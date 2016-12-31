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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavına her yıl binlerce aday giriyor ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanabilmek için ter döküyor. Sınav sonuçları ortalama 15 gün içerisinde açıklanıyor ve binlerce sürücü adayı merakla beklediği ehliyet sınavı sonuçlarını kolaylıkla öğrenebiliyor.

Ehliyet Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Ehliyet sınavına girdiyseniz Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan Motorlu Taşıtlar Sınavı bölümünü ziyaret edebilir, sınava girdiğiniz tarihteki sonuçların yer aldığı bağlantıya tıklayarak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Yukarıda gördüğünüz ekrana T.C. Kimlik Numaranızı ve hemen altındaki güvenlik kodunu girdikten sonra Tamam butonuna tıkladığınızda sonuç ekranınıza ulaşabilirsiniz.

Ehliyet Sınavından Kaç Puan Almalıyım?

Ehliyet sınavında toplamda 50 soru soruluyor ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanmanız için 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor.

2017 Yılı Ehliyet Sınavı Tarihleri