Bilgisayar Güvenliğini Tehlikeye Atan ve Az Bilinen 4 Tehdit

Günümüzde birçoğumuz, virüslerden korunmak için güvenlik yazılımlarını kullanıyoruz. Kullanmayanlarımız ise bilgisayarlarımızda yerleşik olan güvenlik duvarına güveniyoruz. Bu çabalarımız dikkatli kullandığımız takdirde yeterli olsa da, dikkat etmemiz gereken bazı önemli ve az bilinen tehditler var. Bu blogda, bilgisayar güvenliğini tehlikeye atan ve az bilinen 4 tehditi inceleyeceğiz:

1- USB Sürücüsü Üzerinden Bulaşan Virüsler!

Kötü niyetli yazılım barındıran bir USB Bellek, bilgisayarınıza siz veya bir başkası tarafından takıldığında çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Görünüşe göre bu durumda olan bir USB Bellek rastgele bilgisayara takılıyor. Windows'un modern sürümleri ve macOS işletim sistemi artık varsayılan olarak USB sürücülerinde yürütülebilir dosyaları çalıştırmıyor, ancak gelişmiş bir malware yine de bu aşamaları geçebilir. Güvenli kalmanın en iyi yolu, bilgisayarınıza taktığınız şey konusunda çok dikkatli olmanızı gerektiriyor.

Bilgisayarınızda bir antivirüs programı kurulu ise, zaten bir çeşit USB sürücüsü korumasının mevcut olması lazım. Bu noktada ayarlarınızın doğru yapılandırılmış olmasına ve açık olmasına dikkat edin. Aksi halde, USB Belleği taktığınızda yeni sürücüler üzerinde eksiksiz bir virüs taraması yapın.

Windows işletim sisteminde USB saldırılarıyla mücadele için özel olarak tasarlanmış bazı üçüncü parti uygulama var. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşalım:

Ne yazık ki USB saldırıları çok sofistike ve durdurması zor olabilir. USB sürücüyü kullanmaktan çekinmeyin ama riski en aza indirmek için de elinizden geleni yapın.

2- Webcam İzleme

Mark Zuckerberg'in bilgisayarının kamerasını bantladığını hepimiz biliyoruz değil mi? Bilgisayar korsanlarının sıkça kullandığı bir yöntem olan Webcam İzleme, güvenliğiniz açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada sizlere birkaç öneride bulunacağız.

Web'de bulunan webcam tehlikelerinden endişeleniyorsanız, yapabileceğiniz bazı yazılım değişiklikleri var. Bunun en basit yöntemini hemen söyleyelim; Windows'da Aygıt Yöneticisi'ni açın ve ardından web kameranızın yazılımına sağ tıklayıp Devre Dışı Bırak seçeneğini kullanın.

Daha yumuşak bir yöntem tercih etmek isterseniz de, Windows 10'da hangi uygulamaların kamerayı kullanabileceğine karar verebiliyorsunuz. Ayarlar kısmını açıp, Güvenlik'ten sonra Kamera'yı seçebilirsiniz. Burada açık olan kamerayı kapatmanız yeterli olacaktır.

3- Wi-Fi Tehlikesi

Değerli verilerinizi bilgisayarınızda güvenli bir şekilde tutsanız bile, bir kere girdiğiniz Wi-Fi şebekelerine dikkat etmelisiniz. Burada öncelikle bir kafeye ya da yüzlerce insanın olduğu bir otelde erişiminizi paylaştığınız Wi-Fi şebekeleri hakkında konuşuyoruz.

Web üzerinde korunmak için, eğer birçok insanla paylaştığınız bir ağ varsa, önceliğiniz her zaman HTTPS yani güvenli bağlantı yolunu kullanan internet sitelerini tercih etmek olsun. Adres çubuğunun solunda yeşil bir asma kilit görüyorsanız o bağlantı güvenlidir.

Diğer yandan bir VPN kurmakta, Wi-Fi üzerinde güvenli olmanın en iyi yollarından biridir. Bazı güvenli olan VPN uygulamaları var, bunlar ekstra koruma katmanları ekleyerek internette güvenli dolaşıma imkan verir. Bazılarını sizlerle paylaşalım:

İşletim sisteminizden güvenlik yazılımınıza kadar tüm yazılımlarınızı güncel tutmayı da unutmayın. Özellikle çevirimiçi bankacılık işlemlerinizde iki kere düşünmenizi öneririm. Halka açık şebekelerde işlem yapmamanız daha iyi olacaktır.

4- Sosyal Mühendislik

Bilgisayar kullanımı açısından, e-postalarınıza ve mesajlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Makinenizde açılan açılır pencereler ve istem dışı sayfalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zira üye olduğumuz platformlara çeşitli kişisel bilgiler veriyoruz ve bu alanlardan bulaşacak kötü amaçlı uygulamalara karşı dikkatli olmamız lazım.

Sahte e-postalar ve sitelerin gerçeklerine benzeyen taklit web sayfaları, saldırganlar için kimlik avına en uygun ortamlardır. Bunlardan bazıları kolayca tespit edilebilir, ancak bazılarını ayırt etmek gerçekten zordur. Bu noktada web tarayıcınızın güncel olmasına ve gelen rastgele isteklere karşı dikkatli olmasınız. Eğer şüpheniz varsa, e-postalardaki bağlantıları takip etmek yerine, doğrudan web sitelerini ziyaret edin.

Diğer yandan sosyal medya platformlarında insanlara genel olarak duyurduğunuz bazı bilgileri de gözden geçirmelisiniz. Yanlışlıkla ev konumunuzu, doğum tarihinizi ve evcil hayvanınızın adını kamuya açıklarsanız, bilgisayar korsanlarının hesaplarınıza nasıl gireceği konusunda ipucu veriyorsunuz. Ayrıca dayınız veya bekar teyzeniz varsa, annenizin kızlık soyadı da doğrudan siber saldırganlara geçmiş oluyor, bilin istedim.

Bunu çok kez söyledik ama yinelemekte fayda var, hesaplarınız için iki adımlı doğrulamayı her zaman etkinleştirin. Özellikle sosyal medya platformlarının hepsinde bu uygulama var, kesinlikle kullanmalısınız.

Çocuklar İçin Güvenli İnternet Rehberi

Biyometrik Güvenlik Nedir, Gelecekte Şifrelerimizin Yerini Nasıl Alacak