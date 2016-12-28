Google, Apple ve Microsoft 2017’de Neler Yapacaklar?

2017 yılında Google, Apple ve Microsoft teknolojik vizyonlarını hangi gelişmelere odaklayacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu 3 teknoloji devi, tüketicilerin piyasa tercihleri ve küresel talepleri göz önünde bulundurulduğunda 3 ana kategoride geliştirmeler ve yatırımlar yapacak gibi görüyorlar.

3’ü bir arada yatırım: Sanal asistanlar, yapay zeka ve akıllı arabalar

Echo Speaker ile teknolojide yeni bir sayfa açan Amazon, bu atılımıyla Google ve Apple’a ilham vermiş gibi görünüyor. 2014 yılında piyasaya çıkan Echo, aslında Siri ile çok benzer bir sistemle size hizmet veriyor. Konuşmalarınıza cevap verebilen, müzik çalabilen ve evdeki herkese hitap eden teknolojik bir ürün olarak piyasaya çıkmıştı. Bu noktada Google Home’a öncülük yapmış olduğunu söylemek gerek.

Google Echo’nun rekabetine karşı yeni ürününü güçlendirmek için kesenin ağzını açacak. Öte yandan 2017 yılı Apple için de oldukça önemli. iPhone 10 yaşına basacak. Buna paralel olarak şirket Google Home ve Echo benzeri bir ürün çıkarabilmek adına bu işe para ayırabilir gibi görünüyor. Sanal asistan olarak Siri’yi bu hoparlörle bütünleştirebilir. Aynı durum Cortana’ya sahip olan Microsoft için de söz konusu.

Sanal asistanlar yatırımları belirleyecek

Bu noktada sanal asistanlar ve yapay zeka devreye giriyorlar. Apple Siri, Google Assistant ve Microsoft Cortana sanal asistanlarında kullanılan yapay zeka alt yapısının daha ileri götürülmesi gerektiği için yatırımlarını bu dalda yoğunlaştıracaklar.

Sanal asistanlar ve yapay zeka hem Google’ın Android Auto hem de Apple’ın CarPlay akıllı araba kontrol sistemleri içinde büyük önem taşıyor. Microsoft’un henüz arabalar için geliştirdiği bir yapay zeka yatırımı olmaması 2017’de olmayacağı anlamına gelmiyor.

Mobil ve PC platformu yatırımlarına devam

Microsoft akıllı telefon pazarına yavaş yavaş veda edecek gibi görünürken, mobil Pazar oyuncuları olarak Apple ve Google’ın yatırımlarının devam edeceği kesin. Microsoft bu bağlamda tablet PC pazarını ele geçirmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Microsoft’un son atımlık mobil pazar kurşunu olan Surface Phone’ları güçlü ve tecrübeli rakipleri arasından sıyrılmaya çalışmasının nasıl sonuçlar vereceği, şirketin mobil pazarda kalıp kalmayacağını da belirleyecek.

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