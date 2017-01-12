AVG Antivirüs Yazılımları 2017 Sürümüne Güncellendi, Yenilikler Burada

Yıllardır bilgisayarlarımızda kullandığımız AVG güvenlik yazılımları bilgisayarımızı birçok farklı tehditten korumaktaydı. AVG Antivirus Free ve AVG Internet Security yazılımları dünya üzerinde en çok kullanılan güvenlik çözümleri arasında yer alıyorlar. Ayrıca AVG PC Tuneup bilgisayarımızı daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor. AVG'nin yıllardır dünyanın en çok tercih edilen güvenlik yazılımlarını yayınlamaya devam ediyor olmasının sebebi ise firmanın güvenlik yazılımlarını her sene yeniliyor ve geliştiriyor olması. Bu sene de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi AVG güvenlik yazılımlarının yenilendiğini göreceğiz. Bu yazımızda AVG Antivirus Free 2017, AVG Internet Security 2017 ve AVG'nin bakım yazılımı olan AVG PC Tuneup 2017 bize neler getiriyor özetlemeye çalışacağız.

AVG yazılımlarının 2017 sürümünde yer verilen yeniliklere geçmeden önce AVG Antivirus Free ve AVG Internet Security arasındaki farkı açıklamakta fayda var. Ücretsiz bir güvenlik çözümü olan AVG Antivirus Free size virüslerden korunabilmek için temel araçları sunuyor. Bu güvenlik yazılımı kullanarak bilgisayarınızdaki virüsleri, casus yazılımları ve diğer zararlı yazılımları tarayarak silebiliyorsunuz. Ayrıca size ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin güvenli olup olmadığını bildiriyor ve potansiyel tehdit içeren e-posta eklerini engelliyor. AVG Internet Security ise daha kapsamlı koruma sunuyor ve internet üzerinden gelen tehditleri önlemek için özel araçlara yer veriyor. AVG Internet Security'nin şüphesiz ki en önemli özelliği sahip olduğu güvenlik duvarı. Bu güvenlik duvarı bilgisayarınızın internet üzerinde yaptığı veri trafiğini sürekli izliyor, gelen ve dışarı giden bağlantıları kontrol ederek size bilgi veriyor. Bu sayede bilgisayarınıza dışarıdan izinsiz erişim yapılmaya çalışıldığında haberdar olabiliyor ve bu tehdidi durdurabiliyorsunuz. AVG Internet Security sizi fidye yazılımlarına karşı korurken internetten indirdiğiniz dosyaları da otomatik tarıyor, anlık güncellemeler gönderiyor ve dosya şifreleme aracıyla hassas dosyalarınızı izinsiz erişimlere kapatmanıza imkan veriyor. AVG Internet Security sunduğu kapsamlı korumaya bağlı olarak senelik lisans ücreti talep ediyor. Bu güvenlik yazılımının deneme sürümünü indirerek 1 ay boyunca kullanabilmeniz mümkün:

AVG Antivirus Free 2017

AVG'nin ücretsiz antivirüs programı olan AVG Antivirus Free 2017 ile birlikte gelen yenilikler şunlar:

- Bütün koruma katmanlarınızı bir arada daha kolay görüntülemenize yardımcı olan yeni arayüz

- Virüs tarama aracı artık daha hızlı sonuçlanan bir bilgisayar taraması sunuyor. Bu araç ile kötü amaçlı yazılımları, istenmeyen tarayıcı araç çubuklarını ve tarayıcı eklentilerini/uzantılarını tek tıklamayla bularak temizleyebiliyorsunuz

- Yeni Derin Tarama seçeneği bütün bilgisayarınız üzerinde daha detaylı bir tarama yapmanıza imkan tanıyor. Daha uzun süren bu tarama sayesinde bilgisayarınızda gizlenen tehditleri ortaya çıkararak temizleyebiliyorsunuz

- Potansiyel tehditler derin tarama için AVG sunucularına gönderiliyor ve bu sayede yeni virüsler ve zararlı yazılımlar bilgisayarınıza zarar vermeden durdurulabiliyor

- Artık güvenli olmayan dosya indirme işlemleri otomatik olarak durduruluyor ve tehdit içeren dosyaların bilgisayarınıza zarar vermesi engelleniyor. Bu özellik daha önceden sadece ücretli AVG güvenlik yazılımlarında yer alıyordu.

- Güvenlik güncellemeleri artık bilgisayarınıza gerçek zamanlı ve otomatik olarak yükleniyor. Bu özellik daha önceden sadece ücretli AVG güvenlik yazılımlarında yer alıyordu.

AVG Internet Security 2017

AVG'nin kapsamlı çevrimiçi güvenlik çözümü AVG Internet Security 2017 şu yeniliklerle birlikte geliyor:

- Yazılımın sunduğu bütün koruma katmanlarını aynı anda kolayca görüntüleyebilmeniz ve izleyebilmeniz için arayüz yenilendi

- "Bilgisayarı Tara" özelliği sayesinde bilgisayarınızdaki virüsleri, istenmeyen tarayıcı eklentilerini ve araç çubuklarını ve bilgisayarınızın performansını aşağı çeken problemleri tek tıkla hızlı bir şekilde tespit edebiliyorsunuz

- Derin Tarama aracıyla bilgisayarınızda gizlenen tehditleri detaylı arama sonucu tespit edebiliyorsunuz

- Potansiyel tehditler bilgisayarınızı etkilemeden önce AVG sunucularına gönderiliyor ve kapsamlı bir şekilde taranıyor. Bu sayede yeni otaya çıkan virüslerin sisteminize zarar vermesi engelleniyor

AVG PC Tuneup 2017

AVG'nin bilgisayar bakım ve optimizasyon aracının 2017 sürümünde bizi bekleyen yenilikler şu şekilde:

- AVG PC Tuneup'a eklenen yeni otomatik yazılım güncelleme aracı sayesinde popüler yazılımlar için yayınlanmış güncellemeler aranıyor ve uygulamalarınız güncel tutuluyor. Bu sayede güvenlik açıkları ve hatalar giderilebiliyor, yazılımlarınız yeni özellikler kazanabiliyor

- AVG PC Tuneup 2017 ile birlikte uyku modu geliştiriliyor. Yeni program kapatma aracı sayesinde yüksek miktarda sistem kaynağı tüketen arkaplan uygulamaları ve başlangıçta aktifleşen programlar AVG'nin patentli teknolojisi sayesinde uyku moduna alınıyor, bu uygulama ve programlara ihtiyaç duyduğunuzda da otomatik olarak aktifleştiriliyorlar. Bu sayede bilgisayarınızda ne kadar çok program yüklü olursa olsun rahatça işlem yapabiliyorsunuz

- AVG PC Tuneup 2017 ile disk temizleme ve tarayıcı temizleme araçları geliştiriliyor. 220'den fazla programın, Windows özelliklerinin ve Google Chrome ve Microsoft Edge gibi son internet tarayıcısı sürümlerinin geride bıraktığı çöp dosyalar tespit edilip kaldırılabiliyor