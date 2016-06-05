En Sık Karşılaşılan Google Chrome Hataları ve Çözümleri

Google Chrome, popüler bir web tarayıcı ancak açılmıyor, geç açılıyor, donma vb. sorunlar çıkartabiliyor zaman zaman. Bu blog yazımızda Google Chrome tarayıcıda sıklıkla yaşanan sorunlara ve çözümlerine değiniyoruz.

Hem masaüstünde hem de mobil platformda en çok aktif kullanıcısı bulunan internet tarayıcısı Google Chrome, genel olarak sorunsuz bir tarayıcı ancak bazen sekmelerin donması, web sayfalarının yüklenememesi veya çökmesi, profilimizin açılamaması gibi sorunlarla bizi baş başa bırakabiliyor. Çalışıyorsak işimizin bölünmesine, dizi/film izliyorsak eğlencemizin yarıda kesilmesine sebebiyet veren bu sorunları bir araya toplayalım dedik. İşte Chrome’da en sık karşılaşılan o hatalar ve çözümleri:

Google Chrome Açılmıyor Sorunu ve Çözümü:

Google Chrome, sürekli güncelleme alsa da zaman zaman açılmama, kilitlenme, donma vb. sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor bizleri. Bu sorunla karşılaşan kullanıcıların sayısı o kadar fazla ki; Google’da arama yapmaya başladığınızda “Google Chrome açılmıyor”, “Google Chrome geç açılıyor”, “Google Chrome tıklıyorum açılmıyor”, “Google Chrome zor açılıyor” dahil uzayıp giden birçok sorguyla karşılaşıyorsunuz. Peki Google Chrome kilitlenir veya açılmazsa sorunun çözümüne ilişkin nasıl bir yol izleyeceksiniz? Deneyebileceğiniz birkaç yöntem:

Bellekte yer açın: Hata iletisinin gösterildiği sekme dışında tüm sekmeleri kapatın. Çalışan diğer program ve uygulamalardan da çıkın ve dosya indiriyorsanız indirme işlemini duraklatın. Yükleyip hiç kullanmadığınız Chrome uzantılarını kaldırın. Son olarak hatanın gösterildiği sekmeyi yenileyin.

Google Chrome Uzantıları Nasıl Kurulur ve Kaldırılır?

Chrome’u ve bilgisayarınızı yeniden başlatın: Genellikle Türk yöntemi olarak bilinen “kapat aç düzelir” yöntemini uygulamaktan hiç zarar gelmez. Chrome’dan çıkın ve yeniden açın. Sayfayı tekrar yüklemeyi deneyin. Mobil cihazda iseniz iPhone için ana ekran düğmesine çift dokunarak; Android için sanal butonlardan kare simgesine dokunarak açık uygulamaları görüntüleyin ve Chrome’u kapatın. Chrome’u yeniden başlatmak sorunu çözmediyse bilgisayarınızı / mobil cihazınızı yeniden başlatın.

Genellikle Türk yöntemi olarak bilinen “kapat aç düzelir” yöntemini uygulamaktan hiç zarar gelmez. Chrome’dan çıkın ve yeniden açın. Sayfayı tekrar yüklemeyi deneyin. Mobil cihazda iseniz iPhone için ana ekran düğmesine çift dokunarak; Android için sanal butonlardan kare simgesine dokunarak açık uygulamaları görüntüleyin ve Chrome’u kapatın. Chrome’u yeniden başlatmak sorunu çözmediyse bilgisayarınızı / mobil cihazınızı yeniden başlatın. Kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol edin: Chrome Temizleme Aracı’nı kullanarak sistemi taratın. İstenmeyen yazılımları bulup kaldırabilen bu araç, sadece Windows platformunda var. Mac kullanıcısıysanız bir virüs programı kullanıyorsanız onunla; kullanmıyorsanız Google’ın önerdiği MalwareBytes ile tarama yapabilirsiniz.

