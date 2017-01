EBA Nedir, Nasıl Kullanılır?

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime olan etkisi oldukça devasa boyutta. "Öğretmenlerin yerini robotlar alır mı?" sorusu her ne kadar şu an için fantastik bir söylem olsa da mekandan bağımsız sınıf ortamlarının sayısı her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bağlamdaki uygulaması EBA hakkındaki bilgileri sizler için yazımızda derledik.

EBA Nedir? EBA'yı Kimler Kullanıyor, Ne İşe Yarıyor?

Eğitim Bilişim Ağı kelimelerinin ilk harflerinden türeyen EBA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi. EBA kendini "öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak..." şeklinde tanımlıyor. Çeşitli interaktif içerikleri barındıran EBA sistemini ilk ve orta derecedeki okulların öğrencileri kullanabiliyor.

Zaman ve mekandan bağımsız informatif eğitimin önemini her geçen gün artırdığı günümüzde uzaktan eğitim teknolojileri de gelişimini sürüdürüyor. Devlet tabanlı bir girişim olan EBA ile öğrenciler artık dersi sadece okulda görmüyor. Ders videoları, pdf kitaplar, derslerle alakalı oyun ve interaktif uygulamarıyla EBA, eğitimdeki zaman ve mekan sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

EBA'ya Nasıl Üye Olunur?

İçerikleri görebilmek için giriş yapılması isteniyor. Giriş yapılabilmesi için EBA şifresine ihtiyaç var. Açıköğretim Lisesi öğrencileri mevcut şifreleriyle giriş yapabiliyor. Diğer öğrencilere ise öğretmenleri şifre ataması yapabiliyor. Öğretmenler ise sisteme MEBSİS üzerinden şifre oluşturarak girebiliyor.

EBA'da Neler Var?

Video dersler, haber, görseller, kitap, dergi ve pek çok döküman bulunuyor.

Bunların yanında öğrenciler için eğitici oyunlar da düşünülmüş.

