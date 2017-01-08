CES 2017’nin En Dikkat Çeken Teknolojileri Seçildi

CES 2017’de bir çok teknoloji ile karşılaştık. Bunlardan bazıları ulaşılmaz gibi görünen tüketici araçları olsa da aralarından sıyrılarak, ayaklarını bu dünyaya basan yenilikler de vardı. Aşağıda size sunduğumuz liste, ana akım ya da popüler ürünlerin dışında gerçekten ses getiren ve oldukça yenilikçi, bir amaca hizmet etme hedefi güden ürünler olarak ön plana çıkıyorlardı.

CES 2017 en iyi tüketici teknoloji ürünlerine aday olan cihazları aşağıda sizler için derleyerek sıraladık.

En iyi Ulaşılabilirlik Teknolojisi

Whill Model M, bir engelli tekerlekli sandalyesi olarak öne çıksa da bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. 4 çekerli bu tekerlekli sandalye kullanıcısının hiçbir zorlanma yaşamadan her türlü yüzeyde kesintisiz dolaşma kabiliyeti sunabiliyor. Whill Model M, tek şarjla neredeyse 20 km menzile sahip.

En iyi Otomotiv Teknolojisi

CES 2017’nin en çok ilgi çeken tarafı birbirinden üstüm otonom araçların gövde gösterisiydi. Ancak bu beyin yakan teknolojilerin arasından sıyrılarak “en iyi otomotiv teknolojisi” unvanını Honda’nın Honda Riding Assist adı verilen yeni motosikleti kazandı.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu motosiklet, kendi başına hareket ederken saatte 10 km hıza kadar çıkabiliyor, sokak ışıklarında kendi kendine durabiliyor ve sürücüsünün ayaklarını yere koymadan üzerinde oturtabilmesine olanak veriyor. Bu araç aynı zamanda en yenilikçi teknoloji ödülüne de layık görüldü.

En iyi Mobil Telefon

ASUS ZenFone AR bu sene en iyi mobil telefon ödülüne açık ara sahip oldu. Asus Zenfone AR, Qualcomm Snapdragon 821 işlemci taşıyor. Her ne kadar Google Tango teknolojisini destekleyen ikinci telefon olsa da Google Daydream desteği de vererek iki teknolojiyi bir arada sunan ilk telefon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

En İyi TV Ürünü

LG OLED W-Series televizyonlar CES 2017’nin tartışmasız hakimi oldular. Fuarda, dünyanın en büyük görüntü paneli üreticilerinden biri olan LG, 4K çözünürlük sunan UHD TV ailesinin yeni üyelerini tanıttı. UHD TV ailesinin 3. jenerasyonu olan bu yeni televizyonlar sahip oldukları nano hücre teknolojisi ile dikkat çektiler. Bir bozuk paradan daha ince olan bu televizyonların görüntü kaliteleri de beyin yakıyordu.

En İyi PC Oyun Ürünü

Razer Project Ariana kesinlikle CES 2017’de oyun severlerin başından ayrılamadıkları bir ürün oldu.

Henüz tamamen deneysel bir proje olsa da oyun teknolojileri için umut vaat eden bir girişim olduğu tescillenen Ariana, en iyi yun ürünü ödülüne koşuverdi.

En Sıra Dışı Ürün

Fisher-Price Smart Cycle çocuklarınıza hem oyun hem de egzersiz keyfi verecek oldukça eğlenceli bir ürün. Keşke benim de olsa diyebileceğiniz bu ürün, TV’nin karşısına yerleştirilerek Bluetooth vasıtasıyla çocukların eğlenmesini ve öğrenmesini hedeflemiş. Oyunlar oldukça çeşitli olarak tasarlanmışlar. Fisher-Price Smart Cycle heceleme oyunlarından kelime bulmacalarına ve hareketli oyunlara kadar bir dünya içerik sunuyor.

En İyi Kendin Yap Teknolojisi

Lego Boost, CES 2017’nin en sevilen ürünlerinden biri oldu. Kendi kendine bir şeyler inşa etmeyi seven herkesin, inşa ettikleri şeylere biraz da zeka katabildikleri Lego Boost hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çekti. Lego Boost çocukların kodlama yöntemiyle inşa ettikleri robotlara yetenek kazandırabilmelerini amaçlıyor.

En İyi PC Teknolojisi

Dell XPS 13 2 in 1 bilgisayarı adından da anlayacağınız gibi ikisi bir arada bir cihaz. Intel’in son nesil çekirdekleriyle donatılmış olan Dell XPS 13 kendi kulvarındaki diğer cihazlardan çok daha güçlü. Bir tablet ve dizüstü arasında seçim yapamayanlar için ideal bir seçim. Dell XPS 13 bu yıl CES 2017’nin parlayan yıldızlarından biri oldu.

Geleceğin Arabası Faraday Future CES 2017’de

2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler

Samsung Yeni Kavisli Monitörünü Duyurmak İçin CES'i Bekleyemedi