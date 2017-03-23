Bilgisayarda Facebook Oyun Canlı Yayını Nasıl Yapılır

Eğer bilgisayarınızda oynadığınız oyunların görüntülerini Facebook üzerinden arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle paylaşmak istiyorsanız artık bu işi kendi profil sayfanız üzernden yapabileceksiniz. Bilgisayar üzerinden kullanıma açılan Facebook Live özelliği ile Facebook oyun canlı yayını yapabilmeniz mümkün hale geldi. Aslında daha önceden Facebook oyun yayını yapabiliyorduk; fakat bu işi sadece Facebook grup sayfaları üzerinden yapmamıza izin veriliyordu. Şimdi ise kendi profil sayfamızdan oyun canlı yayını yapabilmekteyiz.

Facebook Live kullanarak bilgisayarınızda oynadığınız oyunu canlı olarak paylaşmak için bir web kamerasına ihtiyaç duymaktasınız. Bunun yanısıra Open Broadcaster Software ya da kısa adıyla OBS adlı yazılıma da ihtiyaç duyuyoruz. Open Broadcaster Software ücretsiz bir yazılım, kullanımı için ise biraz programı kurcalamak gerekebiliyor. Bu yazımızda OBS ile Facebook'tan nasıl oyun canlı yayını yapacağınızı ve hangi ayarları kullanacağınızı anlatacağız. Eğer bilgisayarınızda Open Broadcaster Software yüklü değilse bu bağlantıyı kullanarak programı indirin ve kurulumunu gerçekleştirin:

Facebook canlı yayın özelliğinden bilgisayarınız üzerinde faydalanmak için öncelikle Facebook ana sayfasında aşağıdaki resimde işaretlediğimiz bölüme tıklayın:

Açılan seçenekler arasından "Canlı Video"yu seçin ve ardından yeşil çerçeve ile işaretlediğimiz alandan videonun kimlerle paylaşılacağını seçerek ileri tuşuna tıklayın:

Karşınıza gelen ekranda sizden Facebook'un web kameranızı kullanmasına izin vermeniz istenecek. Onayı verdikten sonra ise web kameranızdaki görüntü çıkacak. Bu sayfada işaretlediğimiz bölüme tıklayarak harici bir kaynaktan yayın aktarma seçeneğini seçin:

Yeni açılan sayfada "Canlı Yayın Oluştur" tuşuna tıklayın:

Şimdi canlı yayınınımızın nerede paylaşılacağını seçiyoruz. Burada "Kendi Zaman Tünelinde Paylaş" seçeneğini seçerseniz video kendi profilinizden paylaşılacaktır. Dilerseniz buradaki seçenekleri kullanarak yayınınızı bir arkdaşınızın duvarında, bir Facebook grubu üzerinde veya bir etkinlikte de paylaşabilirsiniz, seçim yaptıktan sonra "ileri" tuşuna tıklayın:

Açılacak pencerede Open Broadcaster Software üzerinde kullanacağımız bilgiler yer alıyor. Bu bilgileri saklamak adına pencereyi kapatmayın:

Şimdi Open Broadcaster Software'i çalıştıracak ve bu programın ayarlarını yapacağız. OBS'i açtıktan sonra "Kaynaklar" bölümünün üzerinde farenizin sağ tuşuna tıklayın, "Ekle" menüsü altından "Oyun Yakalama" seçeneğini seçin ve yayınınıza bir isim verin:

Açılan pencerede hangi oyunun yayınını yapacağımızı seçeceğiz. Bu iş için ilk önce yayınını yapacağınız oyunu çalıştırın. Sonrasında Aöt+Tab tuşları ile masaüstüne dönüş yapın ve açık olan OBS üzerinde önce "Yenile" tuşuna tıklayıp yanındaki menüden çalışmakta olan oyunu seçin ve "Tamam" tuşuna tıklayın:

Şimdi yayın ayarlarını yapacağız. Bu iş için OBS ana penceresinde işaretlediğimiz "Ayarlar" tuşuna tıklayın:

Ayarlar penceresinde sol taratftaki başlıkları seçerek yayın kalitesini yapılandırabilirsiniz. "Kodlama" kısmında "En Yüksek Bithızı" ayarını yükselterek yayın kalitesini artırabilirsiniz. Eğer yavaş bir interent hızına sahipseniz bu ayarı 1000'in aşağısına çekmeniz gerekcektir; çünkü bithızı yükseldikçe veri transferi artacak, internet bağlantınız üzerine daha çok yük binecektir. "Video" kısmında ise görüntünün saniyede kaç kare iletileceğini seçebiliyorsunuz, standart olarak bu ayar 30 FPS, dilerseniz FPS kısmındaki sayıyı 60 yaparak 60 FPS kare hızıyla oyun yayını yapabilirsiniz. Tıpkı bithızında olduğu gibi FPS'yi arttırmakta veri transferini artıracak, internet bağlantınıza daha fazla yük binmesine neden olacaktır.

Yayın kalitesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız penceredeki "Yayın Ayarları" bölümüne tıklayın:

Burada 2 bilgiye ihtiyaç duyacağız. "FMS URL" ve "Konum/Yayın Anahtarını Oynat" bölümüne gireceğimiz bilgileri Facebook üzerinde daha önceden açmış olduğumuz canlı yayın sayfasından alacağız:

Facebook üzerindeki "Sunucu URL'si"ni kopyalayarak OBS ayarları üzerindeki "FMS URL" bölümüne yapıştırın. Sonrasında "Akış Anahtarı" bölümünü kopyalayarak "Konum/Yayın Anahtarını Oynat" bölümüne yapıştırın. İşlemleri tamamladıktan sonra "Tamam" tuşuna tıklayarak değişiklikleri kaydedin ve OBS ana penceresine dönün.

OBS ana penceresinde "Yayını Başlat" tuşuna tıklayın. Bu adımdan sonra OBS ana ekranında oyununuzun canlı yayınının önizlemesini görmeniz gerekecektir. Eğer görüntü alamıyorsanız yayın kaynağını baştan belirlemek için "Yayını Başlat" tuşunun yanındaki "Ayarlar" tuşuna tıklayarak çalışan uygulamalar arasından yayın yapacağınız oyunu tekrar seçin.

Facebook üzerinde canlı yayına başlamak için ise Facebook canlı yayın sayfasına geri dönün.

Eğer bütün ayarları doğru yaptıysanız Facebook üzerindeki önizleme penceresinde oyununuzun görüntüsünü görebileceksiniz. Bu pencerede canlı yayınınıza isim vermek için "Videonun Adı" bölümünü kullanabilirsiniz. Hangi oyunu oynadığınızı belirtmek için hemen altındaki "Video Oyunu" bölümüne oyunun adını yazarak çıkan etiketler arasından oyunu seçebilirsiniz. Canlı yayının kimlerle paylaşılacağını seçmek isterseniz alt kısımda yeşil çerçeveyle işaretlediğimiz bölümü kullanabilirsiniz. Dilerseniz yayını herkese açık paylaşabilir, dilerseniz sadece arkadaşlarınızla ya da seçeceğiniz belli arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bütün ayarları yaptıktan sonra "Canlı Yayına Geç" tuşuna tıklayarak yayınınızı başlatabilirsiniz. İyi eğlenceler!

Oyun Videosu Çekme Programı GOM Cam'i İnceledik