Bilgisayarınızı Uzaktan Kontrol Edebileceğiniz 5 Ücretsiz Android Uygulaması

Bazı durumlarda bilgisayarınıza uzaktan erişmek ve çeşitli dosyalarınıza erişme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunu düşünerek hazırladığımız listemizde, bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebileceğiniz 5 ücretsiz Android uygulamasını sizler için sıraladık.

Mobil cihazlarınız üzerinden bilgisayarınıza ya da sunucunuza uzaktan erişmek ve güvenli bir şekilde kontrol etmek için birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalar, bilgisayarınızın yanınızda olmadığı durumlarda oldukça kullanışlı bir hale geliyor diyebiliriz. Yapılandırma ayarlarınızı tamamladıktan sonra, dünyanın neresinde olursanız olun bilgisayarınıza kolaylıkla bağlanabilmeniz mümkün.

1. TeamViewer

Şüphesiz, uzaktan kontrol uygulaması denince ilk akla gelen uygulama TeamViewer oluyor. Bilgisayarınıza ve mobil cihazlarınıza hızlı ve güvenli bir erişim imkanı sağlayan TeamViewer, ister kendi bilgisayarınıza isterseniz de müşterilerinize çevrimiçi destek sağlamanızda da kolaylık sağlıyor.

Diğer uygulamalara göre en kolay ve en kapsamlı araç olan TeamViewer, aşağıdaki uygulamalara göre daha fazla sayıda cihaz için destek sunuyor.

Güçlü Yönleri

Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, Android, i OS, Windows Phone ve Blackberry OS gibi platformları destekleme,

Ekran paylaşımı,

Kişileri, cihazları, oturumları ve daha fazlasını yönetebileceğiniz tek pencere konsolu,

Çağrı, konferans ve toplantı ihtiyaçları için sohbet ve VoIP özellikleri,

Uzak oturumları kaydetme imkanı,

Paylaşılan pano, metin, resim ve diğer dosyaları kopyala-yapıştır işlemi için izin verme,

Hızlı dosya aktarımı,

Güvenilir cihazlar ekleme,

Uzak bağlantıyı güçlü şifreleme protokolleriyle koruma,

Kişisel kullanım için ücretsiz.

Zayıf Yönleri

Açık kaynak kodlu VNC çalıştıran sistemlere ve TightVNC, UltraVNC gibi üçüncü parti VNC yazılımlarına bağlanmıyor,

İşletme kullanıcıları için oldukça pahalı fiyatlar.

İndir TeamViewer Android Android için Uzaktan Bilgisayar Kontrol Uygulaması

2. VNC Viewer

Herhangi bir ağ konfigürasyonu gerektirmeden VNC ve VNC Connect uyumlu cihazlara güvenli ve hızlı bağlantı kurabileceğiniz VNC Viewer, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yazılım.

Güçlü Yönleri

Windows, Mac, Linux ve Raspberry Pi gibi popüler masaüstü platformlarına bağlanabilme,

Açık kaynaklı VNC, TightVNC ve Apple Ekran Paylaşımı gibi üçüncü parti VNC yazılımları kullanarak bilgisayarlara bağlanma,

RealVNC bulut hesabı ile yedekleme ve senkronizasyon bağlantıları,

Mobil cihazlarda daha kolay kontrol için Bluetooth klavye ve fare desteği,

Yetkisiz erişimleri önlemek için birden fazla kimlik doğrulama şeması sunma,

Tüm bağlantıları şifreleyerek güvenli oturum imkanı,

Kimlik doğrulama adımlarında başarısız olan kullanıcıları kara listeye ekleme,

Sohbet ve e-posta ile destek,

Ev kullanıcıları için bulut tabanlı ücretsiz VNC Connect aboneliği.

Zayıf Yönleri

Mobil platformlara bağlanılmıyor,

Ücretsiz ev kullanıcılarına Android, iOS ve Chrome destekli cihazları kullanarak dosya aktarım özelliği desteklenmiyor.

