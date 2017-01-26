Dünyayı Değiştiren 30 Muhteşem İcat

Daha önce kimsenin kullanmadığı araçların bulunarak geliştirilmesine icat diyoruz. İcatlar, muhteşem hayal gücü ve hayatı kolaylaştırmak adına geliştiriliyor ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelebiliyorlar. Dünya tarihinin akışını değiştiren icatların hala hepsini teknoloji sayesinde farklı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz.

Ancak artık hayatımızın bir parçası haline gelen bu araçları o kadar benimsemiş ve kanıksamış bir durumdayız ki, olmasalardı ne yapardık düşünmüyoruz bile. Bu yüzden sizi 5 dakikalığına aşağıdaki icatlar olmasa ne yapardık diye düşünmeye sevk edecek bir makaleyle baş başa bırakıyoruz. Unutmayın, pratik zekaları ve hayal gücü kuvvetli insanlar sayesinde bugün son derece rahat yaşıyoruz. Yine onlar sayesinde biz de hayal gücümüzü kullanabiliyoruz.

1-Yelkenli tekneler

İlk yelkenli seyahatin Antik Mezopotamya'da Milattan Önce 6000 yılında icat edildiği biliniyor. Ticaret yollarını çoğaltan ve uygarlığın hızla gelişmesine yol açan bu muazzam fikir insanoğlunun gelişmesinde kuşkusuz büyük rol oynadı.

2-Tekerlek

M.Ö 4000 ile 3550 yılları arasına denk geldiği düşünülüyor. Tıpkı yelkenliler gibi insanoğlunun bir yerden bir yere gidişinde çığır açan bu buluş, Bakır Çağında Mezopotamya ile Avrasya'da kullanılmaya başlanmış.

3-Çivi

Eski Mısırda ilk kullanılmaya başlanan maden çiviler, inşaat alanında devrim yaratmışlar. En eski çivi M.Ö 3400 yıllarında kullanılmış. Seri üretim çivi yapımı ise Roma İmparatorluğu dönemine denk geliyor. Romalılar çivi yapımına çelik kullanarak devam etmişler.

4-Sabun

Antik Mezopotamya'da M.Ö 2800 yıllarına ait olduğu düşünülen sabun, uygarlığın gelişmesinde önemli katalizörlerden biri olmuş. Öte yandan ilk kapalı tuvaletin icadı M.Ö 3000 yıllarında Kuzey İskoçya'ya uzanıyor.

5-Abaküs

Yine uygarlığın beşiği olan Antik Mezopotamya'da M.Ö 2700 yıllarında icat edilen abaküs yani hesap makinesi olmasaydı halimiz nice olurdu diye düşünmeden edemiyoruz. Abaküs ilk Sümerlerin para hesaplamak için kullandığı bir icattı.

6-Pusula

Yelkenden çok sonra hayata geçirilen pusulanın icadı M.Ö 206 senesine kadar uzanıyor. İlk pusula Çin'de bulunmuş. Keşifler çağının başlamasına olağanüstü bir katkıda bulunduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya'da ticaretin gelişmesi için önemli bir icat olan pusula, Çin'de aynı zamanda fal bakmak için de kullanılıyordu.

7- Kağıt

M.Ö 105 yılında yazılı belgeleri saklamak için icat edilen ve papirüsten kat kata dayanıklı olan kağıt, yine Çin malı bir icat. Dokümanların derlenmesi için kullanılan kağıt, Mısırlıların geliştirdiği papirüs yapraklarından çok daha sağlam, yazıyı tutabilen yapısıyla kısa zamanda tüm uygarlıklarca benimsendi.

8-Barut

Patlayıcı maddelerin atası 142 yılında Çin'de icat edildi. Bu buluş yıllarca yüz yıllarca Çin'den dışarı çıkmamıştır. Tao'cu bir rahip ve kimyager olan Wei Boyang'ın icadı olduğu biliniyor. İlk önce havai fişekler için kullanılan barutun kaderi savaş endüstrisini ateşleyen bir icat olarak tarihe geçti.

9-Mekanik saat

İcatlar söz konusu olunca Çin sınırlarından çıkmak mümkün değil. Mekanik saat 725 yılında Çin'de icat edilmiş. Bu süper icat bugünlerde yaz ve kış saati uygulamasında "ayarlamak adına" sorun çıkarsa da insanlığın ilerlemesinde büyük rol oynadı. Mekanik araçların son derece gelişmesine yol açtı.

10-Matbaa

Matbaayı icat edenler, artık Hristiyanlığı benimseyen Romalılar ve tarihi de 1440 yılına denk geliyor. Johannes Gutenberg tarafından icat edilen ve bu mekanik dev insanlığın bilgiyi yayabilmesinde şüphesiz en önemli araçlardan biri oldu. Tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştiren Gutenberg'in bu buluşu, aslında 1200'lü yıllarda Çinli bir mucit olan Pi Sheng'e ait. Matbaa maalesef ülkemize 1726 yılında geldi. Bunda uzun yıllar ülkede okuma yazma bilenin neredeyse olmaması ve alt yapı eksikliğidir.

11-Termometre

Avrupa'da Venedik Cumhuriyeti'nde 1612 yılında icat edilen termometre, bugün tıptan tutun neredeyse her alanda kullanılıyor. İlk termoskop Galileo Galilei tarafından tasarlanmış olsa da onu 1612 yılında geliştiren ve daha işlevsel kılan mucit, 1612 yılında Santorio Santorio olmuş. Santigrat birimini de bulan odur.

