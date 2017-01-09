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EBA Nedir, Nasıl Kullanılır?

Nasıl yapılır

- 09.01.2017 -
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Eba nasıl kullanılır

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime olan etkisi oldukça devasa boyutta. "Öğretmenlerin yerini robotlar alır mı?" sorusu her ne kadar şu an için fantastik bir söylem olsa da mekandan bağımsız sınıf ortamlarının sayısı her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bağlamdaki uygulaması EBA hakkındaki bilgileri sizler için yazımızda derledik.

EBA Nedir? EBA'yı Kimler Kullanıyor, Ne İşe Yarıyor?

Eğitim Bilişim Ağı kelimelerinin ilk harflerinden türeyen EBA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi. EBA kendini "öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak..." şeklinde tanımlıyor. Çeşitli interaktif içerikleri barındıran EBA sistemini ilk ve orta derecedeki okulların öğrencileri kullanabiliyor.

Zaman ve mekandan bağımsız informatif eğitimin önemini her geçen gün artırdığı günümüzde uzaktan eğitim teknolojileri de gelişimini sürüdürüyor. Devlet tabanlı bir girişim olan EBA ile öğrenciler artık dersi sadece okulda görmüyor. Ders videoları, pdf kitaplar, derslerle alakalı oyun ve interaktif uygulamarıyla EBA, eğitimdeki zaman ve mekan sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

EBA'ya Nasıl Üye Olunur?

Eba nasıl kullanılır

İçerikleri görebilmek için giriş yapılması isteniyor. Giriş yapılabilmesi için EBA şifresine ihtiyaç var. Açıköğretim Lisesi öğrencileri mevcut şifreleriyle giriş yapabiliyor. Diğer öğrencilere ise öğretmenleri şifre ataması yapabiliyor. Öğretmenler ise sisteme MEBSİS üzerinden şifre oluşturarak girebiliyor.

EBA'da Neler Var?

Video dersler, haber, görseller, kitap, dergi ve pek çok döküman bulunuyor.

Eba nasıl kullanılır

Bunların yanında öğrenciler için eğitici oyunlar da düşünülmüş.

Eba nasıl kullanılır

EBA'ya Ulaşmak için Tıklayın

İndir
EBA Android
EBA Android Android için Eğitim Uygulaması

İndir2.7 MB
EBA Dosya Android
EBA Dosya Android Android için Dosya Saklama ve Paylaşma Uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar ve Tabletleri Geri İstedi!

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 09.01.2017

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