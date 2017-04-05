En İyi 5 Android Emülatörü

Android emülatörleri, uygulama geliştirirken test etmenin en iyi yoludur. Birçok kullanıcının bilgisayarda Android oyunları oynamak için bu araçları kullanabileceklerini fark ettiğinde, bir çılgınlık haline geldi diyebilirim. Bazı emülatörler yalnızca uygulamaları çalıştırabiliyorken, bazıları da işletim sistemini tümüyle taklit edebiliyor. Bizler de bu listemizde, en iyi 5 Android emülatörünü inceleyerek hangisinin en iyisi olduğuna karar vereceğiz.

1. Resmi Android Emülatörü

Tabletler, TV’ler, giyilebilir saatler vb. gibi cihazları taklit edebilen bu araç, Android geliştiricileri tarafından kullanılıyor. Ancak, geliştirici olmasanız bile bu aracı doğru yapılandırarak Android emülatörü olarak kullanabilir ve istediğiniz uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Android Studio’yu indirip yükledikten sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

New Project ’e tıklayın ve projeye isim verin.

’e tıklayın ve projeye isim verin. İşletim sistemi sürümü ve geliştirme platformu seçin (tablet, TV vs)

Add No Activity ’i seçin ve Finish tuşuna basın.

’i seçin ve tuşuna basın. Başladıktan sonra Tools > Android > AVG Manager adımlarını izleyin.

adımlarını izleyin. Create New Virtual Device seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Cihaz seçimi yapın.

Yüklemeniz gereken eklentileri yükleyin.

Son olarak Play butonuna tıklayın.

Artıları

Kapsamlı bir Android geliştirme ortamı olması,

Emülatör, bir aygıta özgü olarak çalışıyor.

Dahili Google App desteği bulunuyor.

Eksileri

1.8 GB’lık bir indirme gerekiyor.

7 GB’dan daha büyük bir kurulum gerekiyor.

Yanlış bir adım uygulamadığınızda oldukça yavaş yükleme süresiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Öğrenmek oldukça zor ve karmaşık.

2. Andy

Görsel ve teknik bakımdan oldukça sağlam bir platform olan AndyRoid, kurulum konusunda da oldukça kolaylık sağlıyor.

Artıları

Google tabanlı uygulamaları kolayca çalıştırma,

APK dosyalarını sürükle-bırak yöntemiyle yükleme,

Oyun oynarken Android cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanma,

Düzgün çalışması için özel bir grafik kartı gerektirmiyor.

Eksileri

Yükleme işlemi sırasında dikkatli değilseniz, sisteminizde gereksiz yer kaplayabilir,

Varsayılan olarak İngilizce klavye düzeni seçiliyor,

Kurulum biraz zaman alıyor.

3. NOX App Player

BlueStacks’ten birkaç adım ileri durumda olan bir Android emülatörü olan Nox, iyi bir test ortamı olarak hizmet verebiliyor.

Artıları

Tek tıklamayla root ve unroot işlevi,

CPU sayısı, hızı ve RAM boyutu belirleyebilme,

Dokunmatik hareketlerini ayarlayabilme,

Yerleşik GPS kontrol cihazı seçenekleri.

Eksileri

İlk kullanıma sunulduğunda oldukça yavaş.

Birden çok örneği çalıştırmak için ayrı bir araç gerektiriyor.

4. BlueStacks

Windows’da en yaygın olarak kullanılan Android emülatörü olarak bilinen BlueStacks, ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak, uygulamayı sonsuza kadar ücretsiz kullanmanız için önerilen uygulamalardan yüklemeniz gerekiyor.

Artıları

Windows’ta tek tıklamayla kurulum,

APK yüklemeleri oldukça kolay,

VirtualBox gerektirmiyor,

Play Store erişimi için Gmail’de giriş yapmanız gerekiyor.

Eksileri

Oyunlarda ilerlemenizi kurtarmak istiyorsanız Google+ ve Google Play Oyunlar uygulamalarını kurmanız gerekiyor,

Desteklenen uygulamalar kütüphanesi sınırlı.

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5. GenyMotion

Çok popüler bir Android emülatörü olan Genmotion, piyasada bulunan hemen hemen her cihazın ortamlarına sahip durumda. Üst düzey özelliklere sahip sürümleri de bulunan uygulamanın ücretsiz sürümünü de kolaylıkla kullanabilmeniz mümkün.

Artıları

Güçlü ortam,

Görsellik bakımından çekici,

OpenGL ve donanım hızlandırma desteği gibi gelişmiş özellikler,

Eksileri

Ayrı olarak VirtualBox yüklemeniz ve yapılandırmanız gerekiyor,

Google uygulamaları ile yüklü gelmiyor,

Ücretsiz sürüm son derece kısıtlı.

Sonuç olarak, tüm emülatörler birbirlerine göre farklı özellikler sunuyorlar. Bazıları test ortamı olarak işlev görse de, bazıları uygulamalar ve oyunlar konusunda son derece kullanışlı diyebiliriz. Peki, siz hangi Android emülatörünü tercih ediyorsunuz? Bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

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