Birbirinden İlginç ve Benzersiz Özelliklere Sahip 5 Akıllı Telefon

Bugünlerde hemen hemen her akıllı telefon aynı püf noktaları içeriyor. Elbette, kiminde daha büyük bir ekran, kiminde daha fazla depolama alanı veya kiminde diğerlerinden farklı özellikler olabilir. Ancak genel olarak, aynı tür özelliklerin farklı versiyonlarını tekrar görüyoruz. Neyse ki bu kalabalığın arasından sıyrılan bazı cihazlar var. Bu blogda, birbirinden ilginç ve benzersiz özelliklere sahip 5 akıllı telefonu inceledik.

Kızılötesi ışık veya termal ısı kullanarak nesneleri görebilme yeteneğine sahip olanlardan tutunda, artırılmış gerçekliğin dünyasına doğru yolculuğa çıkaran işte o 5 akıllı telefon:

Lenovo Phab 2 Pro

Google'ın Tango artırılmış gerçeklik yazılımı ve derinlik algılayan 3D kamera sistemi ile donatılmış olan Lenovo Phab 2 Pro, sanal nesnelerin çevrenizdeki gerçek dünyayla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Bu telefon, Asus ZenFone AR gibi birkaç telefonla birlikte adeta geleceğe ışık tutuyor.

Changhong H2

Changhong 2 akıllı telefon bir çeşit görme vizyonuna sahip. Bir şeye yaklaştığınızda kızılötesi spektrometre kullanan Changhong H2, bir ilacın sahte olup olmadığını, vücut yağ oranınızı ve hatta bir ürünün taze olup olmadığını belirleyebiliyor. Bunu nesnelerin yüzeyine özel bir ışık göndererek yapıyor. Nesneden gelen moleküller ışıkları farklı yollarla geri gönderiyorlar ve bu bilgi, işlenmek ve analiz edilmek üzere bir veritabanına gönderiliyor. Muhteşem, sizce de öyle değil mi?

Motorola Moto Z Serisi

Motorola Moto Z serisini zaten biliyorsunuz ama biz tekrar üzerinden geçelim. Bilindiği üzere Moto Z ince ve hızlı bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Fakat kendisini benzersiz kılan arka tarafındaki manyetik alan. Kullanıcılar, telefonun işlevini nasıl değiştireceklerine karar vererek, powerbank veya taşınabilir hoparlör gibi farklı modülleri telefona monte edebiliyorlar.

Cat S60

Cat S60'ın benzersiz özelliği ise, 6 feet'e kadar telefonun su altında kalmasını sağlayan sert bir dış tasarıma sahip olması ve termal görüntüleme kamerası bulunması diyebiliriz. Telefonun arka kamerasında bulunan bu termal kamera, kullanıcıların nesnelerin sıcaklığını görselleştirmesine yardımcı oluyor. Üstelik termal görüntüleme ile ilgili farklı filtreler ve araçlar sunan uygulaması bile var.

Alcatel OneTouch Idol 4S

Alcatel OneTouch Idol 4S ise, yüksek sesli hoparlörleri ve 16 megapiksel kamerasıyla sektörde rekabet etmeye çalışıyor. Onu özel kılan detaya gelince, telefonu nasıl tutarsanız tutun o arayüzde cihazda gezinebiliyorsunuz. Cihaz, bunu yapmanıza yardımcı olan bir yazılımla birlikte geliyor.

Telefonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Motorola Moto Z Serisi Resmen Duyuruldu

Lenovo Phab 2 Google'ın Tango Projesiyle Birlikte Satışa Sunuldu

Dayanıklılığıyla Dudak Uçuklatan Cat S60'a Merhaba Deyin!