12-İlk modern buharlı makine

1698 yılında İngiltere'de geliştirilen buharlı makine, Thomas Savery adında bir mühendisin geliştirdiği araç olarak kabul edilir. Madenlerden su pompalamak için kullanılmaya başlanmıştı. Daha sonra endüstri devrimini başlatan bir görev üstlendiğini de hatırlamakta fayda var.

13-Buzdolabı

Şüphesiz önemli bir gereç olan buzdolabını ilk icat eden İskoçyalı fizikçi William Cullen'a insanlık 1750 yılından beri çok şey borçlu. Ancak buzdolabının evlere girmesi ve ticari kullanımı 1913 yılını bulmuş.

14-Bilgisayar

Tüm bilgisayarların babası olan cihaz 19'uncu yüzyılda İngiliz matematik dehası Charles Babbage tarafından mekanik bir aygıt olarak geliştirildi. Babbage analitik hesaplar yapabilmek için bu cihazı icat etmişti.

15-Telegraf

1816'da İngiltere'de Francis Ronalds tarafından icat edilen telegraf,1837 yılında haberleşme alanında kullanılmak üzere Amerikalı Samuel Morse tarafından geliştirildi. Morse uzak mesafelerde bu icadın kullanılması içim bir de sinyal dili geliştirmişti.

16-Fotoğraf

Nicéphore Niépce adında bir mucidin 1816 yılında Fransa'da icat ettiği fotoğraf makinesi insanlığın dünyaya bakışını değiştirdi. Görsel iletişim tamamıyla çağ atladı. Ancak 11. ve 16. yüzyıllar arasında da, insanlar karanlık odaya ya da "Camera Obscura" fikriyle ilgili çalışmalar yapmışlardı. Amao zamanlar kağıt üzerine bir resmin “alınması” söz konusu bile değildi. Bunların arasında bir de İslam mucidi vardı, ancak dini baskılar yüzünden bir gelişme sağlayamıştı.

17-Modern Rafineri

1848 yılında İskoçya'da James Young isimli bir kimyager tarafından geliştirilen ilk rafineri, ham petrolden kerosen ayıklamayı başardı. Kerosen, genellikle sanayide kullanılan bu petrol türevi, halk dilinde gazyağı olarak da biliniyor. 150 °C ile 270 °C arasında petrolün çok ince bir şekilde damıtılmasıyla elde edilebiliyordu.

18-İçten yanmalı motor

1859 yılına ilk içten yanmalı motor Fransa'da Jean Joseph Étienne Lenoir isimli Belçika menşeli bir mühendis tarafından icat edildi. Kömür yerine rafine edilmiş gazın ilk kullanıldığı içten yanmalı motor, bugün karada ve havada tüm araçlarda işlevsel olarak kullanılıyor.

19-Telefon

ABD ve Kanada icadı olan telefon 1876 yılında bulunmuştur. Bir çok mucit tarafından üzerinde çeşitli çalışmalar yapılan telefonun babası İskoçyalı mucit Alexander Graham Bell olarak kabul edilir.

20-Ampul

Hakkında kimin icat ettiğine dair birçok söylenti olsa da İngiliz bilim adamı Warren de la Rue tarafından tasarlanan ampulü günümüzde ticari olarak kullanıp patentini alan kişi Thomas Edison'dur. Edison bu patenti 1879 yılında almış ve seri üretime geçmeyi başarmıştır. Aynı dönemde Nicola Tesla'da bu icadı geliştirmeye çalışıyordu ancak maddi sıkıntılardan dolayı başaramadığı söylenir.

21-İlk otomobil

Otomobiller olmasa hayatımız nasıl olabilirdi? Hayal bile edemiyoruz değil mi? Bizi bu derin ve karanlık düşüncelerden kurtaran mühendis Karl Benz'e çok şey borçluyuz o zaman. Benz Patent-Motorwagen adını alan ilk otomobil 1886 yılında yollara çıktı.

22-Radyo

Birçok mucit radyo dalgalarıyla uzun mesafe iletişimi üzerinde çalışsa da burada kupayı 1895 yılında Guglielmo Marconi'ye teslim ediyoruz. En kullanışlı prototipi icat etmeyi başaran Marconi kablosuz telgraf sisteminin de babası olarak biliniyor.

23-Uçak

Havacılık endüstrisinin babaları olarak kabul edilen Orville ve Wilbur Wright kardeşler, 1903 yılında Güney Crolina üzerinde 4 mil uçmau-yı başarark muazzam bir endüstrinin temellerini attılar.

24-Modern Klima Sistemi

İlk modern klima 1902 yılında ABD'de mühendis Willis Carrier tarafından geliştirildi. Bu sistem olmasaydı neler olabilirdi bir düşünün

25-Transistör

Gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanı olan transistörler, John Bardeen ve Walter Brattain adında iki mühendis tarafından ABD'de AT&T'nin Bell laboratuvarlarında 1947 yılında icat edildi.

26-Cep Telefonu

Motorola mühendisleri John F. Mitchell ve Martin Cooper, ilk cep telefonunu 1973 yılında icat etmeyi başardılar. Bugün kullandıklarımızdan çok farklı ve sadece konuşmaya yarayan bu cihaz oldukça büyük ve gösterişliydi. Ama iyi ki icat etmişler.

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