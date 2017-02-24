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Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Sosyal medya

- 24.02.2017 -
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Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook, profil fotoğrafına bayrak ekleme özelliğini kullanıma açtı. Aslında bu özellik çok da yeni değil; 2015 yılından itibaren kullanılabilen fotoğraf çerçeveleri sayesinde profil fotoğraflarına ulusal bayrakların renkleri eklenebiliyordu. Sonradan da kullanıcılara kendi Facebook fotoğraf çerçevelerini tasarlayarak profil fotoğraflarında kullanabilme imkanı verilmişti. Facebook, profil fotoğraflarına çerçeve ekleme özelliğinde küçük bir güncelleme yaparak 200 farklı ülkenin milli bayrağını hazır çerçeve kalıbı olarak kullanıcılara sundu. Bu sayede fotoğrafa Türk Bayrağı ekleme, ya da dilediğiniz farklı bir bayrağı ekleme işini yapabiliyorsunuz.

Yeni çerçeve kalıpları profil fotoğrafınızın sol üst köşesine bayrak yerleştirmenize izin veriyor. Biz de bu yazımızda Facebook profil fotoğrafınıza istediğiniz bayrağı nasıl ekleyebileceğinizi anlatacağız.

Profil fotoğrafınıza bayrak eklemek için uygulanacak işlemler bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinde değişiklik gösteriyor. Bu nedenle yazımızın ilk bölümünde bu işi bilgisayarınızda nasıl yapacağınızı, ikinci bölümünde ise mobil cihazlarınızda nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

Bilgisayar Üzerinde Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme

İlk olarak bilgisayarınız üzerinde Facebook hesabınızın açık olduğu internet tarayıcınızda şu sayfayı ziyaret edin:

https://www.facebook.com/gameface/

Sayfa açılınca profil fotoğrafınızı görecek, sol tarafta da çerçeve önerilerini göreceksiniz. Sol taraftaki önerilerde Türkiye Bayrağı'nı görebilmeniz mümkün:

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Eğer Türk Bayrağı öneriler arasında çıkmazsa veya farklı bir bayrak kullanmak isterseniz arama çubuğunu kullanarak Türkiye Bayrağı'nı veya istediğiniz ülkenin bayrağını aratabilirsiniz. Arama yaparken dikkat etmeniz gereken şey ise ülke adlarını İngilizce olarak yazmanız. Örnek olarak; Türkiye Bayrağı'nı bulmak için Turkey yazmanız gerekiyor:

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Aradığınız bayrağı bulunca alt taraftaki "Profil Resmi Olarak Kullan" tuşuna tıklayın ve profil resminizi oluşturun, dilerseniz bu tuşun hemen yanındaki bölümü kullanarak bayrağın ne kadar süreyle fotoğrafınızda ekli kalacağını belirleyebilirsiniz (bayrağın sürekli kalmasını da seçebiliyorsunuz):

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Mobil Cihazlar Üzerinde Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme

Facebook'un mobil sürümlerinde profil fotoğraflarınıza bayrak eklemek için öncelikle Facebook uygulaması üzerinden profil sayfanızı açın:

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Profil sayfanız açıkken profil fotoğrafınızın üzerindeki "Düzenle" bölümüne dokunun.

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Menü açılınca "Çerçeve Ekle" seçeneğini seçin.

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Açılan sayfada karşınıza Türk Bayrağı çıkmazsa "Turkey" yazıp aratın. Eğer başka bir ülke bayrağını kullanmak isterseniz buraya İngilizce olarak ülkenin adını yazabilir ve aratabilirsiniz.

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Son olarak alttan bayrak eklenmiş profil fotoğrafınızın ne kadar görüntüleneceğini seçin (kalıcı olmasını da sağlayabilirsiniz) ve yukarıdaki "Kullan" tuşuna tıklayarak profil fotoğrafınızı kullanmaya başlayın.

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Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

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Facebook Mobil iOS
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Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Konular: Sosyal medya Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 24.02.2017

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