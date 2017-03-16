?     Geri Bildirim
TamindirBlogMobil , Listelerİş Yapmak Için Kullanabileceğiniz En İyi 6 Çevrimiçi Toplantı Aracı

İş Yapmak için Kullanabileceğiniz En İyi 6 Çevrimiçi Toplantı Aracı

Mobil

- 16.03.2017 -
0 Yorum

Ekibinizle İş Yapmak için Kullanabileceğiniz En İyi 6 Çevrimiçi Toplantı Aracı

İnternet, her alanda olduğu gibi iş dünyasında da birçok şeyi daha kolay hale getirmiş durumda. Sadece birkaç tıklamayla dünyanın herhangi bir yerinden kişilerle istediğiniz konuda onlarla çalışabilmeniz mümkün.

Çevrimiçi işbirliği araçlarının birçoğu oldukça maliyetli ve görsel tasarım gibi belirli bir alana yönelik hazırlanmış. Ancak, hazırladığımız bu listedeki araçlarla işbirliği yapmak hem çok kolay hem de ücretsiz. İşte ekibinizle iş yapmak için kullanabileceğiniz en iyi 6 çevrimiçi toplantı aracı;

1. Google Dokümanlar / Drive

google dokümanlar ve drive

Google Dokümanlar, belge oluşturma konusunda oldukça donanımlı bir araç ve bu amaçların dışında da oldukça iyi işler çıkarıyor diyebiliriz. E-tablolar, sunumlar, formlar ve daha birçok konuda ekibinizle aynı anda çalışabileceğiniz serviste, yorumları kullanarak değişiklik isteğinde bulunabilir ve sonraki çalışmalarınızda kendinize bir not bırakabilirsiniz.

Ekibinizle ortak bir dosya depolama alanı kurmanıza izin veren Google Drive ise 15 GB’lık alan ile her işinizi kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor. Belgelerinizi e-postayla veya USB bellek ile taşımaktan çok daha kolay olan Drive’ın sağladığı varsayılan özelikler sizin için yeterli değilse ek planlarla bunu geliştirebiliyorsunuz.

İndir19.9 MB
Google Dokümanlar iOS
Google Dokümanlar iOS iPhone ve iPad için Google Dökümanlar Uygulaması

İndir10 MB
Google Dokümanlar Android
Google Dokümanlar Android Android İçin Google Dokümanlar Uygulaması

İndir965 KB
Google Drive
Google Drive Google Çevrimiçi Dosya Depolama ve Paylaşma Programı

Uygulamaya Git
Google Drive
Google Drive Google Drive Web Servisi

İndir8.4 MB
Google Drive Android
Google Drive Android Android için Google Drive

İndir24.3 MB
Google Drive iOS
Google Drive iOS iPhone, iPad ve iPod Touch için Google Drive Uygulaması

İndir23.79 MB
Google Drive
Google Drive Mac İçin Google Drive Çevrimiçi Dosya Depolama ve Paylaşma Programı

2. OneNote

microsoft onenote

Not defteri alanında Evernote oldukça büyük bir isim, ancak fiyat artışı ve gizlilik kaygılarından sonra OneNote’a yenik düştü. Her platform için tamamen ücretsiz olarak sunulan OneNote, ekibinizle birlikte not defterleri oluşturup bunları çizimler, tablolar, bağlantılar ve aklınıza gelebilecek diğer içeriklerle doldurabileceğiniz bir alan sağlıyor. Paylaşılabilen bir not defterini oluşturmanın oldukça kolay olduğu OneNote, herkesin kendi bölümlerini ve sayfalarını eklemesine de izin veriyor.

OneNote’u kullanmak için oldukça bol seçeneğiniz bulunuyor. İsterseniz bir wiki takımı oluşturabilir, proje yönetimini sağlayabilir, notları ve fikirleri takip edebilirsiniz. Hatta, OneNote’u sanal bir beyaz tahta olarak bile kullanabilirsiniz. Özet olarak OneNote ekibinizin not alma, fikir yönetimi ve beyin fırtınası ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabiliyor.

İndir35.6 MB
Microsoft OneNote
Microsoft OneNote Windows İçin Not Tutma Uygulaması

İndir235 MB
Microsoft OneNote
Microsoft OneNote Mac için Not Alma Uygulaması

İndir7 MB
Microsoft OneNote Android
Microsoft OneNote Android Android İçin Not Defteri Uygulaması

İndir5.2 MB
Microsoft OneNote iOS
Microsoft OneNote iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Gelişmiş Not Defteri Uygulaması

3. Appear.in

appear.in

Ekibiniz her zaman aynı yerde bulunmuyorsa, Appear.in servisi işinizi oldukça kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Konferans görüşmesi yapabileceğiniz bir araç olan Appear.in, tarayıcı üzerinden bir toplantı odası oluşturmanıza ve 8 kişiyi ağırlayabilmenize olanak tanıyor.

Herhangi bir indirme veya eklentiye ihtiyaç duymadan ve kimsenin hesap oluşturmasını gerektirmeyen serviste herkes ses, video ve metin şeklinde toplantıya bağlanabiliyor. Appear.in ile ekibiniz nerede olursa olsun, istediğiniz zaman buluşabilmeniz mümkün.

