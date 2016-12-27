Aykırı İçeriğinden Ötürü Yasaklanan 10 Oyun

Oyun dünyasına her yıl binlerce yeni oyun kazandırılıyor. Popüler oyun türleri içinde belli seriler öne çıkarak büyük hasılat topluyorlar. Bu oyunların yakaladığı başarıyı yakalayabilmek adına birçok farklı oyun geliştirici ünlü oyunları taklit ediyorlar. Bazı geliştiriciler de başarıyı farklı bir şekilde yakalamaya çalışıyorlar. "Farklı" olmak adına oyundaki içeriği toplumsal etik kurallarının dışına çıkacak şekilde oluşturarak daha önceden kimsenin belli sebeplerden ötürü işlemeye cesaret edemediği konuları işliyorlar. Bu durum bu tür oyunların yüksek ilgi toplamasını sağlasa da yasaklanmalarına engel olamıyor.

Bu yazımızda da dünya çapındaki farklı ülkelerde toplumsal etik değerlerinin dışına çıkarak yasaklanmayı başarabilmiş oyunları listeleyeceğiz. Listemizdeki oyunları +18 oyunlar olduğunu, şiddet, vahşet, cinsellik ve farklı nedenlerden ötürü yasaklanan oyunlar olduklarını belirtmekte fayda var. Dilerseniz yasaklı oyunlar listemize bir göz atıp bu yetişkin oyunlarının hangi sebeplerden ötürü hangi ülkelerde yasaklandıklarına kısaca bir göz atalım:

The Witcher 2: Assassins of Kings

Oyun dünyasının en başarılı serilerinden olan Witcher serisinin 2. oyunu The Witcher 2: Assassins of Kings, Avustralya hükümeti tarafından yasaklanmanın eşiğine gelmişti. Serinin bütün oyunları oldukça sıcak cinsel yakınlaşma sahneleri içeriyordu; fakat Avustralya hükümetinin oyunu yasaklamaya niyetlenmesinin sebebi bu sahneler değildi. Oyundaki bir görevi tamamladığınızda oyunun kahramanı olan Geralt ödül olarak cinsel ilişki kazanıyordu. Cinsel yakınlaşmanın bir ödül olarak gösterilmesi Avustralya hükümetini harekete geçirmişti. Bunun üzerine oyunun geliştiricisi CDProjekt RED görevde değişiklikler yaparak oyununun yasaklamasını engellemişti. Yine de firma, oyuna +15 yaş etiketi eklenmisinin önüne geçemedi.

Ghost Recon Advanced Warfighter 2

Ghost Recon Advanced Warfighter 2 aslında ilk bakışta hiç de yasaklanacak bir oyun gibi görünmüyor. Standart bir aksiyon oyunu olan ve savaşın konu alındığı oyunun yasaklanma nedeni Meksika'da geçen hikayesi. Juarez şehrinde gerillalarla savaştığımız oyunun yasaklanması için şehrin belediye başkanı özel bir çaba göstermiş. Bu çabasının sebebi ise Juarez şehrinin şiddetle bağdaştırılmasının önüne geçmek. Juarez belediye başkanı çabaları sonucunda Meksika hükümetinin oyunun satışını durdurtmasını sağlamış.

The Guy Game

The Guy Game oyun yönünden bakıldığında çok da aşırıya kaçacak bir oyun değil. The Guy Game temelinde klasik bir bilgi yarışması oyunu. Oyunculara sorular soruluyor ve oyunucular belirlenen süre içerisinde bu sorulara doğru cevapları vermeye çalışıyorlar; fakat işin rengi ödül sisteminde değişiyor. Doğru cevapları bilen oyunculara ödül olarak farklı ablalar görsel bir ziyafet yaşatıyor.

The Guy Game'in yasaklanmasının asıl sebebi tam olarak yetişkinlere yönelik +18 bir oyun olması değil. Oyunda ödül olarak şov yapan kadınlardan birinin 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıkıyor ve bunun üzerine oyun tüm Amerika'da resmi olarak yasaklanıyor.

Grand Theft Auto

Grand Theft Auto serisindeki her oyun her anlamda +18 olarak sınıflandırılacak oyunlar. Uyuşturucu, silah, alkol, cinsellik gibi öğelerin bir arada bulunduğu Grand Theft Auto oyunlarında sanal olarak suç hayatına atılıyor, soygunlar yapıp suikastler düzenliyorduk. Birçok Avrupa ülkesi GTA serisindeki oyunları içerdiği şiddet nedeniyle yasaklamıştı. Bazı ülkelerde kimi zaman da oyunun sanal ile gerçeği ayıramayan kişileri etkilemesinin önüne geçilememişti.

2008 yılında Tayland'da bir genç bindiği taksiye para vermemek için taksiciyi bıçakladıktan sonra yakalanmış ve Grand Theft Auto oyunlarından etkilendiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Grand Theft Auto oyunları ülkede yasaklanmıştı.

Custer's Revenge

Custer's Revenge bir değil, birden fazla seviyede etik kurallarını ihlal etmiş bir oyundu. 1982 yılında Atari oyun konsolları için yayınlanmış bu oyun üzerinde "Sadece yetişkinler içindir, reşit olmayanlara satılamaz" etiketiyle çıkmıştı. Oyunda cinsellik işleniyor olması tek başına yasaklanmasına sebep olmamıştı; fakat oyunun ırkçılık içeren yönü sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmişti.

Custer's Revenge'de oyuncular çıplak bir kovboyu temsil eden bir oyun kahramanını yönetiyorlardı. Üzerlerine ok yağarken oyuncular yolun karşısına geçmeye, direğe bağlı haldeki çıplak kızılderili kadına tecavüz etmeye çalışıyorlardı. Cinsellik, ırkçılık, tecavüz, ne kadar etiğe aykırı durum varsa Custer's Revenge'de bir arada bulabilirdiniz. Oyunun sadece Amerika'nın Oklohama eyaletinde yasaklanmış olması ise ilginç bir durum.

Mass Effect

BioWare tarafından geliştirilmiş kaliteli bir rol yapma oyunu olan Mass Effect, Singapur'da kısa bir süreliğine yasaklanmıştı. Bunun sebebi ise oyunda eşcinsel ilişki seçeneğinin yer almasıydı. Oyuncular oyun içinde yapacakları seçime bağlı olarak oyun kahramanlarına eşcinsel ilişki yaşatabiliyorlardı.

Aslında eşcinsellik BioWare tarafından geliştirilen hemen hemen her rol yapma oyununda yer alan bir öğe. Bu durum oyunculara seçenek olarak sunuluyor; yani dilerseniz heteroseksüel ilişki ile de oyuna devam edebiliyorsunuz. Singapur'un oyunu geçici olarak yasaklamasının sebeni ülkenin oyunların yetişkinlere yönelik olup olmadığını değerlendiren bir sisteme sahip olmamasıydı. Sonradan bu duruma bir çözüm bulundu ve oyun +18 etiketiyle tekrar Singapur'da satılmaya başlandı.

Medal of Honor

FPS oyunlarında bir dönüm noktası olan Medal of Honor serisinin 2010 yılında yayınlanan aynı adlı oyunu garip bir şekilde Amerikan ordusunda yasaklanmıştı.

Medal of Honor'un tek kişilik modunda bir Amerikan askerini kontrol ederek Afganistan'a konuk oluyor ve Taliban güçleriyle savaşıyordunuz. Buraya kadar her şey klasik kahraman Amerika ordusu senaryosu üzerine kuruluydu. Fakat oyunun online modunda oyuncular Taliban askerlerini kontrol ederek Amerikan askerlerine karşı savaşabiliyordu. Amerikan ordusu da bu durumdan ötürü oyunu yasaklamıştı.

Command & Conquer Generals

Electronic Arts'ın ünlü Command & Conquer serisinin 3 boyutlu strateji oyunu Command & Conquer: Generals Çin'de hiç sevilmemişti. Bunun sebebi ise oyunun Pekin'de geçen bölümünde bir nükleer bombanın patlaması ve diğer bölümlerde Çin'de büyük öneme sahip bir barajın yok edilmesiydi. Sonuçta otoriter rejimi ile tanınan Çin'in oyuna ban çekicini indirmesi gecikmemişti.

Rapeplay

Japonlar'ın hayal gücü anlamında hiç sıkıntı çekmediklerini söyleyebiliriz. Fakat bu hayal gücü bazen hiç de iyi sonuçlar doğurmayabiliyor. Japon Illusion firması tarafından geliştirilen Rapeplay, adından da anlaşılacağı üzere bir tecavüz simülatörü. Oyunda oyuncular bir sapığın yerine geçiyorlar ve kurbanlarını belirleyip bu kurbanları zor kullanarak kaçırıyorlar. Oyunun yarattığı skandal gazetelere de manşet olunca doğal olarak Rapeplay birçok farklı ülkede yasaklandı.

Manhunt 2

Rockstar Games tarafından geliştirilmiş bir başka oyun olan Manhunt 2 sizi bir pskopatın yerine koyuyordu. Oyunda tek yaptığınız şey ise cinayet işlemekti. Manhunt 2, sadece ve sadece vahşet üzerine yoğunlaşan bir oyun olduğu için Kuveyt, Suudi Arabistan, Almanya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İrlanda gibi birçok farklı ülkede yasaklanmıştı.

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