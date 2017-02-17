Büyük Amerikan Teknoloji Şirketleri Çin Pazarında Ne Yapmaya Çalışıyor?

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri oldukça geniş ve teknolojik olarak kendilerinden üstün Çin pazarında ne yapmaya çalışırlar, hiç düşündünüz mü? Amerikan menşeli doğudan yatırım sermayeleri, ekonomi ve ticarette liberalleşme eğilimlerinin hız kazanmasıyla, sermayenin serbest dolaşımını da buna paralel olarak artırdılar ve ticareti serbestleşmeyi bir avantaj olarak gördüler. Çin bu noktada en önemli hedeflerden biriydi.

Günümüzde dünyanın en fazla ticaret hacmine sahip ilk üç ülkesi arasında yer alan Çin’in ABD'nin teknolojik pazar radarına girmesi aslında çok yakın tarihlere değil, aksine 1978'lere kadar uzanıyor. Özellikle Çin’in uluslararası ticareti, 1979’da ekonomisinin dışa açılmasıyla oldukça hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı. Ancak çoğu bürokratik yaptırımın son 10 yılda hafiflemesiyle birlikte Çin ve ABD arasındaki teknolojik ve genel ticaret hacmi her yıl ortalama yüzde 17-18 oranında artış gösterebiliyor. Bu oran dünya ticaretinin artış ortalamasının üç katından fazla olarak dikkat çekiyor.

Çin Pazarı Dengeleri ve ABD

Dünyanın en büyük teknolojik pazarı olan Çin'de 1 milyar 350 milyon kişi yaşıyor ve ülkenin yüzde 90’ı akıllı telefon kullanıyor. Bu resmi olmayan ölçüme göre bu oranın yüzde 35'inin ikinci bir mobil cihazı da var. Çin'de lider teknoloji şirketi Xiaomi ve Huawei olarak gösterilirken yabancı sermaye olarak Apple dördüncü sırada yer alıyor.

ABD'nin Çin'i bir pazar olarak seçmesinin en önemli sebeplerinden biri, ülkenin Doğu Asya bölgesinde de ticari açıdan önemli bir konuma sahip olması. Öte yandan Çin’in son yıllarda sürekli artan ve özellikle 2001 yılında WTO’ya üyeliğinden sonra hızlı bir ivme kazandırdığı dünya ekonomisi ile bütünleşmesi, doğal olarak ABD ile olan ticaretini de oldukça artırmıştı. 2010 yılından itibaren Çin ABD ile olan elektronik ticaret hacmini yüzde 29,1 oranına yükselterek, ABD'nin elektronik ticarette cazibe merkezi haline gelmesi tüm bu sebeplerden dolayı hiç şaşırılacak bir durum değil.

Yatırımlar Açısında ABD'nin Çin'deki Pozisyonu

İhracat ve ithalat konusunda Çin'in en yakın ortağı olan, bu sebepten Çin'e yatırım yapmaya çalışan Amerikan menşeli sermayeler için durum birçok açıdan hala pürüzler taşıyor. Çin'de kendine merkezler açarak ülkeye dahil olmaya çalışan ABD şirketlerinin önemli 4 noktayı mutlaka iyi irdelemeleri gerekiyor.

1-Çin sosyal ve kültürel altyapısını anlayabilmek,

2-Çinli tüketicilerin talep ve hizmet beklentileri doğru anlayarak hızla cevap verebilmek,

3-Büyük yatırımların politik karışıklara yol açması önleyebilecek sağduyu,

4-Güvenilir ortaklıklar oluşturmak için az sayıda Çinli şirket bulunması

Bu 4 etken iyice irdelenemediği için Çin'e yelken açan pek çok ABD sermayeli teknoloji şirketi başarı yerine hayal kırıklığı ile karşılaştılar.

Peki, Neden Çin?

Nüfusun elektronik cihazlara olan ilgisi, nüfusun kendi potansiyeli ile karşılaştırıldığında, ABD menşeli şirketler için büyük bir gelir kapısı olduğu kaçınılmaz. Üstelik Asya'nın tam ortasında olduğu da düşünülünce tüm bölgeye yayılabilmek için bir sıçrama tahtası olarak da lojistik bir önemi var. Ancak ekonomistler ABD şirketlerinin Çin'de kar edinebilmek için daha birçok kriteri değerlendirmesi gerektiğini savunuyorlar.

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