Google, Dijital Atölye İle Nasıl Sertifikalı Eğitim Veriyor?

Teknoloji devi Google, Dijital Atölye adını verdiği yeni girişimiyle sosyal medyadan, reklamcılığa, e-ticaretten çevrimiçi pazarlamaya kadar pek çok konuda sertifikalı eğitimler verecek. Programın detaylarını sizler için inceledik.

Gmail hesabıyla giriş yapılan uygulamada eğitim alınmak istenen alanlar seçildikten sonra video dersler sırasıyla izlenilmeye başlıyor. (Video içeriği metin halinde de sunulmuş) Her dersin sonunda "Bilgini Sına" ikonuna tıklayarak minik bir testten geçip bir sonraki dersi izlemeye başlıyoruz.

Soruya eğer doğru cevap verirsek bir sonraki aşama açılıyor.

Sistemde pedagojinin motive edici unsurları da unutulmamış tabii ki. Bu bağlamda aşamaları başarıyla geçtikten sonra posta kutumuza teşvik edici iletiler gelebiliyor.

Dikkatimizi çeken en önemli nokta eğitimlerin duru bir dille ve de akıcı bir anlatımla hemen hemen herkesin anlayabileceği şekilde hazırlanmış olması. Süre olarak çok uzun olmamaları eğitimleri daha da zevkli kılıyor.

Ders ünitelerini içerisinde bulunan etapları başarıyla tamamladıktan sonra bir Konu Değerlendirme Testi yapmamız isteniyor. Tüm soruları doğru bir şekilde cevaplayabilirsek sanal rozetimizi almaya hak kazanacağız!

Tüm soruları doğru bir şekilde cevapladık ve rozetimizi kazandık! Eğer bir veya birkaç soruyu yanlış cevaplarsak sistem yanlış yaptığımız soru hakkında bir kere daha düşünmemizi istiyor.

Özetle Google'ın sunduğu bu servis dijital dünyanın farklı alanlarda bilgi sahibi olmak adına sade, anlaşılır eğitimileri ve resmi geçerliliği olmasa da öz geçmişimize ekleyebileceğimiz bir sertifika almak adına internetteki zamanımızı daha verimli geçirebileceğimiz güzel bir alan. Dijital Atölye'yi test etmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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