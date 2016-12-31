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Ehliyet Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Nasıl yapılır

- 31.12.2016 -
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Ehliyet Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Bu rehberimizde her yıl binlerce adayın girdiği "ehliyet sınavısonuçları nasıl öğrenilir" sizler için anlatıyoruz. Detaylı bilgi için blog yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavına her yıl binlerce aday giriyor ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanabilmek için ter döküyor. Sınav sonuçları ortalama 15 gün içerisinde açıklanıyor ve binlerce sürücü adayı merakla beklediği ehliyet sınavı sonuçlarını kolaylıkla öğrenebiliyor.

Ehliyet Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Ehliyet sınavına girdiyseniz Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan Motorlu Taşıtlar Sınavı bölümünü ziyaret edebilir, sınava girdiğiniz tarihteki sonuçların yer aldığı bağlantıya tıklayarak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

ehliyet sınav sonuçları

Yukarıda gördüğünüz ekrana T.C. Kimlik Numaranızı ve hemen altındaki güvenlik kodunu girdikten sonra Tamam butonuna tıkladığınızda sonuç ekranınıza ulaşabilirsiniz.

Ehliyet Sınavından Kaç Puan Almalıyım?

ehliyet sınav soruları

Ehliyet sınavında toplamda 50 soru soruluyor ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanmanız için 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor.

2017 Yılı Ehliyet Sınavı Tarihleri

  • 2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017 Saat 14.00
  • 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 Saat 14.00
  • 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 Saat 14.00
  • 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 Saat 14.00
  • 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 Saat 14.00

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Ehliyet Soruları Android
Ehliyet Soruları Android Android için Ehliyet Sınavı Soruları Uygulaması

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 31.12.2016

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