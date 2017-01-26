Pek çok insan, altyazılı film veya dizi izlemeye önyargılı yaklaşabiliyor. Ancak, filmleri veya dizileri altyazılı izlemeye başladıktan sonra bundan vazgeçmek oldukça zor olabiliyor. Çünkü, kötü seslendirilmiş bir film veya diziyi izlemek yerine altyazılı bir şekilde izlemek daha keyifli oluyor. Bizler de bu rehberimizde, dizi ve filmlere altyazı nasıl eklenir konusuna değineceğiz.

Altyazı Kullanmaya Başlamanız için Geçerli Nedenler

Çeviriler: Yabancı bir film, dizi veya anime izliyorsanız ve bu dili bilmiyorsanız, bir çeviriye ihtiyacınız olacaktır. Çoğu kişi için altyazılar, seslendirme yapılmış bir film, dizi veya animeyi seyretmekten daha iyi bir tercihtir.

Duyulmayan Diyaloglar: Karakterlerin seslerini anlamak bazen zor olabiliyor. Aynı şekilde, ses karışımıyla ilgili sorunlarda da bu durum geçerli. Örneğin; diyalog sırasında ses efektlerinin çok yüksek olması gibi durumlar, altyazı tercih etmenizde etken olabilir.

Anlatıyı Kavrama: Game of Thrones ya da benzer bir türde izlediğiniz film ya da dizilerde altyazı tercih etmek, karakterlerin repliklerini takip edebilmek açısından daha kolay olmasını sağlayabilir.

Kaliteli Altyazılar Nasıl Bulunur?

Bir videoyu altyazılı olarak izleyebilmek için, o video dosyasıyla senkronize edilen bir altyazı dosyası bulmanız gerekiyor. Bir torrent sitesinden film indirdiğinizde, bu oldukça kolay olabilir. Ancak, YouTube’dan indirdiğiniz bir videoda altyazı bulabilmeniz oldukça zor diyebilirim.

Altyazı aramak için kullanabileceğiniz siteler

OpenSubtitles: Büyük bir altyazı veritabanına sahip olan bu sitede, işinize yarayabilecek altyazıları kolayca bulabilirsiniz. Sitenin reklamlarla dolu olduğunu söylemekte fayda var.

Altyazi.org: Eski adıyla Divxplanet olarak bilinen altyazi.org sitesinde yabancı film, dizi, anime gibi türlerde altyazıları bulmanız oldukça kolay. Türkiye’de en çok kullanılan sitelerden biri diyebilirim.

Turkcealtyazi.org: Yine en çok kullanılan altyazı sitelerinden biri olan turkcealtyazi.org sitesinde de aradığınız dizi, film ya da animenin altyazılarına çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Oynatma Sırasında Altyazıları Ekleme

Çoğu video oynatıcısında, dosya tabanlı altyazı ekleme özelliği bulunuyor. Örnek olarak; ücretsiz, açık kaynaklı ve en çok kullanılan video oynatıcılardan biri olan VLC Player’ı göstereceğiz.

İndir VLC for Android Android İçin Video Oynatıcı VLC Uygulaması

Altyazı dosyasının adını, video dosyasının tam adıyla değiştirdiğinizde (format uzantısı hariç) her iki dosya aynı klasördeyse, VLC Player’da videoyu açar açmaz altyazı dosyası yüklenecektir. Bu durum, diğer video oynatıcılarında da geçerlidir.

Videonun adı şu şekildeyse:

The.Shawshank.Redemption.1994.BluRay.1080p.x264.mp4

Altyazı dosyanız da şu şekilde olmalıdır:

The.Shawshank.Redemption.1994.BluRay.1080p.x264.srt

Altyazıyı Elle Ekleme

Kullanmak istediğiniz altyazı dosyası videoya otomatik olarak yüklenmezse veya birden fazla altyazı dosyanız varsa ve bir tanesini yüklemek istiyorsanız iki farklı yöntem izleyebilirsiniz.

Öncelikle menüden Altyazı > Altyazı Dosyasını Ekle seçeneğini kullanarak dosyayı seçebilir, ikinci olara da altyazı dosyasını video oynatılırken sürükle-bırak yöntemiyle yükleyebilirsiniz.

Altyazıları Video Dosyasına Gömmek

Yukarıdaki yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız, altyazı dosyalarını video dosyalarına sabitleyebilmeniz de mümkün. Handbrake adlı yazılım sayesinde bu işi kolayca yapabilirsiniz. Handbrake’i yükledikten sonra video dosyasını Kaynak olarak seçiyoruz, Altyazılar sekmesinde ise Harici SRT Ekle seçeneğine tıklayarak altyazı dosyasını seçiyoruz.

Yol gösterici olması amacıyla, aşağıda İngilizce olarak hazırlanmış videoyu izleyerek nasıl yapılacağını kavrayabilirsiniz.

Bizler altyazı konusundaki fikirlerimizi ve düşüncelerimizi belirttik. Peki siz neden altyazı kullanıyorsunuz? Ve altyazı indirmek için kullandığınız alternatif siteler varsa bizlerle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

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