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Evdeki Wi-Fi'ın Güvenliğini Garanti Altına Alacak 5 Yöntem

Güvenlik

- 27.01.2017 -
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wifi güvenliği

Günümüzde internet elektrik, su gibi temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. İnternetin girmediği ev hemen hemen yok gibi. İnternetin girdiği evlerde de herkesin malumuWi-Fi ağı ile internet çeşitli aygıtlara dağıtılıyor. Evde bu hayati görevi üstlenen Wi-Fi ağlarımız süper yüksek hızlı ve taş gibi sağlam olabilir. Peki güvenli olduğuna emin miyiz? 

Ev ortamında sadece bilgisayarlar değil ayrıca telefonlar, tabletler hatta oyun konsolları tek bir Wi-Fi ağına bağlı şekilde internete erişiyor. Ancak hala davetsiz misafirler hakkında kafanızda soru işaretleri varsa, işte size evdeki Wi-Fi’ın güvenliğini garanti altına alacak 5 yöntem:

1. Modeminizi Yapılandırın ve Güncelleyin

modem arayüzü

Daha önce hiç merak edip de modeminizin ayarlar sayfasını incelemediyseniz işte şimdi tam zamanı. Modeminizle birlikte verilen ya da İnternet Servis Sağlayıcınızdan erişebileceğiniz, modem ayarlarınızı manuel olarak yapabilmenize olanak tanıyan arayüzde yönergeleri bulacaksınız. Öncelikle varsayılan kullanıcı adı ve parolanızı (Wi-Fi parolanız değil) kendinize göre değiştirerek başlayın. Bu arayüze erişim sağlandığında ağınıza bağlı olan tüm cihazları denetleyebilir, herhangi bir şüpheli durum var mı diye kontrol edebilirsiniz. Ayrıca modeminizin yazılımını da yine buradan güncelleyebilirsiniz. Güncellemeleri takip etmeniz şiddetle önerilir çünkü en sıkı güvenlik önlemleri bu güncellemeler aracılığıyla size ulaştırılır.

2. Düzenli Olarak Parolanızı Değiştirin

wifi parola

Bu zamana kadar kaç kişiye Wi-Fi parolanızı verdiniz hatırlıyor musunuz? Eve gelen arkadaşlarınıza, kuzenlerinize, yatıya gelen misafirlere parolanızı hep vermediniz mi? Bu soruya evet olarak cevabı biz verelim ve devam edelim. Hiç parolanızı değiştirmediyseniz, hemen bugün bunu yapın çünkü parolanızı bilen kişi sayısı günden güne artıyor. Bu çemberi daraltmanız Wi-Fi ağının güvenliği açısından son derece önemli. Basit bir parola değişikliği parolanızı bilen kişi sayısını azaltacağından, güvenlik açısından kökten çözümlerden biridir. Yine modem ayarlarınızdan bu işlemi kolayca yapabilirsiniz ve belirli aralıklarla da bunu yapmanızda yarar var.

3.Wi-Fi Ağınızı Görünmez Hale Getirin

wifi görünmez hale getirme

Görünmez olmak her zaman insana güvende hissettirir. Bu durumWi-Fi ağınız için de geçerlidir. Görünmediğiniz takdirde davetsiz misafirlere de kapınız otomatikman kapanmış demektir. Bunu yapmanın da bir yöntemi var hemen sizinle paylaşalım. Öncelikle yine modem arayüzüne giriyoruz. Modemden modeme göre farklılık gösterebilir ancak genel olarak “kablosuz” sekmesi ve ardından SSID ayarları bölümünde “görünürlüğü gizle” seçeneğini görebilirsiniz ya da ESSID Yayını bölümünde inaktif seçeneğini işaretleyerek Wi-Fi ağınızı görünmez hale getirebilirsiniz.

4. VPN ya da Güçlü Bir Güvenlik Yazılımı Kullanabilirsiniz

VPN

VPN hizmeti sizin ve internette ulaşmaya çalıştığınız sayfaların arasında güvenli bir tünel oluşturur. Bu durumda sizin çevrimiçi davranışlarınız tamamen gözlemlenemez hale gelir. İzlenmediğinize emin olmak istiyorsanız VPN hizmeti tam da size göre. Bunun haricinde bazı ücretsiz güvenlik uygulamaları da işinizi görür, hatta ücretli olanlar dahi verdiğiniz paranın hakkını verir diyebiliriz.

5. YapabiliyorsanızWi-Fi’ı Kapatın

ethernet kablosu

Hala tatmin olmadıysanız, içiniz rahat değilse işte bu da son çare.Wi-Fi’ı kapatın gitsin, herkes rahat etsin. Peki, ben internet erişimi sağlamadıkça güvenliğin ne anlamı var diyorsanız. Ethernet kablonuzu nereye kaldırdıysanız çıkarın onu yerinden ve kabloyu görevinin başına koyun. Modeminiz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı ethernet kablonuzla sağlamanız geleneksel bir yöntemdir ama en güvenlisidir. Paranoyaklık artık had safhalarda ise kablonuz hiç tozlanmaya yüz tutmasın, görevini icra etsin.

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Konular: Güvenlik

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 27.01.2017

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