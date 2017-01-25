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Gelecekte Size Çok Para Kazandıracak 6 Meslek

Teknoloji

- 25.01.2017 -
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meslekler

"Büyüyünce ne olmak istiyorsun evladım?""CS:GO player!" Bu kalıba alışmamız gerek, malum çağımızın başrolünde internet olunca, geleceğin meslekleri de bununla birlikte şekilleniyor. Teknolojik gelişmelerle sadece cihazlara değil mesleklere, hatta spora da güncellemeler geliyor. İşte geleceğin en çok para kazandıracak 6 mesleği.

Artık Sporcular Terlemeyecek

İnternet ortamındaki oyunlarla şimdiden binlerce dolar kazanan e-spor oyuncuların yıllık geliri 40 bin dolar ile 200 bin dolar arasında değişiyor. Dünya çapında popülaritesi her geçen gün artan elektronik sporun Türk temsilcilerinden iddialı takımlarından biri; BKM Express.

espor

BKM Express’in 'Immortoru' takma isimli kaptanı Furkan Tekeş, Türkiye’nin bu dalda geliştiğini söyledi. Tekeş, ABD, Avrupa, Çin, Güney Kore gibi ülkelerden geride olsalar da çok önemli ilerlemelere tanık olduklarının altını çizdi. Strateji ve aksiyon tarzı oyunlarda popüler olan e-sporun favori ligleri; Dota 2, League of Legends ve CS:GO. Geleneksel spor kulüplerimiz de tüm Dünyanın severek takip ettiği elektronik spor alanında çalışmalarına başlamış durumda.

Amazon'dan e-Spor Tutkunlarına Yeni Oyun: Breakaway

AR-GE ile Gelişen Gıda

Mühendislik mantığı ile birleşen tarım sektörüne artık tarım teknoloji mühendisleri bakacak. Yüksek verim - düşük maliyet mantığı ile yetiştirilen mühendisler, eğitimlerini sera, bahçe ve tarlalarda uygulayacak.

tarım

Doktar Tarım teknoloji şirketinin CEO’su Tanzer Bilgen, tarım teknolojileri alanında ziraat mühendisleri kadar, bilgisayar mühendisleri, yapay zeka uzmanları, matematikçiler hatta fizikçilerin etkili olacağını belirtiyor. AR-GE ekipleri ile geliştirilecek tarım sektörünün en önemli özelliği, çevreyi kirletmeyen ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyecek olması.

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Otomotiv ve Havacılık Sektörünün Geleceği

Gelecekte önemli role sahip olacak bir başka meslek ise metalurji ve malzeme mühendisliği. Sınırsız alanda ürün geliştiren bu mühendislik alanı, malzemelerin daha kullanışlı ve ucuz olması için çalışıyor. Ülkemizde de 34 üniversitenin lisans programında bulunan bölümün çalışma alanları da her geçen gün artacağa benziyor.

NASA'dan Sıra Dışı Uçak Tasarımı

malzeme

Büyük Verinin Ölçülemez Gücü

Tüm teknolojik aletlerin gün içerisinde ürettikleri ve aldıkları veri miktarı inanılmaz boyutlarda. İşte bu büyük verinin oluşturulması, anlamlandırılması ve kullanılabilir hale getirmesi için çalışacak yeni bir meslek alanı da büyük veri analistliği. New York merkezli iş dergisi Forbes’in derlediği verilere göre, 2019’da büyük veri analiz çalışmalarında kullanılan yazılımların dünya çapında elde ettiği gelirin 187 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de henüz lisans öğrenime dahil edilmeyen alan, birçok üniversitede program olarak sunuluyor.

big data

Tasarımın Üçüncü Boyutu

3 boyutlu (3D) yazıcılarındaki gelişim, insan organı basma boyutuna geldi. Japonya’da ilk insan kulağını "basan" bilim insanları, gelecek 5-10 sene içerisinde basılamayacak hiçbir şeyin kalmayacağını iddia ediyor. Sadece sağlık alanında değil, tüm sektörlerde kullanılacak 3D yazıcılar, ürünlerin nasıl daha ucuza mal edileceği konusunda da önemli birer yol gösterici.

GE, 3D Yazıcılar ile Üretim İçin Geleceğe Yatırım Yapıyor

3d,

Sanal Gerçeklikle Her Şey Gerçek

Kısa ömründe olabildiğince çok şey görüp, deneyimlemek isteyen insanoğluna yakışan buluşlardan biri de sanal gözlükler. Virtual Reality (VR) yani sanal gerçekliği gözünüze sokan bu teknolojinin yaratıcıları, sanal gerçeklik uzmanları. Özellikle turizm ve inşaat gibi alanlarda yapılan yatırımlar gösteriyor ki, gelecekte gideceğiniz yere hatta yaşayacağımız daireye sanal deneyimle karar vereceğiz.

Bu sektör Türkiye’de de yıldızı parlayan girişim alanlarından biri. Hali hazırda ülkemizde sanal gerçekliğin tasarım ve yazılım alanında çalışan uzamanlar, ayda 4 bin ile 6 bin lira arası para kazanıyorlar.

vr

Sanal Gerçeklik Sayesinde Nazi Savaş Suçlularını Yakaladılar

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Konular: Teknoloji Listeler

Yazar: (Tüm Yazıları) - 25.01.2017

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