İndir VNC Viewer Android Android için Uzaktan Bilgisayar Kontrol Etme Uygulaması

3. Microsoft Uzak Masaüstü

Microsoft Uzak Masaüstü uygulaması, Android cihazlar üzerinden Windows işletim sistemine uzaktan bağlantı sağlayan başarılı bir araç. Windows’ta herhangi bir yazılım kurulumuna ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulama sadece Windows’a yönelik bir çözüm olarak sunuluyor. Sohbet, sesli çağrı, dosya aktarımı gibi gelişmiş özellikler sunmayan uygulama yine de ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır diye düşünüyorum.

Güçlü Yönleri

Yalnızca Windows işletim sistemli bilgisayarlar ve sunuculara bağlanma,

RemoteFX ile Windows hareketlerini destekleyen zengin çoklu dokunmatik deneyimi,

Uzak Masaüstü Ağ Geçidi kullanan kaynaklara erişim,

Uzak Windows uygulamalarından Android’in yerel depolama alanına erişebilme,

Uzak bilgisayarlara güvenli bağlantı,

Gelişmiş bant genişliği sıkıştırması ile yüksek kaliteli ses ve video desteği,

Herkes için ücretsiz olarak sunuluyor.

Zayıf Yönleri

Windows dışındaki diğer işletim sistemlerine bağlanılmıyor,

Windows 10 Home’a bağlanamıyor.

4. Chrome Uzaktan Masaüstü

Google Chrome tarayıcısı aracılığıyla Android cihazlarınızdan bilgisayarlarınıza kolay ve güvenli bir şekilde erişebileceğini bir tarayıcı uzantısı olan Chrome Uzaktan Masaüstü oldukça pratik bir kullanıma sahip. Hem kişisel hem de ticari kullanım için serbest olan aracı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Güçlü Yönleri

Windows, macOS ve Linux platformlarına bağlanabilme,

Uzaktan yardımın yanı sıra ekran paylaşımı da kurabilme,

Kaydedilen oturum veya bağlantı ayrıntılarını tek bir yerde yönetme,

Ses akışı sağlama ve Windows için işlevsel kopyala-yapıştır desteği,

Güçlü şifreleme ile güvenli oturum,

Kişisel ve ticari kullanım için ücretsiz.

Zayıf Yönleri

Her platform için dosya aktarımı desteklenmiyor,

Yerel depolama alanına ve uzaktaki uygulamalardaki kaynaklara erişememe.

5. Splashtop 2

Listemizin son sırasında yerini alan Splashtop 2, uzaktaki bilgisayardaki uygulama, medya dosyaları, oyunlar ve daha fazlasına tam anlamıyla erişim sağlayabileceğiniz bir uzaktan kontrol uygulaması. Uzak bilgisayarlara Splashtop Streamer kullanarak uzaktan kumanda bağlantısını kolayca kurabileceğiniz uygulamada bu özelliği yalnızca Premium aboneler kullanabiliyor.

Güçlü Yönleri

Windows ve macOS platformlarına bağlanabilme,

Kindle Fire ve Windows Phone gibi çeşitli cihazlardan bağlanma,

Uzak bağlantılarda yüksek kaliteli ses ve video akışı,

Güçlü şifreleme protokolü,

Dosya aktarımı, uzaktan yazdırma, sohbet ve çoklu kullanıcı erişimi,

Yerel ağda ücretsiz kullanım.

Zayıf Yönleri

İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden evdeki bilgisayarınıza erişmek için ücretsiz bir seçenek sunulmuyor,

Linux platformlarında kullanılamıyor.

İhtiyaçlarınıza göre tercih edebileceğiniz uzaktan kontrol uygulamalarını ve bunların güçlü ve zayıf yönlerini sizlerle paylaşarak yardımcı olmaya çalıştık. Eğer sizin de bu listeye eklemek istediğiniz uygulamalar varsa ya da bu uygulamaların başka bir yönünden bahsetmek istiyorsanız yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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