal deneyim istiyorsanız, Nuclino’da bulabileceğiniz araçlar sınırlı diyebilirim. Bunun yanında, entegre bir elektronik tablo uygulaması bulunmuyor.

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