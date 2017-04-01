Ülkemizde 3G teknolojisini kullanmaya başlamamız ile data hatları hayatımıza girdi. Eskisinden daha hızlı mobil internet işlerimizi kolaylaştırmaya başladı. Peki data hatları nedir, nerelerde kullanılır ve numaraları nasıl öğrenilir? Bu yazımızda bu soruların hepsine cevap vereceğiz.

Data Hattı Nedir?

Data hatları, ilk bakışta cep telefonu hatlarından farksız gözükür fakat sadece 2G, 3G ya da 4.5G şebekelerini kullanarak data (internet) alışverişi yapılmasını sağlar. Yani internete bağlanabilir, SMS gönderebilir alabilir ancak konuşmanıza izin vermez.

Data Hattı ile Sim Kart Arasında Hangi Farklar Var?

Sim kart ile data hattının arasında arama yapamama dışında hiçbir fark yoktur.

Data Hatlarının Telefon Numarası Var Mıdır?

Evet data hatları da aynı normal sim kartlar gibi numaralara sahiptir.

Data Hattında Pin Kodu Var Mıdır?

Evet, data hatları normal sim kartlarda bulunan Pin ve Puk kodlarına sahiptir.

Data Hatları Nerede Kullanılır?

Data hatlarının kullanım alanları oldukça geniştir. Genel olarak baktığımızda Araç Takip Sistemleri, Sunucular, Sim kart girişine sahip dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir Wi-Fi cihazlarında kullanılabilir. Bunların dışında hem Sim kart hem de internet desteğini bünyesinde barındıran bütün elektronik cihazlarda data hattı kullanılabilir.

Data Hattı Numarası Nasıl Öğrenilir?

Data hatlarının numaraya sahip olduğunu belirtmiştik. Bu numara data hatları aramaya kapalı olduğundan çoğu zaman unutulabiliyor. Bu noktada bulunduğunuz operatörde online işlemleri kullanmak istediğinizde numara yüzünden sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz.

Data hattınızın numarasını öğrenmeniz için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan biri varsa SMS paketini kullanarak başka bir numaraya SMS göndermek, ikincisi ise data hattını bir telefona takarak *101# numarasını tuşlayıp arama yapmak. Numaranız ücretsiz olarak ekranınızda gözükecektir.

Data Hattı Numaraları Taşınabilir Mi?

Ülkemizde yürürlükle olan numara taşıma uygulamasından data hatları da tam olarak faydalanabilir. İstediğiniz operatöre hattınızı taşıyabilir, avantajlı olan tarife yada paketleri kullanabilirsiniz.

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