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Sayfayı başka bir tarayıcıda açmayı deneyin: Bilgisayarınızdaki ikinci bir web tarayıcı ile aynı sayfayı açmayı deneyin. Sayfa açılırsa yapabileceğiniz üç şey var. Chrome’u kaldırıp yeniden yüklemek, tüm uzantıları kaldırıp yeniden yüklemek ve donanım hızlandırmayı kapatmak. (Ayarlar – Gelişmiş Ayarları Göster – Sistem altında “Kullanılabilir olduğunda donanım ivmesini kullan” seçeneğinin işaretini kaldırın)

Bilgisayarınızdaki ikinci bir web tarayıcı ile aynı sayfayı açmayı deneyin. Sayfa açılırsa yapabileceğiniz üç şey var. Chrome’u kaldırıp yeniden yüklemek, tüm uzantıları kaldırıp yeniden yüklemek ve donanım hızlandırmayı kapatmak. (Ayarlar – Gelişmiş Ayarları Göster – Sistem altında “Kullanılabilir olduğunda donanım ivmesini kullan” seçeneğinin işaretini kaldırın) Chrome hiç açılmıyorsa öncelikle Chrome’un açık olup olmadığını kontrol edin. Bunun için Ctrl + Alt + Del kombinasyonuyla Görev Yöneticisi’ni başlatın. İşlemler altında Google Chrome veya chrome.exe’yi arayın ve Görevi Sonlandır butonuna tıklayın. Chrome’un açılmamasının diğer bir nedeni; anti-virüs programınız olabilir. Chrome hala açılmıyorsa Chrome’un yüklemesini kaldırıp yeniden yükleyin.

Sekme veya pencerenin donması:

İnternet tarayıcılarının ortak kaderi olan sekmelerin veya pencerenin beklenmedik bir anda donması sorunu Google Chrome’un hangi sürümünde olursak olalım bizi karşılıyor. Onlarca sekme açık çalışan biri olarak fazla karşılaştığım bir durum yanıt verememe ancak düzeltmenin çok basit bir yolu var. Shift + Esc kısayol tuşu ile Chrome Görev Yöneticisini açıyoruz ve tüm çalışan sekme ve eklentilerin listelendiği pencereden sorun yaşadığımız sekmeyi veya eklentiyi seçip İşlemi Bitir diyoruz. Tarayıcıda sürdürmeniz gereken bir işlem olduğundan tarayıcıyı tamamıyla kapatma şansınız yoksa hayat kurtaran bir tuş kombinasyonu.

Chrome temizleme aracı:

Chrome internet sayfalarını açmamak veya yüklememekte direniyorsa, çöküyorsa sisteminizde zararlı yazılım olma ihtimaline karşı Chrome’a özel geliştirilmiş zararlı temizleme aracı Chrome Clean-Up Tool’u deneyin. Windows bilgisayarınıza ücretsiz indirebileceğiniz bu ufak boyutlu araç tarama yaparak Chrome’un düzgün çalışmamasına sebebiyet veren yazılımları kaldırabiliyor. Zararlı yazılımın yanı sıra şüpheli programlar, eklentiler ve uzantıları tarananlar listesine dahil edebiliriz. Tabii ki bu araç bir antivirüs programı kadar etkili değil ve yerini alamaz. Güvenlik programı kullanıyorsanız ayrıca tarama yapmanız da fayda var. Zaten Mac kullanıcısı iseniz bu aracı kullanamıyorsunuz; Google, MalwareBytes’ı öneriyor.

İndir Chrome Cleanup Tool Google Chrome Temizleme ve Sıfırlama Aracı

Tarayıcı ayarlarını sıfırlama:

Chrome’un temizleme aracı veya antivirüs programıyla sorunu çözemediyseniz tarayıcının ayarlarını sıfırlamayı deneyin. Gereksiz görülen ancak çoğu zaman sorunlardan kurtaran bu yöntemi uygulamak için Chrome menüsüne tıklıyorsunuz ve Ayarlar – Gelişmiş Ayarları Göster diyerek sayfanın en aşağısına iniyorsunuz. Ayarları Sıfırlayın butonuna tıklayarak işlemi başlatıyorsunuz.

Google Chrome Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama

Korunan sistem dosyalarını düzeltme:

Chrome’u ilk günkü haline döndürmek işe yaramadıysa deneyebileceğiniz bir şey daha var: Sistem Dosyası Denetleyici aracı. Eksik ve bozuk sistem dosyalarıyla ilgili sorunları çözen aracını Komut İstemi penceresinde SFC.EXE /SCANNOW yazarak çalıştırabiliyorsunuz. Tarama işlemi biraz uzun sürüyor ancak sonunda sistem dosyaları yenileniyor.

Kullanıcı profilini silme:

Chrome’da bildiğiniz üzere tarayıcı silip baştan kursanız dahi kayıtlı tüm verileriniz Google hesabınıza giriş yapmanızla beraber aktarılmaya başlıyor. Tarayıcı ayarlarından yer imlerine her şey senkronize ediliyor. Bazen Google hesabına giriş yaparken sorunlar çıkabiliyor. “Profiliniz doğru açılamıyor” mesajı bu noktada sıklıkla alınan hata iletileri arasında. Bunu düzeltmenin iki yolu var. Birincisi; profilinizi silip tekrar eklemek. Bunun için Menü – Ayarlar - Oturum Açın altında Google Hesabınızın Bağlantısını Kesin’e tıklıyorsunuz ve kutucuğu işaretleyip Hesabın Bağlantısını Kes dediğinizde profiliniz silinmiş oluyor. Chrome’u kapatıp yeniden açtıktan sonra tekrar giriş yapıyorsunuz. Chrome Senkronizasyon etkinse tüm verileriniz yüklenmeye başlıyor.

Web verileri dosyasını silme:

Profilinizi yeniden eklemek sorunu çözmediyse Chrome’un web verileri dosyasını silmeye deneyebilirsiniz. Bunun için dosya gezginini açıp adres satırına C:\Kullanıcılar\[KullanıcıAdınız]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\ yazıyor ve aşağı inerek Web Data dosyasını bulup siliyorsunuz. Silme işleminden sonra bilgisayarınızı başlat başlatmanızda fayda var.

Uzantıları (eklentileri) silme:

Chrome’un uzantı desteği tartışmasız tarayıcıyı tercih etmemizdeki en önemli etkenlerden biri. Oldukça faydalı olan uzantılar ne yazık ki Chrome’un çalışma düzenini bozabiliyor. Hızlı dediğimiz tarayıcı, uzantıları aldıkça eski performansını sunamayabiliyor. Bu noktada son kullanıcı olarak yapabileceğiniz şey sıklıkla kullanmadığınız uzantıları kaldırmak. Menü – Diğer Araçlar – Uzantılar yolunu izleyerek tarayıcınızda yüklü tüm uzantılara ulaşıp kutucuğa işaretleme yaparak geçici olarak devre dışı bırakmayı seçebilir veya çöp sepetine tıklayarak kalıcı olarak silebilirsiniz.

Google Chrome Uzantıları Nasıl Kurulur ve Kaldırılır?

Deneysel özellikleri düzenleme:

Tarayıcının hızında hala bir artış olmadıysa adres satırına chrome://flags yazarak üst seviye kullanıcılara yönelik hazırlanmış deneysel özellikler sayfasına giriş yapıp birkaç düzenleme yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Burada etkinleştirmeniz gereken özellikleri blog yazımızdan öğrenebilirsiniz.

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Flash'ı devre dışı bırakma:

Google Chrome’da karşılaştığımız can sıkıcı hata iletilerinden birisi de çok yakında desteğinin kesileceği açıklanan Adobe Flash Player ile ilişkili eklenti hatası. “Shockwave Flash eklentisi çöktü” vb. bir hata alırsanız adres satırına chrome://plugins/ yazıp ulaşabileceğiniz Eklentiler sayfasından Adobe Flash Player’ı devre dışı bırakma şansınız var.

Mutlaka İşinize Yarayacak 10 Gizli Google Chrome Ayarı

Hiçbiri işe yaramadıysa, son çare:

Tüm bunlar işe yaramadıysa mutluluğa gidecek tek yol Chrome’u yeniden kurmaktan geçiyor. Google Chrome’un son sürümünü aşağıdaki bağlantılardan direkt indirebilirsiniz: