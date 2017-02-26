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Bir YouTube Kanalı Yeni Bir Video Yüklediğinde Nasıl Bildirim Alınır?

Nasıl yapılır

- 26.02.2017 -
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Bir YouTube Kanalı Yeni Bir Video Yüklediğinde Nasıl Bildirim Alınır?

Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi YouTube, şüphesiz altın çağlarını yaşıyor. Yüzbinlerce kanal sahibi, abonelerine her gün yeni videolar hazırlayıp sunuyorlar. Bir dakikada yüklenen yüzlerce video, sizin için önemli olabilecek şeyleri kaçırmanıza neden olabiliyor. Biz de bu rehberimizde, bir YouTube kanalı yeni bir video yüklediğinde nasıl bildirim alabileceğinizi anlatıyoruz.

YouTube’daki bir kanala abone olsanız bile, yeni bir video yüklendiğini göremeyebilirsiniz. YouTube bildirimleri sayesinde, favori kanallarınızın yüklediği bir videoyu asla kaçırmamayı garantiye alabilmeniz mümkün.

kanal bildirimleri

YouTube bildirimlerinin tek tek kanallar için ayarlanması oldukça kolay. İstediğiniz kanala gidin ve sağ üst köşedeki abone sayısının yanında bulunan çan butonuna tıklayın. Bu butona tıkladıktan sonra, ilgili kanal için bildirimleri etkinleştirmeye izin vermeniz gerekiyor.

abonelik bildirimleri

Bunun dışında, YouTube ayarlarında Kanal Abonelikleri bölümünden de ister e-posta ile isterseniz de push bildirimlerle bildirim almayı seçebiliyorsunuz. Bu ayarları yönetmek için; YouTube Ayarları > Bildirimler > Kanal Abonelikleri adımlarını izleyin ve Aboneliklerle ilgili haberleri şu yolla bildir: bölümünün hemen yanındaki açılır menüden Yalnızca Push, Yalnızca e-posta ya da Push ve e-posta seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Bu yöntemi uyguladıktan sonra, ne yazık ki bildirimleri hangi kanallarda etkinleştirdiğinizi görmenin yolu bulunmuyor. Fikrinizi değiştirdiğinizde, bildirimleri devre dışı bırakmak için ilgili kanala geri dönmeniz gerekecektir.

Peki siz YouTube bildirimlerini kullanıyor musunuz?

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir3 MB
YouTube Windows-phone
YouTube Windows-phone Windows Phone İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 26.02.2017

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