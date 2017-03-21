Çevrimiçi Hesaplarınızı Daha Güvenli Hale Getirecek 18 Öneri

İnternet üzerinde hemen hemen her yerde kalıntılarımız bulunuyor desek yanlış olmaz. Zamanında popüler olan ancak şu an kullanılmayan web sitelerindeki hesaplarınız, sosyal medya profilleriniz ve daha birçok hesabınız hacker’lar için potansiyel bir av malzemesi haline geliyor. Dolayısıyla bunu güvence altına almak şart. Bizler de bunu düşündük ve çevrimiçi hesaplarınızı daha güvenli hale getirecek 18 öneriyi sizler için hazırladık.

1. Kullanmadığınız hesapları kapatın

Eski ve kullanılmayan hesaplarınızı kapatmak gerçekten çok önemli. Hesaplarınızda yer alan kişisel bilgileriniz ve şifreleriniz, aktif olarak kullandığınız hesapları da tehlikeye atıyor. Bu sebeple, artık kullanmadığınız hesapları bir köşede tutmak yerine kapatmanız yerinde bir karar olacaktır.

2. Şifre yöneticisi kullanın

1Password ve LastPass gibi şifre yöneticileri, çeşitli giriş bilgilerinizi yönetmenin yanında her hesap için aynı şifreyi kullanma zorunluluğundan kurtarıyor ve güvenli şifreler oluşturmanızı sağlıyor. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak bir şifre yöneticisi uygulaması indirebilirsiniz.

3. İki adımlı doğrulama kullanın

İki adımlı doğrulama özelliği birçok çevrimiçi hesapta kullanılabilir durumda. Kötü niyetli birisi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi ele geçirse bile SMS üzerinden veya uygulama üzerinden ekstra bir kod göndermeden hesabınıza erişmesi mümkün olmuyor. Yani kullanıcı adı ve şifreyi ele geçiren birinin, cihazınızı da ele geçirmesi anlamına geliyor.

4. Şifre sıfırlamayı koruyun

Şifre sıfırlama özelliği, ilgili web sitesine üye olurken vermiş olduğunuz özel bilgileri kullanarak şifrenizi kolayca sıfırlayabilmenizi sağlıyor. Hesabınız için kullandığınız e-posta adresi ele geçirildiğinde, hesabınız da tehlikeye girdiğinden bazı önlemler almanız gerçekten önemli. Örneğin, hesabınıza telefon numaranızı eklemeniz, gizli sorunuzun ve cevabının sadece sizin bilebileceğiniz bir bilgi olmasına dikkat edin.

5. Hesap etkinliğinizi kontrol edin

Çevrimiçi hesapların birçoğu, hesabınızdaki son etkinlikleri kontrol etmenize izin veriyor. Hesabınıza en son hangi tarih ve saatte, nereden ve hangi cihazdan giriş yapıldığını gösteren bu bölümden açık olan oturumları da anında kapatabiliyor ve tanımadığınız cihazlar için hesap izinlerini iptal edebiliyorsunuz.

6. Üçüncü taraf bağlantıları silin

Facebook ve Twitter gibi platformlarda, diğer uygulama ve hizmetlerin hesabınıza bağlanmasına izin verilebiliyor. Burada yanlış bir şey yok fakat, kötü amaçlı uygulamalardan biriyle bu şekilde bağlantı kurduğunuzda hesabınızın güvenliğini de tehlikeye atmış oluyorsunuz. Hesap bağlantılarınızı genellikle Ayarlar bölümü altındaki Uygulamalar bölümünden görebilirsiniz.

7. Yazılımlarınızı güncel tutun

Güvenlik açıklarının büyük bir kısmı, eski yazılımlarda ortaya çıkıyor ve güvenliğinizi tehlikeye sokuyor. Bu sebeple işletim sisteminizi, tarayıcılarınızı ve diğer yazılımlarınızı en son sürüme güncellemenizde fayda var. Artık birçok yazılım otomatik olarak güncellendiğinden, bazı riskler ortadan kalkmış olsa da siz yine de tedbiri elden bırakmayın.

8. Kimseye güvenmeyin

Kimlik avı dolandırıcılığına karşı daha dikkatli olmak için kendinizden başka kimseye güvenmemenizde fayda var. Hesabınızı ele geçirmek için gönderilen veya paylaşılan bağlantılar ve daha birçok yöntem ile hesabınızın güvenliğini tehlikeye atabilirsiniz. Bu sebeple, herhangi bir şeye tıklamadan ve okumadan önce düşünmeli ve doğru hareket etmelisiniz.

