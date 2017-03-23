?     Geri Bildirim
TamindirBlogİnternet , ListelerEtkili Web Siteleri Oluşturabileceğiniz 10 Platform

Etkili Web Siteleri Oluşturabileceğiniz 10 Platform

İnternet

- 23.03.2017 -
0 Yorum

Etkili Web Siteleri Oluşturabileceğiniz 10 Platform

İnternet üzerinde web sitesi oluşturmak için oldukça fazla sayıda platform ve araç bulunuyor. Bunların birçoğu ile profesyonel web siteleri hazırlamak hiç de zor değil. Kullanım kolaylığı ve ekonomik olmasıyla öne çıkanlardan seçtiğimiz, etkili web siteleri oluşturabileceğiniz 10 platformu sizler için listeledik.

SnapPages

snappages

SnapPages 3.0 ile kullanıcılarına hizmet veren platform, ihtiyaçlara yönelik olarak çalışıyor. Şu anda en iyi web site oluşturma platformu olarak öne çıkan SnapPages’te tablet bilgisayarınızdan bile web sitelerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Profesyonelce tasarlanan şablonları dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz ve mobil cihazlar için de kullanabileceğiniz SnapPages ile oluşturduğunuz web siteleri bulut üzerinde barındırılıyor ve bu sayede istediğiniz zaman her yerden erişebiliyorsunuz.

Blog yazarları için oldukça faydalı bir platform olan SnapPages ile blogunuzu oluşturma, paylaşma ve para kazanma için birçok araç bulunuyor.

Webflow

webflow

Tasarımcılar için duyarlı bir web sitesini görsel anlamda geliştirmelerini sağlayan Webflow, kod yazmaktan ziyade daha çok tasarım ve geliştirmeye yoğunlaşmanızda kolaylık sağlıyor.

Oluşturmak istediğiniz her türlü web sitesi için özel içerik yapıları ve özel bir veritabanı da oluşturabileceğiniz platformda açılış sayfaları, kılavuzlar, bloglar, yardım merkezleri ve daha birçok türde site için uygun araçlar sunuyor.

Pixpa

pixpa

E-ticaret, blog, Pixpa’yı çevrimiçi paylaşma, sunma ve satma imkanı sağlayan bir web sites oluşturma platformu olarak öne çıkan Pixpa, sürükle-bırak yöntemiyle web site oluşturmanızı sağlıyor. Özelleştirilebilir temalar, sınırsız görsel, barındırma ve bant genişliği sunan platform 108 ülkedeki profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Müşterileriniz için resim seçebilecekleri veya geri bildirim sağlayabilecekleri özel galeriler de oluşturabileceğiniz Pixpa’da web siteleri bulutta barındırılıyor.

Simbla

simbla

Web sitelerinizi bir Bootstrap ortamında oluşturmanıza olanak sağlayan, veritabanı ve uygulama oluşturma platformu olan Simbla’da hiçbir kodlama yapmanıza gerek kalmıyor.

Birçok özelliği kullanışlı olan, SEO destekli, tasarımcı ve geliştirici araçları ve duyarlı web sitesi şablonları içeren Simbla’yı mutlaka denemelisiniz.

Bookmark

bookmark

Sürükle-bırak yöntemiyle web siteleri oluşturabileceğiniz Bookmark, kullanıcıların ilgisini çekme ve dönüşüm oranlarını geliştirme kabiliyetinizdeki farkı keşfetme fırsatı veriyor. Sunmuş olduğu teknolojilerle; milyonlarca kullanıcıyla ilgili veri kombinasyonunu analiz etmek, müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini takip etmek ve web sitesi kullanıcılarına sadece aramış olduğu şeyleri vermek için akıllı sonuçlar uygulayan Bookmark’ın kullanımı oldukça kolay ve eğlenceli.

Themify Builder

themify builder

Hiçbir kodlama bilgisi gerektirmeyen ve sürükle-bırak yöntemiyle web siteleri oluşturabileceğiniz Themify Builder’ı WordPress teması için eklenti olarak satın alabilir ve kullanabilirsiniz. Web sitesi oluştururken sonuçlarınızı gerçek zamanlı olarak önizleyebiliyorsunuz.

Site123

site123

Hiçbir kodlama ve diğer teknik uzmanlık bilgisi gerektirmeyen Site123, kafanızı karıştırmadan çok kolay bir şekilde web sitenizi ücretsiz olarak oluşturmanızı sağlıyor. Hosting ve ek bant genişliği istiyorsanız sembolik bir aylık ücret karşılığında satın alabiliyorsunuz.

Simvoly

simvoly

Sunum, alışveriş, galeri, portföy veya blog gibi web sitelerini sürekle-bırak yöntemiyle hoş tasarımlı temalar kullanarak oluşturabileceğiniz Simvoly’de her şey kullanıcı dostu ve duyarlı bir şekilde tasarlanmış. İhtiyaç duyduğunuzda canlı sohbet aracılığıyla yardım alabileceğiniz Simvoly’yi 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

uCoz

ucoz

Tasarımınızın ince detayları için ve kod düzenleyebilmek için derinlere inmeyi seviyorsanız uCoz platformu tam size göre. Tasarımınız üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olma açısından piyasadaki en esnek platformlardan biri olan uCoz’u mutlaka denemenizi öneriyoruz.

uKit

ukit

Web sitesi oluştururken görselliğe yoğunlaşmak istiyorsanız, uKit platformu sizler için mükemmel bir deneyim sunuyor. Kodlama gerektirmeyen ve sürükle-bırak ile oluşturabileceğiniz web sitelerini birbirinden güzel temalar ile SEO ve mobil uyumlu olacak şekilde geliştirebilirsiniz.

Listemizde sıraladığımız platformların hepsi kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor ve yeni başlayanlardan profesyonellere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Ayrıca, her platformda SEO ve mobil uyumlu web siteleri oluşturabileceğinizi de bilmenizde fayda var.

Kişisel Web Sitesi Oluşturmak İçin En Popüler Platformlar

Yüksek Kaliteli ve Ücretsiz Stok Videolar İndirebileceğiniz 10 Web Sitesi

Konular: İnternet Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 23.03.2017

Etkili Web Siteleri Oluşturabileceğiniz 10 Platform için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

PC'nizde Yer Açmak için Silebileceğiniz 5 Windows Dosyası ve Klasörü PC'nizde Yer Açmak için Silebileceğiniz 5 Windows Dosyası ve Klasörü Windows, ihtiyacınız olmayan birçok dosya ve klasör içeriyor. Önbellek dosyaları, silinen dosyalar gibi birçok dosya, depolama alanınızda da…
Bilgisayarda Facebook Oyun Canlı Yayını Nasıl Yapılır Bilgisayarda Facebook Oyun Canlı Yayını Nasıl YapılırEğer bilgisayarınızda oynadığınız oyunların görüntülerini Facebook üzerinden arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle paylaşmak istiyorsanız… Cihazınızın Pil Ömrüne ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google Hizmeti Cihazınızın Pil Ömrüne ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google HizmetiGoogle’ın bazı uygulamaları cihazınıza önceden yüklenmiş olarak geliyor ve çeşitli verilerinizi kendi sunucularına göndererek çeşitli…
Yandex Hesabı Nasıl Silinir? Android O (Android 8.0) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR