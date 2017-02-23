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Facebook Otomatik Video Oynatma Nasıl Kapatılır?

Nasıl yapılır

- 23.02.2017 -
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Facebook Otomatik Video Oynatma Nasıl Kapatılır?

Facebook, hem masaüstü hem de mobil platformda haber kaynağında görüntülenen videoları varsayılan olarak otomatik oynamaya ayarlamış durumda. Otomatik oynatma ayarlarını değiştirmediğinizde, sınırlı mobil veri paketiniz kısa sürede içinde bitebilir ve yüklü faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bizler de bu rehberde, Facebook otomatik video oynatma nasıl kapatılır sizlere anlatıyoruz. Mutlaka göz atın.

Facebook’ta videoları otomatik oynatma ayarları

facebook ayarları

Facebook’un masaüstü versiyonunda, videoların otomatik oynatma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Videoların otomatik oynatılmasını durdurmak istiyorsanız öncelikle Facebook’un sağ üst köşesindeki aşağı ok butonuna tıklıyoruz ve Ayarlar’ı seçiyoruz.

otomatik oynatma ayarları

Soldaki menüde yer alan Videolar’a tıklıyoruz. Seçenekler arasında yer alan Videoları Otomatik Oynat seçeneğinin yanındaki açılır menüye tıklayarak Kapalı konuma getiriyoruz.

Android cihazlarda otomatik oynatma ayarları

Facebook’un Android sürümünde videoların otomatik oynatma ayarlarını değiştirmek için de şu adımları uygulamamız gerekiyor:

facebook uygulama ayarları

Sağ üst bölümdeki üç yatay çizgili butona tıklıyoruz ve Uygulama Ayarları’nı açıyoruz.

otomatik oynatma

Açılan listede Otomatik Oynatma seçeneğine tıklıyoruz.

otomatik oynatma ayarları

Gördüğünüz gibi üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bu seçeneklerden birine tıklayarak otomatik oynatma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarda otomatik oynatma ayarları

videolar ve fotoğraflar

iPhone ve iPad cihazlarda da Facebook’un otomatik oynatma ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Yine üç yatay çizgili butona tıklayarak Ayarlar’a gidiyoruz.

facebook otomatik oynatma

Videolar ve Fotoğraflar > Otomatik Oynatma adımlarını izliyoruz.

otomatik oynatma seçenekleri

Gördüğünüz gibi yine üç farklı seçeneğimiz var. Bunlardan dilediğinizi seçerek Facebook otomatik oynatma ayarlarını kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 23.02.2017

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