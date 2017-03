İş Yapmak için Kullanabileceğiniz En İyi 6 Çevrimiçi Toplantı Aracı

İnternet, her alanda olduğu gibi iş dünyasında da birçok şeyi daha kolay hale getirmiş durumda. Sadece birkaç tıklamayla dünyanın herhangi bir yerinden kişilerle istediğiniz konuda onlarla çalışabilmeniz mümkün.

Çevrimiçi işbirliği araçlarının birçoğu oldukça maliyetli ve görsel tasarım gibi belirli bir alana yönelik hazırlanmış. Ancak, hazırladığımız bu listedeki araçlarla işbirliği yapmak hem çok kolay hem de ücretsiz. İşte ekibinizle iş yapmak için kullanabileceğiniz en iyi 6 çevrimiçi toplantı aracı;

Google Dokümanlar, belge oluşturma konusunda oldukça donanımlı bir araç ve bu amaçların dışında da oldukça iyi işler çıkarıyor diyebiliriz. E-tablolar, sunumlar, formlar ve daha birçok konuda ekibinizle aynı anda çalışabileceğiniz serviste, yorumları kullanarak değişiklik isteğinde bulunabilir ve sonraki çalışmalarınızda kendinize bir not bırakabilirsiniz.

Ekibinizle ortak bir dosya depolama alanı kurmanıza izin veren Google Drive ise 15 GB’lık alan ile her işinizi kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor. Belgelerinizi e-postayla veya USB bellek ile taşımaktan çok daha kolay olan Drive’ın sağladığı varsayılan özelikler sizin için yeterli değilse ek planlarla bunu geliştirebiliyorsunuz.

İndir 23.79 MB Google Drive Mac İçin Google Drive Çevrimiçi Dosya Depolama ve Paylaşma Programı

Not defteri alanında Evernote oldukça büyük bir isim, ancak fiyat artışı ve gizlilik kaygılarından sonra OneNote’a yenik düştü. Her platform için tamamen ücretsiz olarak sunulan OneNote, ekibinizle birlikte not defterleri oluşturup bunları çizimler, tablolar, bağlantılar ve aklınıza gelebilecek diğer içeriklerle doldurabileceğiniz bir alan sağlıyor. Paylaşılabilen bir not defterini oluşturmanın oldukça kolay olduğu OneNote, herkesin kendi bölümlerini ve sayfalarını eklemesine de izin veriyor.

OneNote’u kullanmak için oldukça bol seçeneğiniz bulunuyor. İsterseniz bir wiki takımı oluşturabilir, proje yönetimini sağlayabilir, notları ve fikirleri takip edebilirsiniz. Hatta, OneNote’u sanal bir beyaz tahta olarak bile kullanabilirsiniz. Özet olarak OneNote ekibinizin not alma, fikir yönetimi ve beyin fırtınası ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabiliyor.

Ekibiniz her zaman aynı yerde bulunmuyorsa, Appear.in servisi işinizi oldukça kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Konferans görüşmesi yapabileceğiniz bir araç olan Appear.in, tarayıcı üzerinden bir toplantı odası oluşturmanıza ve 8 kişiyi ağırlayabilmenize olanak tanıyor.

Herhangi bir indirme veya eklentiye ihtiyaç duymadan ve kimsenin hesap oluşturmasını gerektirmeyen serviste herkes ses, video ve metin şeklinde toplantıya bağlanabiliyor. Appear.in ile ekibiniz nerede olursa olsun, istediğiniz zaman buluşabilmeniz mümkün.

Uygulamaya Git appear.in Ücretsiz Özel Video Sohbet Servisi

Bilinen en iyi proje yönetim araçlarından biri olan Trello, kartlar ve pano sistemiyle birlikte yapılacak listeleri, hedefler ve ekibinizin gerçekleştirmek istediği diğer görevler için ideal bir platform diyebilirim. Bunların dışında, fon yönetimi gibi proje yönetimi dışında da büyük kullanım amaçları da bulunuyor.

Uygulamaya Git Trello Ücretsiz Ortak Çalışma Servisi

Proje yönetimi konusunda Trello’ya harika bir alternatif olarak öne çıkan Zenkit, Trello’nun sunduğundan daha fazla veri yönetimi imkanı sunuyor. Başlangıçta basit bir arayüz sunan platformda, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli ayarları hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kişisel kullanım için 1 GB ek alan, koleksiyon başına 2000 öğe ve 5 kişiye kadar olan işbirliği özellikleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Verilerinizi basit bir listede görmek, Kanban formatında çalışmak veya oldukça havalı akıl haritası düzenini kullanmak isteyip istemediğinizi Zenkit sizinle paylaşıyor. Trello’dan çok daha iyi sıralama ve kart kontrolü sunan Zenkit’te, yönetebileceğiniz alanlarda eksiksiz bir veri tabanına sahip olabilirsiniz. Halihazırda Trello kullanıyorsanız, tek bir tıklamayla Zenkit’e veri aktarabiliyorsunuz.

Slack platformu takımınızla şakalaşma, önemli tartışmalar, dosya paylaşımı ve daha birçok şey sağlayan bir takım iletişim aracı. iletişim konularını kanallar halinde bölerek ekibinizin üyeleri ihtiyaç duydukları konulara katılabiliyorlar. Doğrudan herhangi bir takım üyesine mesaj gönderebileceğiniz veya diğer konuşmalar için özel gruplar oluşturabilmenize olanak sağlayan Slack, herhangi bir dosyayı paylaşmanıza ve iş akışınızı otomatikleştirmek için yararlı entegrasyona sahip olmanızı sağlıyor.

E-posta göndermek veya WhatsApp’ta bir grup sohbeti kullanmaktan çok daha iyi imkanlar sunan Slack, güçlü özellikleriyle her türlü ihtiyacınıza karşılık veriyor. Sınırsız sayıda üye için ücretsiz olan, ancak sizi 10 entegrasyona ve 10.000 mesaja sınırlayan Slack küçük takımlar için oldukça uygun görünüyor.

Sizler için listelediğimiz bu 6 araç ile küçük ekipler verilerini yönetebilir, doküman oluşturmak için birlikte çalışabilir ve bunları yaparken sürekli iletişim halinde kalabilirler. Birkaç kişiden oluşan ekipler için yeterli imkanlar sunan bu araçlar sayesinde her işinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

