Elon Musk'ın Hiç Duymadığınız 11 Özelliği

Elon Musk'ın teknolojik bir deha olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, Musk'ın kişisel hayatında son derece gizemli özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Elon Musk hepimizin aklında yaratıcı, yenilikçi ve ileriyi son derece net görebilen bir mucit olarak yer etmiş bir kişilik. Hayalperest bir insan olan bu genç mucit, gününün çoğunu teknolojik yenilikler tasarlayarak geçiriyor. Bunu yaptığı arabalardan, çevreci yaklaşımından ve SpaceX projelerinden biliyoruz. Tamam ama bu adamın bambaşka bir yaşamı olduğundan hiç haberimiz yoktu. İşte Elon Musk'ın hiç bilmediğimiz hayatı.

28 Haziran 1971'de doğan Musk, aslında Güney Afrika asıllı bir mucit. Musk SpaceX, Tesla Motors ve PayPal’ın (orijinali X.com) kurucu ortaklarından biri. Ayrıca kendisi aynı zamanda SpaceX'in CEO'su ve baş tasarımcısı. İşte bu koltuğunun altında birden fazla karpuz taşıyabilen yaratıcı mucidin hiç bilmediğimiz bazı özellikleri.

12 yaşında bir oyun tasarladı

Elon Musk yazılım programlayıp kodlamayı tamamen tek başına ve kendi kendine öğrendi. Daha 12 (1984) yaşındayken kendi yazdığı "Blastar" adındaki uzay oyununu yaklaşık 500 dolara satarak ilk yazılım satışını yapmaya başarmıştı. Musk bu oyunu hakkında soru sorulduğunda "çok iddialı bir oyun olmasa da aslında Flappy Bird'den iyiydi" eleştirisini yapmıştı. Oyuna buradan ulaşabilir ve siz de tecrübe edebilirsiniz.

Ailesi Elon Musk'ı uzun sağır zannetti

Çocukken uzaklara dalıp giden mizacıyla Musk, ailesinin onunla konuşurken onlara tepki vermemesinden dolayı bir süre sağır olduğunu düşünmelerine sebep oldu. Ancak türlü tedavi yöntemi bir sonuç vermeyince bir psikolog onun sadece "hayal alemine" daldığını saptamayı başardı.

Çocukken okulda zorbalıklara maruz kaldı

Musk diğer çocuklardan farklı olmasından dolayı arkadaş edinemedi. Hatta çok dayak yedi ve bu yüzden bunu ve birkaç kemiği kırıldı.

Okul parasını kolej partileri düzenleyerek kazandı

Pennsylvania Üniversitesinde ilk girişimcilik deneyimine sahip olan Musk, ev partileri düzenleyerek adam başı 5 dolar ücret toplayarak okul masraflarını çıkarmayı denedi. Bunda da son derece başarılı oldu. Partiler sırasında içki içmeyerek nakit akışını kontrol etmeyi ve kimsenin veresiye yapmamasını sağladı. Musk, bu partilerin birkaçında annesinin kapıda durup para topladığını da söylüyor.

Okulu bıraktıktan 4 yıl sonra milyoner oldu

1995 yılında Musk Stanford Üniversitesinde fizik okumak için kaydını yaptırdı. Ancak iki gün içerisinde "gelecek internette" diyerek Zip2 isimli bir şirket kurarak internet işlerine soyundu ve okulu bıraktı. 1999’da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Tam bir Iron Man hastası

Robert Downey, Jr'un canlandırdığı Iron Man karakterini çok benimseyen Elon Musk aslında tam anlamıyla bir Tony Stark (Iron Man) hastası. Iron Man 2 filminde bir de ufak rol kapmayı başaran Musk, yönetmenin söylediğine göre Tony Stark karakteri için Robert Downey, Jr'a fazlasıyla ilham vermiş bir kişilik.

Neredeyse iflas ediyordu

İlk eşinden ayrıldıktan sonra oldukça borca girerek (35 milyon dolar) kurduğu Tesla'nın aşırı nakit sıkıntısı yaşaması Musk'ı zor duruma düşürdü. Ancak Musk aldığı 35 milyon doları tamamen Tesla'ya ayırarak şirketin hisselerini borsaya koydu. Halka aşılan Tesla bugün artık 33.4 milyar değerinde bir şirket. Elon Musk'ın değeri ise 12.7 milyar dolar olarak ölçülüyor.

Bir James Bond arabasına sahip

2013 yılında Musk bir açık artırmadan 866,000 dolara Lotus Esprit model suyun altında da gidebilen bir araba satın aldı. Bu araba 007 James Bond – Beni Seven Casus filmi için özel tasarlanmıştı ve dünyada hala bir eşi yok.

The Big Bang Theory dizisinde oynadı

2015 Kasım ayında CBS televizyonunun sevilen dizisi The Big Bang Theory'de küçük bir rol alan Elon Musk, şükran gününde evsizlere yemek yapan bir kurumda gönüllü olarak çalışan "Elon Musk" olarak rol aldı. Bu rolü aslında gerçeği de yansıtıyordu.

5 Çocuk babası

Musk'ın ilk eşi olan Justine Wilson'dan 5 erkek çocuğu var. Bunlardan ikisi ikiz, üçü de üçüz erkek kardeşler. Çiftin 2002'de doğan bir erkek çocukları 10 aylıkken hayatını kaybetmiş.

Saç ektirmek zorunda kaldı

Stres ve çalışma hayatından bir dönem çok etkilenen Elon Musk, saçlarının seyrelmesiyle beraber bir tedaviye girdi. Kısa sürede saçlarına tekrar kavuşan mucidin kendine saç ektirdiğini biliyor muydunuz?

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