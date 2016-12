Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 3

Eğer çok eski bir bilgisayara sahipseniz bu düşük sistem gereksinimli oyunlar listemiz sizin için yılbaşı hediyesi olacaktır.

Günümüzde teknoloji hızla gelişiyor ve bu gelişen teknolojiyle paralel olarak birçok yeni oyun piyasaya sürülüyor. Fakat sahip olduğumuz bilgisayarlarla bu gelişim hızını yakalayamıyoruz. 4-5 sene önce topladığımız bir bilgisayarla yeni çıkan yüksek grafik kalitesine sahip oyunları oynamamız mümkün olmuyor. Fakat bu durum keyifli oyunlar oynayamayacağımız anlamına gelmiyor. Son teknolojileri kullanmasa da, yüksek grafik kalitesine sahip olmasa dabu oyunların sunduğu eğlenceyi ve daha fazlasını bize sunabilen birçok düşük sistem gereksinimli oyun mevcut. Bu yazımızda da bu oyunlardan bazılarını bir araya getireceğiz.

Dhaa önceki düşük sistem gereksinimli oyunlar listelerimizde olduğu gibi bu listemizde de farklı oyun türlerine yer vermeye çalıştık. Ayrıca oyunları yine ücretsiz, demo ve ücretli oyunlar olarak gruplandıracağız. Eğer daha önceki düşük sistem gereksinimli oyunlar listelerimize göz atmadıysanız bu bağlantıları kullanarak bu listelerimize ulaşabilirsiniz:

Dilerseniz listemizdeki oyunlara kısaca göz atalım:

Ücretsiz Oyunlar

Transmissions: Element 120

Eğer Half Life serisinin devam oyununu heyecanla bekliyorsanız bu oyun hoşunuza gidebilir. Half Life evreninde geçen bir hikayeye sahip olan, bağımsız olarak geliştirilmiş Transmissions: Element 120'de bilinmeyen bir zamana ve mekana konuk oluyoruz. Buraya nasıl ve neden geldiğimizi bilmediğimiz için etrafımızı keşfetmemiz, karşımıza çıkan tehlikelerle yüzleşmemiz gerekiyor. Oyundaki ana silahımız ise yer çekim kurallarını değiştiren silahımız.

Transmissions: Element 120, atmosfer olarak bir hayli başarılı bir oyun. Karanlık mekanlarda dolaşırken korku oyunlarını aratmayan bir tecrübe yaşayabiliyorsunuz. Oyunu indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

ySoccer

Eğer hızlı ve heyecanlı bir futbol oyunu oynamak isterseniz ySoccer aradığınız eğlenceyi size sunacaktır.

ySoccer, seneler önce oynadığımız süper eğlenceli Sensible Soccer oyunlarına benzer bir yapıda geliştirilmiş bir futbol oyunu. Oyunda futbolcularımızı kuşbakışı kamera açısıyla kontrol etmekteyiz, kontroller ise bir hayli kolay olacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede kontroller yerine maçlara odaklanabiliyorsunuz.

ySoccer grafikleri retro tarzda. Oyunu indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Batman v Superman Who Will Win

Favori süper kahramanlarınızın maceralarına yer veren Batman v Superman Who Will Win internet tarayıcınız üzerinde oynayabileceğiniz bir sonsuz koşu oyunu. Oyunda Batman veya Superman kahramanlarından birini seçerek aksiyona atılabiliyoruz. Oyundaki temel amacımız ise kahramanımız sürekli koşarken karşısına çıkan engelleri, araçları ve barikatları aşmasını sağlamak. Yolumuz üzerindeki altınları toplayarak en yüksek puanı yakalamaya çalışıyoruz. Ayrıca bonusları toplayıp kalkan veya süper hız gibi farklı avantajlar yakalayabiliyoruz.

Yer Tahmin Etme Oyunu

GeoGuessr adlı bu ilginç tarayıcı oyunu özellikle arkadaşlarınızla oynadığınızda size sınırsız eğlence sunabiliyor. Oyun sayesinde coğrafya bilginizi de geliştirebiliyorsunuz.

Yer Tahmin Etme Oyunu'nda temel olarak oyunculara 360 derecelik fotoğraflar gösteriliyor. Oyuncular bu fotoğrafları inceleyerek fotoğrafta yer alan görüntülerin nereden alındığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Seçimimizi harita üzerinden işaretliyoruz ve işaretlediğimiz nokta, fotoğrafın çekildiği yere ne kadar yakınsa o kadar yüksek puan kazanıyoruz. Oyunu bir kere oynadıktan sonra bağımlılığa dönüşebiliyor.

