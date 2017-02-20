EaseUS Data Recovery Wizard ile Silinen Dosyalarınızı Geri Getirmek Çok Kolay!

EaseUS Data Recovery Wizard, Windows ve MAC kullanıcıları için en iyi veri dosya kurtarma programı. 11.0 sürümle birlikte arayüzü tamamen yenilenen ve Türkçe dil desteğine kavuşan dosya kurtarma yazılımı (file recovery software) ile USB bellek, iPhone ve Android, harddisk, hafıza kartı dahil her türlü cihazdan silinen dosyaları kolayca geri getirmeniz mümkün.

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Windows ve MAC İçin En İyi Veri Kurtarma Programı:

Masaüstü PC ve dizüstü kullanıcılarının en çok kullandığı programlardan biri de hiç şüphesiz ki veri dosya kurtarma programlarıdır. En iyi veri kurtarma programı denilince de akla gelen isim; EaseUS Data Recovery Sofware. Hem Windows hem de MAC kullanıcıları için geliştirilen veri kurtarma programının popüler olmasının birinci nedeni; kolay kullanılabilir olması. Sadece 3 basit adımda cihaz fark etmeksizin (USB, hafıza kartı, harddisk, SSD, digital kamera vs.) kolaylıkla silinen verileri kurtarmanız, bu programla mümkün. Kullanıcı dostu sade, modern arayüze sahip olduğundan her seviyede kullanıcıya hitap ediyor. 11.0 sürüm ile birlikte Türkçe dil desteği de kazanan programın tercih edilmesinin bir diğer nedeni de; silinen verileri kurtarma esnasında tarama işleminin fazla uzun sürmemesi. Genellikle veri kurtarma programlarının ortak sorunudur uzun tarama süresi ancak EaseUS Data Recovery Wizard, kurtarmak istediğiniz cihaz ne olursa olsun günlerce süren bir tarama yapmadan verilerinizi başarıyla kurtarıyor.

Sadece 3 Adımda Silinen/Kayıp Verilerinizi Kurtarın:

Yanlışlıkla silinen, format sonrası, virüsten dolayı, sabit disk bölümleme anında veya sistem çökmesi sonucu kaybolan verileri kurtarmada son derece başarılı bir program olan EaseUS Data Recovery ile verilerinizi 3 adımda kolay, hızlı ve de güvenli şekilde (orijinal dosyanın üzerine yazma işlemi yapılmıyor) kurtarabileceğinizi söylemiştim. Şimdi dilerseniz hem programın kullanıcı arayüzüne bakalım, hem de örnek teşkil etmesi açısından bir USB bellekten veri kurtarma işleminin nasıl yapıldığını adım adım görelim.

Not: Programın güncel sürümünü kurmanızda fayda var. Son sürüme aşağıdaki bağlantıdan doğrudan ulaşabilir, güvenli ve de hızlı şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kurulum esnasında programı kayıp verilerinizin olduğu diske kurmamanızı öneririm. (Zaten kurulum ekranında sol alt köşede koyu renkle bu önemli not yer alıyor.)

EaseUS Data Recovery Software ile Silinen Verileri Kurtarma:

Programın başlangıç ekranı sabit ve harici sürücüler (mevcut ve kayıp sabit disk bölümler dahil) dışında masaüstü ve kitaplıklar klasörlerinin toplandığı, kayıp verilerin konumunu seçtiğiniz sade bir sayfadan oluşuyor. Bu ekranda verilerinizin silindiği disk veya klasörü seçiyorsunuz. Ardından "Tara" butonuna tıklıyorsunuz.

Tarama işlemine geçtiğinizde öncelikle hızlı tarama gerçekleştiriliyor. Geri dönüşüm kutusundan silinmiş veya yanlışlık silinmiş dosyalar varsa listeleniyor. Sonrasında otomatik olarak derin tarama başlıyor. Tarama esnasında kaç dosyanın bulunduğunu; grafik, ses, belge, video, e-posta ve tüm dosya türleri için ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ayrıca üst bölmede tarama işleminin tahmini kalan süresi gösteriliyor. Durdurma seçeneğinin de sunulması güzel olmuş.

Tarama işlemi tamamlandığında karşınıza üç bölmeye ayrılmış bir ekran geliyor. Sol bölmede derin tarama sonucunda bulunan klasörler ağaç listesi görünümünde yer alırken, orta bölmede seçilen klasörlerin içindeki dosyalar tarih, tür, boyut, isim bilgileriyle birlikte listeleniyor. Sağ bölmede de kurtarılan dosyanın önizlemesini yapabiliyorsunuz. Kayıp dosyanın tam ismini biliyorsanız ara fonksiyonu sayesinde hızlıca ulaşma şansına da sahipsiniz.

Kurtarma noktasında tek yapmanız gereken; "Kurtar" butonuna tıklayıp kayıt yerini (bilgisayarınıza veya depolama cihazınıza kaydedebiliyorsunuz) seçiyorsunuz. Yalnız dosyayı kaydedeceğiniz yer kayıp verilerinizin olduğu cihaz ya da sürücü olmamalı.

butonuna tıklayıp kayıt yerini (bilgisayarınıza veya depolama cihazınıza kaydedebiliyorsunuz) seçiyorsunuz. Yalnız dosyayı kaydedeceğiniz yer kayıp verilerinizin olduğu cihaz ya da sürücü olmamalı. EaseUS Data Recovery Software dosya kurtarma programını benzerlerinden ayıran bir özellikte son aşamada karşımıza çıkıyor. Tarama raporunu al seçeneğiyle tarama sonucunu kaydedip dilediğiniz bir zamanda tarama sonucunu içe aktarabiliyorsunuz ki bu sayede uzun süren taramanın baştan yapılmasının önüne geçiliyor.

EaseUS Data Recovery 11.0 Sürüm Yenilikleri:

EaseUS Data Recovery veri kurtarma programının 11.0 sürümü ile gelen yeniliklerden de bahsetmek gerekirse:

Tüm kurtarma işlemini eskisinden çok daha kolay hale getiren yepyeni arayüz

Kayıp verilerin daha verimli takibi için tarama işlemi geliştirildi

Tarama sonrasında kolay kurtarma için dosya filtreleme fonksiyonu optimize edildi

Türkçe dil desteği geldi

Not: Programın gelişmiş sürümünü satın almak isteyen takipçilerimize de güzel bir haberimiz var. Aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla EaseUS Data Recovery Wizard Professional'ı yüzde 40 indirimle satın alarak, gelişmiş özellikleriyle kullanmaya başlayabilirsiniz.

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