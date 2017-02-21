e-ALES Nedir? ALES ile Farkları Nelerdir?

e-ALES, Elektronik ALES ya da Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından yürürlüğe konulan yeni bir sınav sistemidir. Akademik kariyer yapmak ya da lisansüstü eğitim almak isteyenler için zorunlu olan bu sınav, alınan son kararla birlikte elektronik ortama taşınmıştı. Peki, nedir bu e-ALES?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, bugüne kadar yılda iki kere yapılıyor ve MAT-1, MAT-2, SÖZ-1 ve SÖZ-2 olmak üzere dört ana bölümden oluşuyordu. Sınava giren adaylar, ağırlıklarına göre bu bölümlerden istediklerini çözüyorlar ve ortaya üç farklı alanda bir puan ortaya çıkıyordu. Alınan bu puanlarla birlikte tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora gibi programlara başvurabiliyor ya da akademik kadro ilanlarında bu puanları kullanabiliyorlardı.

Alınan son karara kadar ALES’e katılmak için ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan sınavlara katılmanız ve kağıt üzerinde cevap vermeniz isteniyordu. Fakat e-ALES ile birlikte artık kağıt israfı olmadan, sınava bilgisayar ekranında girmek de mümkün.

e-ALES Ne Zaman?

Açıklanan ilk kararla birlikte 12 Şubat 2017 ve 29 Temmuz 2017 olmak üzere iki farklı sınav tarihi belirtilmişti. Fakat sebebi açıklanmayan bir şekilde sınav tarihleri, tarihi sonra açıklanmak üzere, bir başka zamana kaydırıldı.

ÖSYM, öncelikle e-ALES Deneme Sınavı adı altında, sistemi test etmek için bir sınav organize etmişti. Yapılan ilk açıklama ile sınav tarihinin bu denemeden sonra kesinleşeceğini açıklamıştı. Fakat denemenin sonuçlarının açıklanmasına rağmen e-ALES için kesin tarihler açıklanmadı.

e-ALES Nasıl Düzenlenecek?

Klasik sınav sisteminden farklı olarak e-ALES sınavında adayların, kağıt kalem yerine bilgisayar kullanarak sorulara cevap verecekleri açıklanmıştı. Belirlenen sınav merkezlerine giden adaylar, kendileri için hazırlanan ve klavyesi olmayan bilgisayarların karşısında, soru kitapçığının dijital hali ile karşı karşıya gelecekleri söylenmişti. Bununla birlikte sözel mantık ya da matematik sorularında yardımcı olması için adaylara kağıt kalem verileceği de belirtilmişti.

Daha önce düzenlenen e-YDS sınavlarına katılanlar, sistemin gayet iyi işlediğini de belirtmişlerdi. Sınavda bilgisayarında sorun yaşayan adayların süreleri ise yine bilgisayarlar tarafından gözetilmiş ve sınav sürelerinin sonuna eklenmişti. Sınavın tek handikabı olarak da uzun süre bilgisayar ekranına bakmak olarak gösterilmişti. Bu tarzda çalışmaya alışmamış olan adaylar, üç saat gibi bir süre ekrana bakmanın, kendilerini yorduğundan dem vurmuşlardı.

ALES ve e-ALES Arasındaki Farklar

Sınavlarda sorulan sorular ve soru tipleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Normal bir ALES sınavında karşılaşacağınız soru tipleri, soru tipi ağırlıkları ve çözüm süreleri yaklaşık aynı olacaktır. Bu sınavın tek farkı, soruların dijital ortama taşınmasıdır. Soru sayısı da sayısal 1 için 40 soru, sayısal 2 için 40 soru, sözel 1 için 40 soru ve sözel 2 için 40 soru şeklinde olacaktır.

e-ALES Sınav Süresi Ne Kadar?

Sonbaharda yapılan değişikliğin ardından ALES sınavının süresi 180 dakikaya çıkarılmıştı. Buna paralel olarak sorulan soruların cevaplanma süresi ve sözel bölümde paragrafların uzunlukları arttırılmıştı. Benzer şekilde işleyecek olan e-ALES de yine 180 dakika olarak uygulamaya konulacak.

e-ALES Hangi Şehirlerde Düzenlenecek? Kontenjanı Ne Kadar?

Diğer sınavlardan farklı olarak, sınav merkezlerinin alabileceği kişi kadar kontenjan açan ÖSYM’nin e-ALES kontenjanlarını da tıpkı e-YDS’de olduğu gibi, Ankara’da 3760, İstanbul’da 431, İzmir’de 72 şeklinde belirlemesi beklenmektedir.

e-ALES Sınav Ücreti Ne Kadar? Sınav Ücreti Nasıl Yatırılır?

Henüz resmi bir açıklama olmasa da bir süredir düzenlenen e-YDS örneğinde olduğu gibi ÖSYM’nin bu sınav için ücreti 200TL barajının üstünde tutması bekleniyor.

Sınav ücretleri ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden kredi ya da banka kartı yoluyla yatırılabileceği gibi başvuru kılavuzunda belirtilecek bankaların şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla da ödenebilmektedir.

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