MiniDOOM

Eğer klasik DOOM oyunlarını 2 boyutlu olarak oynamak isterseniz MiniDOOM beklentinizi karşılaycaktır. 2 boyutlu bir aksiyon oyunu olan MiniDOOM'da orijinal oyundaki kahramanımızla yine aynı canavarlara karşı savaşıyoruz. Fakat bu sefer bir platform oyunu gibi engellere ve boşluklara dikkat etmemiz de gerekiyor.

Bağımsız bir proje olarka geliştirilen MiniDOOM'u ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Zula

Türk yapımı bir online FPS oyunu olan ZULA, MMORPG oyunlarındaki belli öğeleri içinde barındırmakta. Bu sayede oyun uzun süreli bir eğlence sunabiliyor.

ZULA'da oyunculara 2 farklı taraftan birini seçme imkanı veriliyor. Oyuna adını veren Zula tarafında oyunun ana kahramanı Demir ve arkadaşları yer alıyor. Gladyo tarafında ise yabancı istihbarat ajanları yer alıyor. Oyuncular takım tabanlı savaşlar yapabilirken nişan alma yeteneklerini sergiliyorlar.

ZULA'yı ücretsiz indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Demolar

Super Cyborg

Eğer eskiden atari salonlarında oynadığınız Contra gibi oyunları özlüyorsanız Super Cyborg size benzer bir eğlence sunacaktır.

Super Cyborg'da dünyayı kurtarmaya çalışan robot ve insan karışımı bir kahramanı kontrol ediyoruz. Dünya üzerinde yabancı bir yaşam formu keşfediliyor ve bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için kahramanımız görevlendiriliyor. 2 boyutlu oyunda ekranda yatay olarak ilerliyoruz ve silahlarımızı kullanarak düşmanlarımızla çarpışıyor, engelleri aşmaya çalışıyoruz.

İndir Super Cyborg Retro Tarzda 2 Boyutlu Aksiyon Oyunu

LIMBO

Çıktığı yıl birçok farklı ödül kazanan LIMBO sahip olduğu oldukça yaratıcı şekilde tasarlanmış bulmacalarla sürükleyici bir oynanış sunuyordu. Oyunun siyah-beyaz renklerin hakim olduğu kendine has görsel stili ise oldukça hoş görünmekte. Oyundaki maceramızda kız kardeşi kaybolan bir kahramanı yöneterek LIMBO adlı gizemli dünyada kız kardeşimizin izini sürüyoruz.

Eğer platform oyunu seviyorsanız LIMBO size kaliteli bir macera sunabilecek bir yapım. Oyunun demosunu bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz, ayrıca oyunu indirimlerde çok makul fiyatlarla satın alabilmeniz de mümkün:

İndir LIMBO Bağımsız Platform-Puzzle Oyunu

Ücretli Oyunlar

Crashlands

Aksiyon RPG türünde bir hayatta kalma oyunu olan Crashlands bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip. Oyunda kontrol ettiğimiz kahramanımız uzayda nakliye işleriyle uğraşıyor; fakat bir gün yolculuğu sırasında kaza yapıyor ve tamamen yabancı bir gezegene iniş yapıyor. Bu gezegende bilinmeyen tehlikelerle yüzleşecek kahramanımıza yardım ediyoruz ve hayatta kalmasını sağlıyoruz.

Crashlands'ı indirimlerde makul fiyatlarla satın alabilmeniz mümkün:

İndir Crashlands Aksiyon RPG Oyunu

Age of Empires II HD

Age of Empires II HD'yi duymamış olmanız düşük bir ihtimal. Microsoft'un yenilenmiş klasik strateji oyununu tavsiye etmemizin sebebi ise kısa bir süre önce Age of Empires II HD'ye yeni bir genişleme paketi yayınlanmış olması. Age of Empires II HD: Rise of the Rajas adlı yeni ek paket bize günedoğu Asya medeniyetlerinin tarihsel hikayelerine tanık olabilme imkanı veriyor. Age of Empires II HD'nin yanında Age of Empires II HD: Rise of the Rajas genişleme paketini satın almayı isteyebilirsiniz:

Listemizdeki oyunlar bu kadar, eğer yeni düşük sistem gereksinimli oyunlar listelerimizi görmek isterseniz yazımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi eğlenceler!