9. Ekstra yardım alın

Virüsten koruma programları ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyerek kimlik avı saldırıları ve benzer tehditlerden korunabilirsiniz. Kullandığınız cihaz için ücretli ve ücretsiz güvenlik yazılımlarını kolaylıkla edinebilirsiniz.

10. Güvenilir kişileri belirtin

Facebook’ta hesabınızı korumanız için güvenilir kişiler adı altında bir güvenlik önlemi sunuluyor. Ayarlar’da yer alan Güvenlik bölümünü ziyaret ettiğinizde bu bölüme güvendiğiniz kişilerin adını yazabilir, hesabınıza erişemediğinizde kullanmanız için gönderilen tek kullanımlık kodları bu kişilerden kolaylıkla edinebilirsiniz.

11. Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bir şifre yöneticisi kullanmaya başladıysanız bu sizin için oldukça kolay. Ancak, durumunuz her ne olursa olsun şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmeniz gerçekten çok önemli. Toplu halde yapılan saldırılardan ele geçirilen şifreleriniz sonraki saldırılarda sizi tehlikeye atabilir. Bu sebeple, birkaç aylık periyotlarla şifrenizi güçlü bir şifreyle değiştirmelisiniz.

12. Gizli bir e-posta adresi kullanın

Herhangi birisi e-posta adresinizi biliyorsa, hesaplarınıza nasıl girileceğini bilmesi muhtemel. Ve günümüzde birinin e-posta adresini bulmak gerçekten çok zor bir işlem değil. Yalnızca sosyal medya hesaplarınız için bir e-posta adresi almak ve bunu gizli tutmak, çevrimiçi hesaplarınızı daha güvenli hale getirmenin yöntemlerinden bir tanesi.

13. Telefonunuzun nerede olduğunu öğrenin

Çevrimiçi hesaplarınızın güvenliği cep telefonlarınızdan da soruluyor. Bu sebeple, telefonlarımızı da iyi korumamız gerekiyor. iOS veya Android cihazlarınızın kaybolma ihtimaline karşı uzaktan silme özelliklerini ayarlamanızı tavsiye ediyoruz.

14. Güncel tehditler ve güvenlik açıklarını takip edin

Sosyal medya platformlarında ve bunun dışındaki birçok platformda bulunan tehditler ve güvenlik açıkları, çoğu haber sitesi tarafından kullanıcılara bildiriliyor. Bu tür haberleri takip ederek, hesaplarınızı güvende tutabilir ve bu açıklardan zarar görmezsiniz.

15. VPN kullanın

Herkese açık bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzda VPN kullanmanın önemini daha önce duymuşsunuzdur. İyi bir VPN uygulaması kullanarak, gönderdiğiniz ve aldığınız verileri fazladan bir güvenlik katmanıyla koruyabilirsiniz.

16. PIN kodu kullanın

Akıllı telefonlarınızda ve dizüstü bilgisayarınızda bir PIN kodu veya şifre kullanmak, yabancı kişilere karşı her türlü koruma sağlayabiliyor. Cihazlarınızı parola koruması, parmak izi koruması, yüz tanıma veya retina koruması gibi güvenlik katmanlarından biriyle korumanızı tavsiye ediyoruz.

17. Hesaplarınızı kendinize saklayın

Bilgisayarınızda veya diğer cihazlarınızda hesaplarınızı diğer insanlardan korumak için erişimi mümkün olduğunca sınırlamak gerçekten önemli. Tarayıcılarda ve telefonunuzda şifremi hatırla özelliğinin aktif olmadığından emin olmanızda fayda var.

18. İnternette ne paylaştığınızı kontrol edin

Ev adresiniz, doğum gününüz, desteklediğiniz futbol takımı, evcil hayvanınız gibi kimliğinizi doğrulamak için kullanılabilecek kişisel ayrıntıların, sosyal medya hesaplarınızda açık bir şekilde sergilenmediğinden emin olun. Bu sayede “sosyal mühendislik” adı verilen ve karşıdaki kişi hakkında bilgi toplanarak hesabını ele geçirme yönteminden korunmuş olacaksınız.

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