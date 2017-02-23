Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları

Hiç inanmayanın da, müptelası olanın da en az bir kez kullandığı fal uygulamaları her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca hangisi zaman kaybı, hangisi gerçekten biliyor gibi, sizler için inceledik. Ne demişler fala inanma falsız da kalma. Popüler ücretsiz kahve falı uygulamalarından beşine, aynı falı gönderip gelen yorumları sizler için değerlendirdim.

Fal bakmak, bazı alet ve araçlarla ya da bazı yöntemlerle, içinde bulunulan zamanla, geçmişle ya da gelecekle ilgili yorumlar yapma durumuna verilen genel biri isim. Fal bakan kişiye falcı denir. Artık fal bakma işi neredeyse tamamen uygulamalara kalmış durumda. Yüz falı, tarot, iskambil falı, bakla falı, el falı, kahve falı gibi birçok fal çeşidi bulunan bu umut tacirliği artık uygulamaların işi oldu çıktı gibi… İşte bu uygulamalardan örnekler.

1) Kaave Falı

Birçoğumuzu, mobil falcılığa başlatan öncü uygulamalardan Kaave Falı, hala popülaritesini koruyor. Ücretsiz edinilen uygulama, günlük 3 kahve falı bakmanıza izin veriyor. Kredi satın almayıp Falcı Bacı’ya gönderdiğiniz fallar yaklaşık 10 dakika içerisinde cebinize geri geliyor. Duyulduğu ilk günden bugüne gittikçe kısalan Falcı Bacı’nın yorumları, uygulama içi satın almaları adeta zorunlu hale getiriyor.

2) Derya Abla

Bana mı öyle denk geldi emin değilim ama, Kaave Falı’na ilk güçlü rakip Derya Abla oldu. Kahve falı dışında içeriğine, tarot, yıldızname, iskambil, melek, baht fallarını da ekleyen ücretsiz uygulama, aşk uyumu falı seçeneğine de sahip. İlk çıktığı zaman ortalığı kasıp kavuran Derya Abla şimdilerde ününü kaybetmeye başladı.

Yaklaşık yarım saat süren fal yorumu, Kaave Falı’na kıyasla oldukça uzun. Kısa ve birbirinden alakasız cümleleriyle, falınızı aklınızda tutmanızı imkansız kılan Derya Abla, ‘çok daha detaylı özel fal için tıklayınız’ seçeneğiyle aklınızı almaya çalışıyor. Benim açımdan Derya Abla, uygulama içi satın almaya yönelik bir diğer uygulama olarak pek bir yol kaydedebilmiş değil..

3) Fal Diyarı

Fal Diyarı uygulamasına, blog için araştırma yaparken denk geldim. Uzun süredir aynı programı kullananlardansanız sizin de gözünüzden kaçmış olabilir. İlk bakışta Derya Abla’yı andıran uygulama, yaklaşık yirmi dakika içinde yorumu gönderiyor. Üstelik uygulamada kahve falı baktırmanız için kahve içmenize de gerek yok. Hazır fotoğraflarla fal baktır seçeneği sayesinde, sistemde daha önce çekilmiş fotoğraflardan rastgele yapılan seçimle de fal baktırabiliyorsunuz.

Oldukça uzun gelen cevapta, cümleler birbirini tutuyor. Tıpkı Derya Abla’da olduğu gibi tarot ve yıldızname fallarınıza da bakabileceğiniz uygulamanın dikkat çeken bir diğer yanı, ‘Dert Danış’ isimli bir seçeneğinin olması. Tabi ki bu özellik yalnızca ücret karşılığı kullanılabiliyor. Ücretsiz tarot falı, Derya Abla’nın aksine niyetinizi de soruyor ve 6 kart üzerinden yorum yapıyor.

4) Canlı Kahve Falı

Tasarımıyla diğer programlardan farklı olmayı başarsa da, gelen yorumu görünce burun kıvırmadım desem yalan olur. 20 dakikadan kısa sürede gelen cevap, yuvarlak yorumlardan oluşuyor. Para verip gittiğimiz falcılar bile aynı şeyi yapıyor diyebilirsiniz. Ama mağazalarda sayısız uygulamanın olduğu bu sektörde ortaya farkını koyamamış uygulamayı izninizle dışlıyorum. Nasıl 3. sıraya yerleşti hiç anlam veremesem de, benden size tavsiye, indirmeyin.

5) Tellwe

Kahve falı yazınca karşınıza çıkmayan bu uygulama, bir arkadaşımın tavsiyesi. İsmini ilk gördüğümde tereddüt etsem de kuşkusuz listedeki en iyilerden. Ücretsiz olarak yalnızca 48 saatte bir fal göndermenize izin veren uygulamada falınıza gerçek yorumcular bakıyor. İlk kullandığım an, “Ay! valla da bildi.” dedirten Tellwe, blog yazısı bittikten sonra telefonumdan silmediğim tek fal uygulaması olarak kalacak.

Uygulama, yorumunuzu bir saat içerisinde göndereceği uyarısını baştan veriyor ve havuzdan yorumcunun sizin falınızı seçmesi için bekliyor. 46 dakika sonra gelen cevabın, oldukça uzun olmasının yanında güzel dileklerle başlayıp bitmesi gerçekten hoşuma gitti. Eğer her gün fal bakma alışkanlığınız yoksa, bu uygulama tam sizlik.

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