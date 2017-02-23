Facebook, hem masaüstü hem de mobil platformda haber kaynağında görüntülenen videoları varsayılan olarak otomatik oynamaya ayarlamış durumda. Otomatik oynatma ayarlarını değiştirmediğinizde, sınırlı mobil veri paketiniz kısa sürede içinde bitebilir ve yüklü faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bizler de bu rehberde, Facebook otomatik video oynatma nasıl kapatılır sizlere anlatıyoruz. Mutlaka göz atın.

Facebook’ta videoları otomatik oynatma ayarları

Facebook’un masaüstü versiyonunda, videoların otomatik oynatma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Videoların otomatik oynatılmasını durdurmak istiyorsanız öncelikle Facebook’un sağ üst köşesindeki aşağı ok butonuna tıklıyoruz ve Ayarlar’ı seçiyoruz.

Soldaki menüde yer alan Videolar’a tıklıyoruz. Seçenekler arasında yer alan Videoları Otomatik Oynat seçeneğinin yanındaki açılır menüye tıklayarak Kapalı konuma getiriyoruz.

Android cihazlarda otomatik oynatma ayarları

Facebook’un Android sürümünde videoların otomatik oynatma ayarlarını değiştirmek için de şu adımları uygulamamız gerekiyor:

Sağ üst bölümdeki üç yatay çizgili butona tıklıyoruz ve Uygulama Ayarları’nı açıyoruz.

Açılan listede Otomatik Oynatma seçeneğine tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bu seçeneklerden birine tıklayarak otomatik oynatma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarda otomatik oynatma ayarları

iPhone ve iPad cihazlarda da Facebook’un otomatik oynatma ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Yine üç yatay çizgili butona tıklayarak Ayarlar’a gidiyoruz.

Videolar ve Fotoğraflar > Otomatik Oynatma adımlarını izliyoruz.

Gördüğünüz gibi yine üç farklı seçeneğimiz var. Bunlardan dilediğinizi seçerek Facebook otomatik oynatma ayarlarını kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

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