Uygulamaya Git
appear.in
appear.in Ücretsiz Özel Video Sohbet Servisi

İndir6.9 MB
Appear.in iOS
Appear.in iOS Appear.in iOS İçin Ücretsiz Grup Video Konferans Uygulaması

4. Trello

trello

Bilinen en iyi proje yönetim araçlarından biri olan Trello, kartlar ve pano sistemiyle birlikte yapılacak listeleri, hedefler ve ekibinizin gerçekleştirmek istediği diğer görevler için ideal bir platform diyebilirim. Bunların dışında, fon yönetimi gibi proje yönetimi dışında da büyük kullanım amaçları da bulunuyor.

İndir2 MB
Trello Android
Trello Android Proje Yönetimi ve Takibi Uygulaması

İndir8.4 MB
Trello iOS
Trello iOS Proje ve Etkinlik Organizasyonu İçin Görev Atama Uygulaması

Uygulamaya Git
Trello
Trello Ücretsiz Ortak Çalışma Servisi

5. Zenkit

zenkit

Proje yönetimi konusunda Trello’ya harika bir alternatif olarak öne çıkan Zenkit, Trello’nun sunduğundan daha fazla veri yönetimi imkanı sunuyor. Başlangıçta basit bir arayüz sunan platformda, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli ayarları hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kişisel kullanım için 1 GB ek alan, koleksiyon başına 2000 öğe ve 5 kişiye kadar olan işbirliği özellikleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Verilerinizi basit bir listede görmek, Kanban formatında çalışmak veya oldukça havalı akıl haritası düzenini kullanmak isteyip istemediğinizi Zenkit sizinle paylaşıyor. Trello’dan çok daha iyi sıralama ve kart kontrolü sunan Zenkit’te, yönetebileceğiniz alanlarda eksiksiz bir veri tabanına sahip olabilirsiniz. Halihazırda Trello kullanıyorsanız, tek bir tıklamayla Zenkit’e veri aktarabiliyorsunuz.

6. Slack

slack

Slack platformu takımınızla şakalaşma, önemli tartışmalar, dosya paylaşımı ve daha birçok şey sağlayan bir takım iletişim aracı. iletişim konularını kanallar halinde bölerek ekibinizin üyeleri ihtiyaç duydukları konulara katılabiliyorlar. Doğrudan herhangi bir takım üyesine mesaj gönderebileceğiniz veya diğer konuşmalar için özel gruplar oluşturabilmenize olanak sağlayan Slack, herhangi bir dosyayı paylaşmanıza ve iş akışınızı otomatikleştirmek için yararlı entegrasyona sahip olmanızı sağlıyor.

E-posta göndermek veya WhatsApp’ta bir grup sohbeti kullanmaktan çok daha iyi imkanlar sunan Slack, güçlü özellikleriyle her türlü ihtiyacınıza karşılık veriyor. Sınırsız sayıda üye için ücretsiz olan, ancak sizi 10 entegrasyona ve 10.000 mesaja sınırlayan Slack küçük takımlar için oldukça uygun görünüyor.

İndir9 MB
Slack Windows-phone
Slack Windows-phone Windows Phone için Grup Mesajlaşma Uygulaması

İndir54.34 MB
Slack
Slack Takım İletişimi Programı

İndir8.4 MB
Slack Android
Slack Android Android İçin Takım İletişimi Uygulaması

İndir12.6 MB
Slack iOS
Slack iOS iPhone ve iPad için Grup Haberleşme Uygulaması

Sizler için listelediğimiz bu 6 araç ile küçük ekipler verilerini yönetebilir, doküman oluşturmak için birlikte çalışabilir ve bunları yaparken sürekli iletişim halinde kalabilirler. Birkaç kişiden oluşan ekipler için yeterli imkanlar sunan bu araçlar sayesinde her işinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

Kolayca Dosya Paylaşımı Yapabileceğiniz 15 Araç

Dosya Boyutlarını Küçültmek İçin Kullanılan 5 Çevrimiçi Ücretsiz Araç

Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 16.03.2017

İş Yapmak için Kullanabileceğiniz En İyi 6 Çevrimiçi Toplantı Aracı için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Sosyal Medyayı Kariyeriniz için Kullanmanın Püf Noktaları Sosyal Medyayı Kariyeriniz için Kullanmanın Püf Noktaları Günümüzde sosyal medyanın iş dünyası üzerindeki etkisi tartışılmaz. Hem ülkemizde hem de dünyada birçok işletmenin ya da kurumsal firmaların…
Google Hesabı Nasıl Silinir? Google Hesabı Nasıl Silinir?Google, sunmuş olduğu hizmetler ile internet kullanıcılarının tamamına hizmet veriyor. Her alanda işinize yarayabilecek bir hizmet sunan Google’daki… WhatsApp Hesabı Nasıl Silinir? WhatsApp Hesabı Nasıl Silinir?WhatsApp, tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında zirvedeki yerini koruyor. Her geçen gün yenilenen ve kullanıcılarına…
Windows 10'da Reklamlar Nasıl Kapatılır? Windows Üzerinde Linux Nasıl Kullanılır?

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR