Cihazınızın Pil Ömrüne ve Gizliliğine Zarar Veren 7 Ücretsiz Google Hizmeti

Google’ın bazı uygulamaları cihazınıza önceden yüklenmiş olarak geliyor ve çeşitli verilerinizi kendi sunucularına göndererek çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Ancak, bazı uygulamaların yüklemesini kaldırarak ya da devre dışı bırakarak Google ile paylaştığınız verileri sınırlayabiliyor ve pil ömrünü artırabiliyorsunuz. Sizler için hazırladığımız bu listede, cihazınızın pil ömrüne ve gizliliğine zarar veren 7 ücretsiz Google hizmetini sıraladık.

Varsayılan olarak bazı Google hizmetleri ve uygulamaları cihazınızdan silemiyorsunuz, fakat devre dışı bırakabiliyorsunuz. Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa ve pil tüketiminiz fazlaysa bu hizmetleri durdurmak size fayda sağlayacaktır.

1. Google Play Hizmetleri

Arka planda çalışan ve pek çok uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan Google Play Hizmetleri’ni root erişimi olmadan kaldıramıyorsunuz. Ancak bunu devre dışı bırakabilmeniz mümkün. Ayarlar > Uygulamalar adımlarını izledikten sonra Google Play Hizmetleri’ni bulun ve Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Bazı cihazlarda bu seçeneğin kullanılamadığını da söylemekte fayda var.

Google Play Hizmetleri, cihazınız üzerinde en fazla pil tüketimine sahip olan uygulamalardan biri. Bu tüketimin önüne geçmek için senkronizasyonu devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar > Hesaplar adımlarını izledikten sonra sağ üst köşedeki butona tıklayarak “Verileri otomatik senk. Et” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırabilirsiniz.

2. Google Uygulaması

Cihazınızda bulunan Google Arama adı altında görebileceğiniz bu uygulama sadece arama yapmak için değil, farklı görevleri yerine getirmek için de kullanılıyor. Root erişimi olmadan kaldırılmayan bu uygulamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için; Ayarlar > Uygulamalar adımlarını izleyin ve listeden Google Uygulaması’nı bularak Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.

Google Uygulaması ile paylaştığınız verileri sınırlamak istiyorsanız, uygulamayı başlatın ve Ayarlar > Hesaplar ve Gizlilik adımlarını izleyin. Etkinliğim bölümü altında bulunan tüm çevrimiçi etkinliklerinizi görebilir, sağ üstteki butona tıklayarak “Etkinlik silme ölçütü” sekmesinden bu verileri silebilirsiniz.

Google Uygulaması’nın pil tüketimini azaltmak istiyorsanız, Google Asistan özelliğini Ayarlar bölümü altından devre dışı bırakabilirsiniz.

3. Google Haritalar

Google Haritalar’ın kullanıcıların konum geçmişlerini takip ettiğini daha önceden duymuşsunuzdur. Bu durum sizi rahatsız ediyorsa uygulayabileceğiniz adımlar elbette mevcut. Google Haritalar’ı cihazınızda root erişimi olmadan kaldıramıyorsunuz. Ancak, Ayarlar > Uygulamalar adımlarını izledikten sonra Google Haritalar’ı seçip Devre dışı bırak seçeneğini kullanabilirsiniz.

Google Haritalar’ın konum geçmişinizi kaydetmesini durdurmak için uygulamayı başlatın ve Ayarlar menüsü altında Google Konum ayarları > Google Konum Geçmişi adımlarını izleyin ve konum geçmişi kaydetmeyi Kapalı konuma getirin.

Google Haritalar’ın pil tüketimini azaltmak için Ayarlar > Google Konum ayarları > Mod adımlarını izleyin ve listeden Pil tasarrufu seçeneğini işaretleyin.

4. Google Takvim

Google Takvim uygulaması, randevularınızı ve benzer notlarınızı alabileceğiniz bir takvim uygulaması ve sizin ne yaptığınızı ve ne zaman yaptığınızı tam olarak biliyor. Root erişimi olmadan bu uygulamayı kaldıramıyorsunuz fakat Ayarlar > Uygulamalar > Google Takvim adımlarını izledikten sonra Devre Dışı bırak seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Google Takvim tarafından istenen izinleri sınırlayarak, veri paylaşımını kısıtlayabilmeniz mümkün. Ayarlar > Uygulamalar > Google Takvim adımlarını izleyin ve ardından İzinler bölümüne girin. Burada Telefon ve Konum seçeneklerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Takvim’in pil tüketimine olan etkisini azaltmak için Ayarlar > Hesaplar > Google adımlarını izleyin ve Takvim uygulamasını Kapalı konuma getirin. Aynı şekilde, diğer uygulamaları da devre dışı bırakabilirsiniz.

5. Google Fotoğraflar

Düzenli olarak fotoğraf çekiyorsanız, Google Fotoğraflar kütüphanenizde sizin, arkadaşlarınızın ve ailenizin fotoğraflarını bulabilirsiniz. Google Fotoğraflar’ı cihazınızdan kaldıramıyorsunuz fakat, yukarıdaki uygulamalarda olduğu gibi devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Google Fotoğraflar da cihazınızın pil tüketiminde önemli bir role sahip. Yedekleme ve senkronize etme seçeneği kapalı konumdaysa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok, ancak aktif konumdaysa Ayarlar > Yedekleme ve senkronize etme > Yedekleme zamanı adımlarını izleyin ve Yalnızca şarj edilirken seçeneğini açık konuma getirin.

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6. Google Hangouts

Ne yazık ki, root erişimi olmadan Google Hangouts uygulamasını da kaldıramıyorsunuz. Ancak, uygulamayı devre dışı bırakabilmeniz mümkün. Google tarafından toplanan kullanım istatistiklerini kapatmak için Hangouts Ayarları > Hesap adımlarını izleyin ve Google hesabınızı seçin. Açılan ekranda sayfanın altına inin ve Hangouts’u geliştirin seçeneğini Kapalı konuma getirin.

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7. Google Chrome

Google Chrome tarayıcısı, yeni Android sürümlerinde önyüklü olarak geliyor ve varsayılan web tarayıcısı olarak kullanılıyor. Root erişimi olmadan Chrome uygulamasını kaldırmanız mümkün değil, fakat devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Chrome uygulaması da kullanım istatistiklerinizi toplayarak Google sunucularına gönderiyor. Bunun önüne geçmek için Google Chrome Ayarları > Gizlilik > Kullanım ve kilitlenme raporları seçeneğini Kapalı konuma getirin.

Google Chrome’u kullandığınızda cihazınızın pili normalden daha hızlı bir şekilde boşalmaya başlar. Her ne kadar uygulamanın pil tasarruf modu bulunsa da, çeşitli resimlerin içeriği Google’ın sunucularına gönderiliyor. En iyi seçenek olarak, farklı bir tarayıcı kullanmak yerinde olacaktır. Mobilde Firefox uygulaması mükemmel bir alternatif olarak görünüyor ve Chrome’un özelliklerinin birçoğunu gizlilik ihlalleri olmadan sizlere sunuyor.

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