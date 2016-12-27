E-sigara ile İlgili Sıkça Sorulan 7 Sorunun Cevabı

Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere bir alternatif sunan e-sigara (elektronik sigara), duman yerine bitkisel gliserin ve propilen glikol buharı oluşturan bir cihaz. Ancak e-sigaralar, kullanıcılarının içine kendi damak tadına göre çeşitli aromalar taşıyan maddeler ekleyebildiği düzenekler de barındırabiliyorlar.

E-sigaralar kartuş mekanizmalarıyla çalışıyorlar. Bu kartuşlar alkoloit sıvısı, propilen glikol, etanol, su, tütün çiçeği, esans ve nikotin ihtiva ediyorlar. Ancak tütün mamullerinde bulunan kanserojen maddeleri barındırmıyorlar. Bu bilgiler her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da hala e-sigara ile ilgili pek çok şüphe ve kafalarda bir sürü soru var. Bu sorulardan 7 tanesini seçip meraklılar için cevaplarını bilimsel kaynaklardan derledik.

E-sigaralar tütün kullanmaktan daha mı güvenli?

E-sigaraların tütün ürünleri ile karşılaştırıldığında gözle görülür faydaları olduğu gerçeği artık sabit. E-sigaralar normal sigaralarda bulunan insan vücudu için zararlı kanserojen maddeleri içermiyorlar.

Nikotin zararlı mıdır?

Nikotin gerçekte sigara içmekle örtüşen zararlar vermiyor. Kanser ve kalp hastalıklarına yol açmıyor ancak oldukça bağımlılık yapıcı bir madde. Normal sigaralarda kullanılan tütün işlenirken çok farklı kimyasal işlemlere maruz kalıyor. Sigara dumanı nikotin haricinde 4 bine yakın kimyasal içerdiği için oldukça zararlı olarak işaret ediliyor. Ancak nikotin tek başına nikotin ölümcül bir madde değil. E-sigaralarda nikotin barındırıyorlar ancak çevreye ve vücuda tütün ürünleri gibi zarar vermiyorlar. Aynı zamanda kül, izmarit ve kokusunun olmayışı da tercih edilmelerinde büyük rol oynuyor.

E-sigarada kimyasal yok mu?

Var elbette, ancak kaliteli üretilmiş e-sigaralar kullandıkları aromatik sıvıların zehir içermemesine özen gösteriyor. Bu sıvılar ancak uzun süre e-sigaranın içerisinde yanmaya devam ederse zararlı oluyorlar. Kullanılan e-sigara aromaları anabasine, myosmine ve beta nikotryine ihtiva etmiyorlarsa e-sigaraların bir zararı olmadığı saptanmış. Ama yine de bazı klinik deneylerde metabolizmaya dayalı olarak elektronik sigaraların nikotin bağımlılığını tetiklediği bildiriliyor.

E-sigaralar patlıyor mu? Yangın tehlikesi var mı?

Uzmanlara göre, bu tür haberleri görüyor ve okuyor olmamız doğal. E-sigara bir elektronik ürün olduğu için batarya düzeneğiyle çalışıyor. Elbette kalitesiz ürünler her elektronik cihazda olduğu gibi piyasaya hızla sürülebiliyor ve bir şekilde tüketiciyle bulaşabiliyorlar. Her ne kadar elektronik sigaraların patladığı haberlerini okusak da henüz ev yangınlarına sebep olmuş ürünlere rastlanmadı.

Hem tütün hem de e-sigara aynı anda kullanılabilir mi?

Böyle bir seçeneği neden değerlendirmek ister ki bir insan? Ancak araştırmalara göre her ikisini aynı anda kullanıyor olmak ekstra bir sağlık riski taşımıyor. Ancak sigarayı da bırakmanıza yardımcı olmuyor. E-sigara sigarayı bırakabilmek için kullanılan bir cihaz. Tütün mamullerine devam ederseniz bu amaçtan sapmış oluyorsunuz.

E-sigara kullanmak sigarayı bıraktırır mı?

E-sigara sigarayı bırakmak isteyenlerin el, dudak alışkanlığını ortadan kaldırmadan, standart tütün ürünlerinin koku ve duman gibi özelliklerini de kullanan bir simülatörü olarak değerlendirilebilir. Bu noktada alışkanları sabit tutarak zararlı saf dışı bırakıyor olması avantajlı bir durum olarak görülebilir. Bunun yanı sıra dışarıya bitkisel gliserin ve propilen glikol buharı verdiği için pasif içicilik riskini de ortadan kaldırıyor. Sadece nikotin içerdiği için sigaranın olumsuz etkilerinden uzak kalınmasını sağlayabiliyor. 2012-2013 yıllarında Catania Üniversitesinde yapılan deneylerde 300 gerçek sigara kullanıcısının 12 ay e-sigara kullanımı sonunda yüzde dokuzunun sigarayı bıraktığı gözlemlenmiş.

E-sigaranın dezavantajları var mı, varsa nelerdir?

Düzgün tasarlanmayan ya da hatalı üretim e-sigaralar problemler çıkarabiliyorlar. Propilen glikol sadece buharlaştırıldığında zararsız bir kimyasal olarak tanımlanıyor. E-sigaranın rezistansı, olması gerekenden fazla ısınırsa kimyasal yapısı değişen propilen glikol, kanserojen etkiler sergileyebiliyor. Hatalı üretim ve özensiz malzemelerden üretilen e-sigaralar bazen kullanım, bazen de şarj esnasında patlayabiliyorlar. Bazı pedagogların aromalı e-sigaraların çocukları sigaraya alıştıracağı görüşü oldukça sık dile getirilen bir endişe olarak dikkat çekiyor. Britanya Sağlık Birliği halka açık yerlerde e-sigara kullanımının yasaklamış bulunuyor.

Son söz

Bu bilgiler ışığında e-sigara kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış görünüyor.

Yukarıdaki bilgiler;

http://scienceblog.cancerresearchuk.org/

http://health.howstuffworks.com/wellness/smoking-cessation/10-facts-about-e-cigarettes.htm

http://www.webmd.com/smoking-cessation/features/vape-debate-electronic-cigarettes

bloglarından derlenmiştir.

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