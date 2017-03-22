?     Geri Bildirim
TamindirBlogİnternet , Nasıl YapılırCihazınızın Pil Ömrüne Ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google Hizmeti

Cihazınızın Pil Ömrüne ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google Hizmeti

İnternet

- 22.03.2017 -
0 Yorum

Cihazınızın Pil Ömrüne ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google Hizmeti

Google’ın bazı uygulamaları cihazınıza önceden yüklenmiş olarak geliyor ve çeşitli verilerinizi kendi sunucularına göndererek çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Ancak, bazı uygulamaların yüklemesini kaldırarak ya da devre dışı bırakarak Google ile paylaştığınız verileri sınırlayabiliyor ve pil ömrünü artırabiliyorsunuz. Sizler için hazırladığımız bu listede, cihazınızın pil ömrüne ve gizliliğine zarar veren 7 ücretsiz Google hizmetini sıraladık.

Varsayılan olarak bazı Google hizmetleri ve uygulamaları cihazınızdan silemiyorsunuz, fakat devre dışı bırakabiliyorsunuz. Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa ve pil tüketiminiz fazlaysa bu hizmetleri durdurmak size fayda sağlayacaktır.

1. Google Play Hizmetleri

google play hizmetleri devre dışı bırak

Arka planda çalışan ve pek çok uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan Google Play Hizmetleri’ni root erişimi olmadan kaldıramıyorsunuz. Ancak bunu devre dışı bırakabilmeniz mümkün. Ayarlar > Uygulamalar adımlarını izledikten sonra Google Play Hizmetleri’ni bulun ve Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Bazı cihazlarda bu seçeneğin kullanılamadığını da söylemekte fayda var.

verileri otomatik senkronize et

Google Play Hizmetleri, cihazınız üzerinde en fazla pil tüketimine sahip olan uygulamalardan biri. Bu tüketimin önüne geçmek için senkronizasyonu devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar > Hesaplar adımlarını izledikten sonra sağ üst köşedeki butona tıklayarak “Verileri otomatik senk. Et” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırabilirsiniz.

2. Google Uygulaması

google uygulaması devre dışı bırak

Cihazınızda bulunan Google Arama adı altında görebileceğiniz bu uygulama sadece arama yapmak için değil, farklı görevleri yerine getirmek için de kullanılıyor. Root erişimi olmadan kaldırılmayan bu uygulamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için; Ayarlar > Uygulamalar adımlarını izleyin ve listeden Google Uygulaması’nı bularak Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.

etkinlik silme

Google Uygulaması ile paylaştığınız verileri sınırlamak istiyorsanız, uygulamayı başlatın ve Ayarlar > Hesaplar ve Gizlilik adımlarını izleyin. Etkinliğim bölümü altında bulunan tüm çevrimiçi etkinliklerinizi görebilir, sağ üstteki butona tıklayarak “Etkinlik silme ölçütü” sekmesinden bu verileri silebilirsiniz.

Google Uygulaması’nın pil tüketimini azaltmak istiyorsanız, Google Asistan özelliğini Ayarlar bölümü altından devre dışı bırakabilirsiniz.

3. Google Haritalar

haritalar devre dışı bırak

Google Haritalar’ın kullanıcıların konum geçmişlerini takip ettiğini daha önceden duymuşsunuzdur. Bu durum sizi rahatsız ediyorsa uygulayabileceğiniz adımlar elbette mevcut. Google Haritalar’ı cihazınızda root erişimi olmadan kaldıramıyorsunuz. Ancak, Ayarlar > Uygulamalar adımlarını izledikten sonra Google Haritalar’ı seçip Devre dışı bırak seçeneğini kullanabilirsiniz.

google konum geçmişi

Google Haritalar’ın konum geçmişinizi kaydetmesini durdurmak için uygulamayı başlatın ve Ayarlar menüsü altında Google Konum ayarları > Google Konum Geçmişi adımlarını izleyin ve konum geçmişi kaydetmeyi Kapalı konuma getirin.

konum pil tasarrufu

Google Haritalar’ın pil tüketimini azaltmak için Ayarlar > Google Konum ayarları > Mod adımlarını izleyin ve listeden Pil tasarrufu seçeneğini işaretleyin.

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

İndir8 MB
Google Maps Windows-phone
Google Maps Windows-phone Windows Phone için Google Haritalar Uygulaması

4. Google Takvim

takvim devre dışı bırak

Google Takvim uygulaması, randevularınızı ve benzer notlarınızı alabileceğiniz bir takvim uygulaması ve sizin ne yaptığınızı ve ne zaman yaptığınızı tam olarak biliyor. Root erişimi olmadan bu uygulamayı kaldıramıyorsunuz fakat Ayarlar > Uygulamalar > Google Takvim adımlarını izledikten sonra Devre Dışı bırak seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

takvim izinleri

Google Takvim tarafından istenen izinleri sınırlayarak, veri paylaşımını kısıtlayabilmeniz mümkün. Ayarlar > Uygulamalar > Google Takvim adımlarını izleyin ve ardından İzinler bölümüne girin. Burada Telefon ve Konum seçeneklerini devre dışı bırakabilirsiniz.

takvim devre dışı bırakma

Google Takvim’in pil tüketimine olan etkisini azaltmak için Ayarlar > Hesaplar > Google adımlarını izleyin ve Takvim uygulamasını Kapalı konuma getirin. Aynı şekilde, diğer uygulamaları da devre dışı bırakabilirsiniz.

İndir40.2 MB
Google Calendar iOS
Google Calendar iOS iPhone ve iPad için Google Takvim Uygulaması

İndir1.6 MB
Google Calendar Android
Google Calendar Android Android İçin Google Takvim Uygulaması

5. Google Fotoğraflar

fotoğraflar devre dışı bırak

Düzenli olarak fotoğraf çekiyorsanız, Google Fotoğraflar kütüphanenizde sizin, arkadaşlarınızın ve ailenizin fotoğraflarını bulabilirsiniz. Google Fotoğraflar’ı cihazınızdan kaldıramıyorsunuz fakat, yukarıdaki uygulamalarda olduğu gibi devre dışı bırakabiliyorsunuz.

google fotoğraflar yedekleme zamanı

Google Fotoğraflar da cihazınızın pil tüketiminde önemli bir role sahip. Yedekleme ve senkronize etme seçeneği kapalı konumdaysa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok, ancak aktif konumdaysa Ayarlar > Yedekleme ve senkronize etme > Yedekleme zamanı adımlarını izleyin ve Yalnızca şarj edilirken seçeneğini açık konuma getirin.

İndir
Google Photos Android
Google Photos Android Android için Fotoğraf Saklama ve Görüntüleme Uygulaması

İndir130 MB
Google Photos iOS
Google Photos iOS iPhone ve iPad için Fotoğraf Galerisi Uygulaması

6. Google Hangouts

hangouts ayarları

Ne yazık ki, root erişimi olmadan Google Hangouts uygulamasını da kaldıramıyorsunuz. Ancak, uygulamayı devre dışı bırakabilmeniz mümkün. Google tarafından toplanan kullanım istatistiklerini kapatmak için Hangouts Ayarları > Hesap adımlarını izleyin ve Google hesabınızı seçin. Açılan ekranda sayfanın altına inin ve Hangouts’u geliştirin seçeneğini Kapalı konuma getirin.

İndir10 MB
Hangouts Android
Hangouts Android Android İçin Mesajlaşma ve İletişim Uygulaması

İndir10.6 MB
Hangouts iOS
Hangouts iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Mesajlaşma ve İletişim Uygulaması

7. Google Chrome

google chrome devre dışı bırak

Google Chrome tarayıcısı, yeni Android sürümlerinde önyüklü olarak geliyor ve varsayılan web tarayıcısı olarak kullanılıyor. Root erişimi olmadan Chrome uygulamasını kaldırmanız mümkün değil, fakat devre dışı bırakabilirsiniz.

kullanim ve kilitlenme raporları

Google Chrome uygulaması da kullanım istatistiklerinizi toplayarak Google sunucularına gönderiyor. Bunun önüne geçmek için Google Chrome Ayarları > Gizlilik > Kullanım ve kilitlenme raporları seçeneğini Kapalı konuma getirin.

İndir22 MB
Google Chrome iOS
Google Chrome iOS iPhone ve iPad İçin İnternet Tarayıcısı Uygulaması

İndir24.61 MB
Google Chrome Android
Google Chrome Android Android İçin Google Chrome Web Tarayıcısı

Google Chrome’u kullandığınızda cihazınızın pili normalden daha hızlı bir şekilde boşalmaya başlar. Her ne kadar uygulamanın pil tasarruf modu bulunsa da, çeşitli resimlerin içeriği Google’ın sunucularına gönderiliyor. En iyi seçenek olarak, farklı bir tarayıcı kullanmak yerinde olacaktır. Mobilde Firefox uygulaması mükemmel bir alternatif olarak görünüyor ve Chrome’un özelliklerinin birçoğunu gizlilik ihlalleri olmadan sizlere sunuyor.

İndir29.4 MB
Firefox iOS
Firefox iOS iPhone ve iPad için İnternet Tarayıcısı

İndir23.13 MB
Firefox Android
Firefox Android Android İçin Popüler İnternet Tarayıcısı

Google Hesabı Nasıl Silinir?

Google'a Alternatif Olabilecek 7 Arama Motoru

Konular: İnternet Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 22.03.2017

Cihazınızın Pil Ömrüne ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google Hizmeti için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Yandex Hesabı Nasıl Silinir? Yandex Hesabı Nasıl Silinir? Yandex hesabı açıp servislerinden memnun kalmayan kullanıcılar için Yandex hesap silme işlemini anlatıyoruz. Yandex.Çeviri, Yandex Harita, Yandex…
Android O (Android 8.0) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Android O (Android 8.0) Hakkında Bilmeniz Gereken Her ŞeyGoogle, Android O 8.0 yazılım güncellemesinin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Android O 8.0 özellikleri görebilecek ilk kullanıcılar Pixel… Windows'a Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz 8 Ücretsiz İşletim Sistemi Windows'a Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz 8 Ücretsiz İşletim SistemiWindows, dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemleri arasında, zirvedeki yerini koruyan bir işletim sistemi. Satın almış olduğunuz…
Çevrimiçi Hesaplarınızı Daha Güvenli Hale Getirecek 18 Öneri Mobil Veri Kullanımını Azaltmak için Kullanabileceğiniz En İyi 5 Android Uygulaması

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR