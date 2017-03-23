Etkili Web Siteleri Oluşturabileceğiniz 10 Platform

İnternet üzerinde web sitesi oluşturmak için oldukça fazla sayıda platform ve araç bulunuyor. Bunların birçoğu ile profesyonel web siteleri hazırlamak hiç de zor değil. Kullanım kolaylığı ve ekonomik olmasıyla öne çıkanlardan seçtiğimiz, etkili web siteleri oluşturabileceğiniz 10 platformu sizler için listeledik.

SnapPages 3.0 ile kullanıcılarına hizmet veren platform, ihtiyaçlara yönelik olarak çalışıyor. Şu anda en iyi web site oluşturma platformu olarak öne çıkan SnapPages’te tablet bilgisayarınızdan bile web sitelerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Profesyonelce tasarlanan şablonları dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz ve mobil cihazlar için de kullanabileceğiniz SnapPages ile oluşturduğunuz web siteleri bulut üzerinde barındırılıyor ve bu sayede istediğiniz zaman her yerden erişebiliyorsunuz.

Blog yazarları için oldukça faydalı bir platform olan SnapPages ile blogunuzu oluşturma, paylaşma ve para kazanma için birçok araç bulunuyor.

Tasarımcılar için duyarlı bir web sitesini görsel anlamda geliştirmelerini sağlayan Webflow, kod yazmaktan ziyade daha çok tasarım ve geliştirmeye yoğunlaşmanızda kolaylık sağlıyor.

Oluşturmak istediğiniz her türlü web sitesi için özel içerik yapıları ve özel bir veritabanı da oluşturabileceğiniz platformda açılış sayfaları, kılavuzlar, bloglar, yardım merkezleri ve daha birçok türde site için uygun araçlar sunuyor.

E-ticaret, blog, Pixpa’yı çevrimiçi paylaşma, sunma ve satma imkanı sağlayan bir web sites oluşturma platformu olarak öne çıkan Pixpa, sürükle-bırak yöntemiyle web site oluşturmanızı sağlıyor. Özelleştirilebilir temalar, sınırsız görsel, barındırma ve bant genişliği sunan platform 108 ülkedeki profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Müşterileriniz için resim seçebilecekleri veya geri bildirim sağlayabilecekleri özel galeriler de oluşturabileceğiniz Pixpa’da web siteleri bulutta barındırılıyor.

Web sitelerinizi bir Bootstrap ortamında oluşturmanıza olanak sağlayan, veritabanı ve uygulama oluşturma platformu olan Simbla’da hiçbir kodlama yapmanıza gerek kalmıyor.

Birçok özelliği kullanışlı olan, SEO destekli, tasarımcı ve geliştirici araçları ve duyarlı web sitesi şablonları içeren Simbla’yı mutlaka denemelisiniz.

Sürükle-bırak yöntemiyle web siteleri oluşturabileceğiniz Bookmark, kullanıcıların ilgisini çekme ve dönüşüm oranlarını geliştirme kabiliyetinizdeki farkı keşfetme fırsatı veriyor. Sunmuş olduğu teknolojilerle; milyonlarca kullanıcıyla ilgili veri kombinasyonunu analiz etmek, müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini takip etmek ve web sitesi kullanıcılarına sadece aramış olduğu şeyleri vermek için akıllı sonuçlar uygulayan Bookmark’ın kullanımı oldukça kolay ve eğlenceli.

Hiçbir kodlama bilgisi gerektirmeyen ve sürükle-bırak yöntemiyle web siteleri oluşturabileceğiniz Themify Builder’ı WordPress teması için eklenti olarak satın alabilir ve kullanabilirsiniz. Web sitesi oluştururken sonuçlarınızı gerçek zamanlı olarak önizleyebiliyorsunuz.

Hiçbir kodlama ve diğer teknik uzmanlık bilgisi gerektirmeyen Site123, kafanızı karıştırmadan çok kolay bir şekilde web sitenizi ücretsiz olarak oluşturmanızı sağlıyor. Hosting ve ek bant genişliği istiyorsanız sembolik bir aylık ücret karşılığında satın alabiliyorsunuz.

Sunum, alışveriş, galeri, portföy veya blog gibi web sitelerini sürekle-bırak yöntemiyle hoş tasarımlı temalar kullanarak oluşturabileceğiniz Simvoly’de her şey kullanıcı dostu ve duyarlı bir şekilde tasarlanmış. İhtiyaç duyduğunuzda canlı sohbet aracılığıyla yardım alabileceğiniz Simvoly’yi 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Tasarımınızın ince detayları için ve kod düzenleyebilmek için derinlere inmeyi seviyorsanız uCoz platformu tam size göre. Tasarımınız üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olma açısından piyasadaki en esnek platformlardan biri olan uCoz’u mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Web sitesi oluştururken görselliğe yoğunlaşmak istiyorsanız, uKit platformu sizler için mükemmel bir deneyim sunuyor. Kodlama gerektirmeyen ve sürükle-bırak ile oluşturabileceğiniz web sitelerini birbirinden güzel temalar ile SEO ve mobil uyumlu olacak şekilde geliştirebilirsiniz.

Listemizde sıraladığımız platformların hepsi kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor ve yeni başlayanlardan profesyonellere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Ayrıca, her platformda SEO ve mobil uyumlu web siteleri oluşturabileceğinizi de bilmenizde fayda var.

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